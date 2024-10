Susana Giménez, la reina de los formatos: del súper show que bendijo Raffaella Carrá a El Festival del Chiste y Salven los millones

Los clásicos llamados de Susana Giménez en 1987 que permanecen hasta la actualidad

Era el 1° de abril de 1987 cuando Susana Giménez se asomaba desde el ex ATC. Desde entonces su nombre es sinónimo de televisión y está escrito en letras doradas en la historia: los números de rating más altos, premios millonarios y hasta un récord Guinness de 32 millones de cartas en 1998, son algunos de los hitos que suma. Solo en 1996 su programa en Telefe superaba los 30 puntos diarios. “3.345.000 dólares, 147 autos, 11 departamentos, 8 kilos de oro, 12 viajes alrededor del mundo y 3700 televisores y otros electrodomésticos ¿Si esto no es un récord, el récord dónde está?”, se ufanaba ella misma en una entrevista en Miami por aquellos años.

Si en un principio su show apostó por convertirla en nuestra Raffaella Carrá, la propia conductora reconoció que su programa buscó ser un calco del Pronto... Raffaella?, de la RAI. Más que una inspiración, su carisma único consiguió hacerla trascender. Los juegos y formatos que fueron parte de su programa se volvieron su identidad. Sigue siendo la “diva de los teléfonos” en épocas de WhatsApp y Telegram, incluso cuando no levantaba el tubo al aire desde hacía casi 5 años y toda una generación no entienda que es “pegar un tubazo”.

Susana Giménez en Canal 9 Libertad con su Hola, Susana!

Susana ama las preguntas y respuestas de conocimiento, así que tuvo en su cartera formatos como “El Imbatible”, “Preguntados” o “Salven los Millones”, que volvió en su temporada 2024. El humor fue siempre su aliado y allí estuvieron segmentos como “El Festival del Chiste”, “Mi Hombre puede” y “Piano, Piano”. ¿Niños que cantan, bailan, son divertidos o imitan a la animadora? “Talentitos”, “La Susanita del 2020 y “Pequeños gigantes”. Si hasta convirtió en jugar al truco con Ricardo Darín, Rodrigo de Paul o Diego Torres en un momento televisivo.

Se decía que China Zorrilla tenía una de esas personalidades que podía leer la guía telefónica y aun así ser entretenida. De esa misma sustancia es Susana. No importa lo que haga. El formato es ella.

La era “Hola Susana”: la diva de los teléfonos, los 32 millones de cartas y el día que Raffaella Carrá la llamó “fantástica”

Susana Giménez batió un récord Guiness: 32 millones de cartas (Telefe)

El boom que tuvo Raffaella en la RAI en 1985 valió que le aparezcan “clones” de su formato en toda Latinoamérica. La fórmula de juegos, invitados y llamados se replicó en México, con Verónica Castro; en Perú, con Gisela Valcárcel; y en la Argentina, la elegida fue Susana Traverso. ¿Susana Traverso? Mito o realidad se dice que la exvedette y también figura femenina de las películas de Alberto Olmedo y Jorge Porcel era la favorita del canal público para ese espacio. Giménez era resistida.

“No, si es una tontita, no sabe levantar el teléfono”. Ovidio García, el primer productor de la diva, quien después terminaría enfrentado en la Justicia a ella por los derechos del nombre del programa, aseguró en 2022 que las autoridades de ATC no estaban convencidos en absoluto de que ella fuera la adecuada.

Tal vez la bendición de la estrella italiana cambió su suerte. “La Susana lo hace maravillosamente bien, entonces enhorabuena. Cuando me pidió Ovidio García si se podía hacer un programa similar al mío, le dije: ‘¿Quién lo hace? ‘Susana Giménez’. ¡Sí! ¡Benissimo! ¡Fantástica!”, rememoró la cantante de “0303456″ y “Fiesta”, entrevistada por Diego Maradona en La Noche del Diez en 2005.

El comienzo del programa de Susana Giménez con sus "Susanos" y el "Maestruli" el 6 de mayo de 1992 (Telefe)

En el récord Guinness quedaron los 32 millones de cartas que recibió en 1996 por “El Juego del Millón” y los llamados de la gente que hacían colapsar las precarias líneas telefónicas de finales de los 80 y dejaban sin servicio a barrios enteros. “Hace un tiempo vino a verme Ovidio García, representante de Raffaella Carrá en la Argentina y hoy productor del ciclo, junto a Jorge Torres. Me dijo que la Carrá estaba matando en Italia con Pronto, Raffaella, un programa con mucho swing, con teléfonos en directo y gran participación”, afirmó Susana en una entrevista a Clarín antes de su debut en 1987. “Siento que llegó la hora. El desafío, el salto hacia adelante. La deuda que contraje con el público debía ser pagada”, sostuvo.

Famosos en competencia: “El Festival del Chiste”, “Dígalo sin hablar” y “El Circo de Susana”

"El Festival del Chiste" en el programa de Susana Giménez (Video: Telefe)

Cuando el programa diario exigió aires de renovación, después de cambios de horario y de emisora, que pasó del mediodía del canal estatal al ex Canal 9 Libertad para recalar en Telefe en 1992 y en su prime time en 1993, aparecieron segmentos que ponían a los famosos a jugar. Ya no era solamente el público el que participaba.

“El Festival del Chiste” enfrentaba a dos equipos de celebridades con Mario Sánchez y Beto César como jurados. Por allí pasaron profesionales del humor como El Negro Álvarez y Chichilo Viale junto a comediantes que podía ser Betiana Blum, Iliana Calabró y Daniel Araoz; Anamá Ferreira, Silvio Soldán, Gladys “La Bomba” Tucumana, Carlos Perciavalle, Ana María Campoy e incluso Carlos Villagrán y Rubén Aguirre, es decir Quico y El Profesor Jirafales de El Chavo.

"Piano, Piano" en el programa de Susana Giménez con Lali Espósito, Mercedes Funes, Julia Calvo y Benjamín Rojas (Video: Telefe)

Más hacia los 2000 aparecieron “Dígalo sin hablar”, el clásico Dígalo con mímica, que aún es recordado en tiempos de videos virales por toda la gestualidad de Ana María Picchio para el filme Los perros de paja. En 2007, cuando Marcelo Tinelli desde El Trece ponía con éxito a celebridades a bailar, cantar y patinar, la conductora probó con “El Circo de Susana” que tuvo como ganadora a Natalia Pastorutti y tuvo en su staff a Leticia Brédice, Juan Alberto Mateyko y Luciana Aymar.

"Mi hombre puede" fue uno de los juegos del programa de Susana Giménez (Video: Telefe)

Consciente de que su éxito era la interacción con la gente, sea con invitados famosos o con personas del otro lado del teléfono, su producción sumó formatos musicales como “Piano, Piano”, “Pequeños gigantes” con Tini Stoessel y Pablo Lescano como jurados y “Mi hombre puede” que también tuvo su versión “Mi mujer puede”.

“¡Correcto!”: las preguntas y respuestas de Susana Giménez, desde “El Imbatible” a “Salven los Millones”

"El Imbatible", el concurso de preguntas y respuestas, uno de los juegos más recordados de Susana Giménez (Video: Telefe)

En 2001 Susana presentó “El Invencible”, luego renombrado como “El Imbatible”, uno de sus formatos más exitosos. Por aquellos años los formatos de preguntas y respuestas tenían una vuelta a la TV mundial gracias a los mercados internacionales de contenidos audiovisuales como Mipcom en Cannes: a la cabeza estaban los británicos con Quién quiere ser millonario y The Weakeast Link, o El Rival Más Débil. En medio de ese furor, la diva apostó por ese juego en su clásico show que tomaba la posta de históricos ciclos argentinos como Odol Pregunta, Tiempo de Siembra o incluso el Ping Pong de Feliz Domingo.

La conductora es una fanática confesa de las trivias: en 2014 estrenó “Preguntados”, juego que dio un salto de Facebook al programa de la diva; y “Salven el Millón”, que tuvo su regreso este año después de su debut en 2013, bajo el plural de “Salven los millones”. Cosas de la devaluación.

"Salven los millones" en su especial del Día de la Madre de 2024 (Video: Telefe)

Los olvidados, polémicos y los que rechazó: el “Bababoom”, “SuGateo” y el mega formato al que Susana Giménez le dijo “no”

Susana Giménez estrenó en 2009 el formato "Bababoom" (Video: Telefe)

En 2009, Susana Giménez marcó un pico de 34.8 puntos con su primer programa de esa temporada: entrevistó a Shakira, presentó un musical con 30 bailarines y se inauguró el “Bababoom”, un formato que la misma diva nunca llegó a entender y su público tampoco. Un grupo de bailarinas con guantes blancos y negros escondían anillos que no debían ser encontrados por dos invitados famosos, que en el debut fueron Maru Botana y Diego Ramos. El juego tuvo cortísima vida y terminó desapareciendo.

Peor suerte tuvo “SuGateo” en 2017. Sí, se llamaba así. El segmento consistía en una carrera de bebés que debían gatear mientras eran llamados por sus padres. Como el “Laberinto de los perros”, que ella misma había hecho años antes, pero con nenes de pocos meses que todavía no podían caminar. Y se instaló la controversia. El Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN) expresó que el segmento exponía a los menores “como objetos de consumo y diversión de los adultos”.

"SuGateo", el polémico juego de Susana Giménez en el que participaban bebés con sus padres (Telefe)

Pero hubo un formato al que la animadora le dijo que no y, parece que, su olfato no le falló. “Me habían ofrecido presentar ¿Quién es la Máscara? En Uruguay y también acá... No me pareció que fuera para mí”, reconoció ella a LAM en septiembre de 2022, mientras el programa que tenía al frente a Natalia Oreiro naufragaba en horario estelar. The Masked Singer, el formato original, venía siendo un suceso global con versiones en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia, Brasil, México, España y más de 25 países.

Mientras los rumores aseguran que el año próximo Susana se despediría de su programa clásico, para dedicarse solo a formatos como “Salven los millones” o uno que incluso llegó a tener convocatoria de participantes hace unos años, llamado The Game of Games y que condujo en la televisión estadounidense Ellen DeGeneres, el futuro de la conductora es una incógnita.

“No sé si volveré el próximo año. Extraño mi vida campestre, extraño a mis perros”, le contó a Ángel de Brito en la alfombra roja del Martín Fierro de Cine. Sin saldos con su público, Susana no parece tener más cuentas pendientes con la TV y está en paz. O quizás sí: sentarse una hora y media, dos, bajo el aire televisivo y sus reflectores, en su living gigantesco, para leer páginas y páginas de la guía telefónica, aunque ya no la editen. Ese podría ser su último gran espectáculo.