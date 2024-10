Pampita habló de su separación de García Moritán y se desligó de la denuncia por presunta corrupción

La separación de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán disparó todo tipo de versiones sobre el final de su historia de amor. Algunas estuvieron vinculadas a rumores de infidelidad y del comienzo de una nueva relación del empresario con una mujer; otras, más graves, incluyen una denuncia por una presunta causa de corrupción. Al ser consultada sobre esto último, la modelo aseguró: “No estaría metida en ninguna cosa ilegal”.

Las declaraciones fueron este lunes durante una nota con Socios del espectáculo (El Trece). “¿Lo que más te duele es que se digan tantas mentiras sobre lo que pudo haber pasado?”, indagó la periodista. “Yo trabajo en la televisión hace muchos años y sé cómo es el ambiente. No me quiero quejar porque es mi lugar de trabajo”, comenzó Pampita.

“Sé cómo son las reglas del juego y, a pesar de que muchas de esas reglas no me gustan, me la banco porque estoy en esto. Hay que esperar a que pase el tiempo. Como digo siempre, el tiempo acomoda todo y todo el mundo sabe quién es quién”, aseguró la figura de Los 8 escalones de los 3 millones. “Yo siempre soy muy justa. No me gusta. Me parece una injusticia la mentira. En todo, en mi vida. Yo soy muy transparente en mi vida, en todos mis actos, así que ando tranquila por la vida, por suerte”, siguió la modelo.

“Para mí no hay grises. Las cosas son blancas o son negras y eso en todos los aspectos de mi vida. Obviamente, no estaría metida en ninguna cosa ilegal, de ningún tipo. No tengo ni que dar explicaciones. No hay nadie que me conozca que pueda tener sospechas de mí. Los que no me conocen tampoco les tengo que dar explicaciones porque los hechos hablan por sí solos”, enfatizó.

“Estoy rodeada de cariño, amor, ilusiones y sueños. No me voy a rendir nunca. No tengo una personalidad de quedarme acostada en ninguna situación de mi vida. Siempre me levanté y seguí”, destacó Pampita

Hacia el final de la nota, le preguntaron por las palabras que le había dedicado su amigo, Gabriel Oliveri, quien aseguró que la veía bien en este momento y que se mostraba resiliente. “Estoy rodeada de cariño, amor, ilusiones y sueños. No me voy a rendir nunca. No tengo una personalidad de quedarme acostada en ninguna situación de mi vida. Siempre me levanté y seguí”, concluyó, sonriente.

Pampita: “Con Roberto estamos criando a Ana juntos, así que vamos a hablar toda la vida”

Hace unos días en una nota con Pocos correctos, Pampita aseguró que sigue en contacto con el padre de Anita, su hija. “Estamos juntos criando a Ana, así que vamos a hablar toda la vida”, remarcó la modelo. Allí le preguntaron por el incómodo momento que vivió con una seguidora en la Peregrinación a Luján. “La gente se acerca y siempre me demuestra su cariño”, señaló, marcando que no se disgustó por el episodio.

“Ahora, en estos días que se calmó un poco la guardia periodística, voy a trabajar”, destacó, sobre cómo se enfoca en su labor. En el plano de la crianza, Pampita afirmó que Benicio, Bautista, Beltrán y Anita son su refugio. “Mis hijos me salvan de todas las cosas. Es su amor y además, la responsabilidad de darles un hogar con paz, con tranquilidad, con alegría”, enfatizó.

El sábado la animadora festejó el cumpleaños de Benicio, su hijo con Benjamín Vicuña, y compartió las postales del nene junto a sus hermanos en su día. Carolina compartió en sus redes un video del festejo en el que él aparece en brazos de la modelo, mientras se reparten besos y abrazos. “¡Benicio, mi niño feliz! ¡Sos magia pura, chiquito de mi corazón! Felices 10 años amor mío!”, le había escrito unas horas Pampita, en un posteo que se llevó miles de corazones y comentarios de famosas como Barby Franco, Floppy Tesouro, Nequi Galotti, Sabrina Garciarena, Lola Bezerra.