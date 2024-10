VivaLaFamilia con Aníbal Pachano y su hija, Sofía: “Me da vergüenza cuando te ponés muy en ‘Pachano’”

Viva La Familia Capítulo N° 12 - Aníbal y Sofía Pachano

Hoy se presenta la duodécima entrega del segmento #VivaLaFamilia, el espacio que reúne a diferentes familias de figuras públicas para explorar algunos momentos que compartieron, repasar sus trayectorias desde la perspectiva de cada integrante y mostrar sus diferencias. A partir de una serie de preguntas, los participantes también tienen la chance de jugar y divertirse; y el público, de conocerlos un poco más.

En esta ocasión, participaron Aníbal Pachano y su hija Sofía, quienes dieron a conocer algunos detalles de su vínculo familiar. Tras su charla, y en tono jocoso, la actriz expresó: “Hoy van a ver un poco de terapia familiar”. Por su parte, el coreógrafo y director teatral se la jugó por el sentimentalismo y le retrucó: “Hace mucho que no hacíamos una nota juntos, hace muchos años”.

La ronda de preguntas arrancó con Aníbal: “¿En qué momento dijiste: ‘¿Aguante mi viejo?’”, quiso saber. Sin dar vueltas, Sofía respondió: “En muchos momentos. Pero, probablemente, por toda tu resiliencia, por toda esa parte de seguir adelante. Ay, ¡vas a llorar! Bueno, también por todo lo laboral: el hecho de que sigas subiendo al escenario a pesar de un montón de cosas. Salir de la quimioterapia e irte al Teatro Colón. Eso dio lugar a que lo diga: ‘Aguante mi viejo’”. Con los sentimientos a flor de piel, el actor de 69 años expresó: “Soy resiliente y soy pesado. No me quiero ir. Me quiero quedar todo el tiempo. Siempre”.

La dupla dio a conocer sus diferencias ante la cámara (Fotos/Candela Teicheira)

La ronda de preguntas continuó. “¿Qué te avergüenza de mí?”, aventuró Aníbal. “Bueno, ¿tenemos tiempo?”, expresó la joven de 35 años entre carcajadas, aportando un toque de humor al ambiente. Segundos más tarde, recobró la seriedad y expresó: “Tu carácter. Cuando te ponés muy ‘Pachano’”.

Lejos de ofenderse, su padre la mandó al frente. “Pero vos sos bastante Pachanita…”, le dijo. “¡Pero no como vos! A vos te agarra en cualquier lado. Y de golpe: ‘Uy, ahí salió’. Cuando te agarra la chiripiorca el apellido empieza a ser el de mamá. Pienso: ‘Ay, los genes…’”, detalló Sofía. Derrotado, el actor sentenció: “Bueno, en eso tenés razón. Me agarra la chiripiorca”.

"Me agarra la chiripiorca", expresó el coreógrafo ante los dichos de su hija

El ida y vuelta siguió con un divertido momento que encabezó Sofía. “¿En qué cosas nos parecemos?”, indagó la más joven de la dupla. “A veces, en el carácter, porque sos densa como yo. En realidad, lo somos mutuamente. También sos demente, te peleás…”, arrancó Aníbal. Pero su hija lo interrumpió de manera abrupta: “Tengo más terapia encima”. Él disintió con su postura y le respondió: “Bueno, pero no te ayudó mucho. Eso es lo que siempre critico”. Indignada, ella lanzó: “¿Cómo? Me retiro. Abandono el móvil”.

Pero eso no fue todo lo que tenía para decir el exbailarín: “No, no, no. Porque por momentos te ponés así, dura. Entonces, a veces me angustio mucho, en otras lloro…”. En un intento por buscar complicidad, el entrevistado miró a la cámara. “Que sepan la calidad de hija que tengo”, aseguró entre risas y aprovechó para exponer algunas actitudes de Sofía. “De chiquita te portabas mal”. Ella no se quedó atrás: “Hay sobrecarga a veces. Incluso sobreactuación. Vos me cortabas el teléfono”, le dijo. Aníbal acotó: “Vos hacías eso y luego yo aprendí a cortarte. Era la única manera de decir: ‘Bueno, ya está’”. Esto dio lugar a que Sofía le consultara si realmente copió esa actitud de ella. “Es que te había agarrado la etapa de que yo era tu hijo y, no, yo soy tu papá”, le dijo.

“Sí, lo sos, pero había momentos que me hacías renegar. Me cortabas teléfono. Se dio como una escalada rápida. Y después, lo más gracioso es que uno finge demencia y consulta: ‘¿Me pagaste Edenor?’. De la nada. Pasaban seis horas y buscábamos la manera de entrar de nuevo a la conversación, o de volver a relacionarnos”, sumó ella.

Divertido por la anécdota de su hija, Pachano siguió: “A veces, siento cariño en vez de tanta pelea y tanto enojo. Viste que yo soy un monumento al enojo, pero vos seguís mis pasos. Así que eso tenés que sacártelo rápido porque no está bueno”. “Estamos bien. Estamos en un tratamiento”, cerró ella.

"Vos me cortabas el teléfono", le dijo Sofía a su papá

“¿Hay algo que quisieras decirme y nunca pudiste?”, le dijo Sofía. Aníbal contestó: “Me pasa que me pedís una opinión y me guardo la contestación para evitar una pelea porque estoy totalmente en desacuerdo con lo que pensás y lo que hacés. Pero, bueno, somos grandes y tengo que respetar”. “En especial de lo arquitectónico en la casa”, lo chicaneó ella. Tras sacar a relucir una faceta poco conocida de su padre, el hombre detalló: “Soy arquitecto y parece que todos los que me rodean saben más que yo. Me quemé las pestañas 10 años y el resto de la familia se volvió especialista. Eso me sacaba de las casillas”.

Tras ello, padre e hija sacaron a relucir sus dotes humorísticos y explicaron en qué cosas no coincidían. “En varias. No estamos de acuerdo en las formas en las que nos expresamos. Me parece que en eso”, aseguró él. Y siguió: “Por ejemplo, en economía, gracias a Dios, tomaste las riendas. Pero tengo que decirte que, durante muchos años, me administré solo, tuve doble laburo y cambié de una profesión a la otra”. Así las cosas, Sofía aprovechó para consultarle cuándo vence la factura de luz en su hogar. En un intento de esquivar esa pregunta, el coreógrafo expresó: “No tengo la menor idea. Como a uno le llega online, entonces ni siquiera abro para ver el monto”.

"Vos apoyás todos mis proyectos", expresó Sofía

Como broche de oro de aquella charla, Aníbal volvió a tomar la batuta con las consignas y preguntó: “¿Qué es lo que más vas a extrañar de mí el día en que no esté?”. Esta consigna tocó una fibra sensible en la muchacha, quien expresó: “Ay, ¡qué fuerte! Tu parte divertida. Cuando estás en ese modo sos muy gracioso. Además, vos apoyás todos mis proyectos. Sos un papá que acompaña, te llamo y sé que vas a estar. No sé económicamente, pero cuando tenía que recurrir a vos de chica y te decía: ‘Viejo, tengo pensado esto’. Y a pesar de que no estabas en tu mejor momento, me respondías: ‘Bueno, hagámoslo’. Intentabas siempre”.

Las palabras de Sofía emocionaron profundamente al director teatral, quien le contestó: “Hay que entender que ser papá es todo un aprendizaje. Varios te comentan: ‘Ay, es fácil’. No lo es. Además, siento que siempre estuvimos conectados, desde que eras chiquita. Era un vínculo donde se trataba lo que se necesitaba y lo que no. También entendías que a veces no estábamos bien económicamente y me podía apoyar en vos y saber que ibas a entenderlo. Como, por ejemplo, que teníamos que ir caminando a los lugares, que no había muñecas o que íbamos a una plaza”.

Fotos/Candela Teicheira.