La inesperada crítica de Alex Caniggia a Franco Colapinto: “Por ahora humo”

Alex Caniggia criticó a Franco Colapinto mientras el piloto argentino competía en México

Cada vez que Alex Caniggia abre la boca, genera la polémica más impensada. En este caso, el hermano mellizo de Charlotte Caniggia la emprendió contra Franco Colapinto en el mismo momento en que el piloto argentino estaba compitiendo en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, disputado el último domingo.

“Todo bien con Fran Colapinto, pero cómo lo están inflando al chico. Hasta acá, humo”, escribió en su cuenta de Twitter el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. Ante la respuesta negativa por parte de varios de sus seguidores y otros usuarios de la mencionada red social, el mediático quiso bajar el tono de sus dichos, aunque por otro lado también redobló la apuesta.

“Acuérdense que la crítica solo viene de un muerto de hambre con vida de mierda y barat, nada, solo eso, jajaja”, escribió junto a una serie de emojis que lloraban de risa. Y por último, mandó un tercer mensaje por el revuelo generado.

“Esta red social X es lo mejor del planeta Tierra. Todos podemos opinar lo que se nos cante la poronga y chúpenmela el que no piensa igual que yo, corta la boca”, cerró Alex haciendo oídos sordos a quienes lo atacaron por sus furibundas apreciaciones.

Los mensajes de Alex Caniggia contra Franco Colapinto (Twitter)

Colapinto resultó decimosegundo en el Gran Premio de México de Fórmula 1 celebrado el último domingo, por la fecha 21 de la temporada que se disputó en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El argentino ganó cuatro posiciones luego de largar décimo sexto y completó un nuevo fin de semana de buenas sensaciones.

Después de la carrera, el piloto de Williams analizó su rendimiento, se refirió a la posibilidad de haber alcanzar un puesto más alto en la tabla final y los desafíos que tuvo que atravesar para que el coche rindiera de forma efectiva tras un sábado de clasificación que no salió como esperaba tras quedar eliminado en la Q1: “Cerré todo el diferencial desde la vuelta uno para poder tener estabilidad y poder cuidar las gomas de atrás. Fue un poco como lo solucionamos, sacamos la de adelante para tener mejor carga aerodinámica y que la cola esté más tranquila y más pegada al piso. Pero no es lo ideal ir con todos los tools así que hay que trabajar para que no vuelva a pasar”.

El chico de 21 años también agregó: “Fue una carrera que había que estar atento por si pasaba algo arriba para sumar puntos. Nosotros estuvimos firmes toda la carrera, di lo mejor desde la vuelta uno y tenía muy buen ritmo. Creo que me frenó un poco el hecho de tener tanto tráfico constantemente a lo largo de la carrera, en las primeras vueltas, cuando los autos estaban parando, otra vez tráfico y viendo esos segundos que perdí al principio de la carrera, creo que podría haber quedado bastante más adelante. No sé si haber alcanzado a Pierre (Gasly), porque los Alpine andaban bien, pero podríamos haber llegado delante de Stroll (Aston Martin) mínimo”.

También reveló las sensaciones en su estrategia de usar ruedas duras en la mayoría de la competición: “En un momento de la carrera sentí que lo que me quedaba era la oportunidad de crear una ventaja teniendo una goma media con menos vueltas que los demás. Por eso estuve con las duras mucho tiempo en pista. Igualmente seguía haciendo buenos tiempos, siendo competitivo así que les dije que nos quedemos afuera y veamos cómo seguimos. Pero cuando entras en ese aire sucio, en México es muy difícil, el DRS se usa muy poco”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México de Fórmula 1 (Photo by CARLOS PEREZ GALLARDO / POOL / AFP)

“Hicimos un buen trabajo, buena carrera y ahora con ganas de Brasil”, finalizó Colapinto palpitando el Gran Premio que será el próximo fin de semana con doble acción en el Circuito de Interlagos, en San Pablo, que cobijará la 21° carrera principal del calendario 2024 y la anteúltima del año.