L-Gante explicó por qué se vistió de traje para asistir al juicio en su contra: “Hoy en día lo entendí”

A días de iniciar el proceso judicial, el cantante de 24 años cambió radicalmente su look (Crédito: Candela Teicheira)

El martes pasado comenzó el juicio al músico L-Gante, cuyo nombre verdadero es Elián Valenzuela, por los cargos de amenaza y privación ilegal de la libertad. Durante las jornadas ante el Tribunal Criminal N°3 de Mercedes, el cantante de cumbia 420 se presentó junto a su equipo legal, su familia y su representante, Maxi El Brother. En ese marco, el artista de 24 años dejó atrás su estilo urbano y optó por vestir múltiples traje formal, incluidas camisa y corbata, de cara al proceso judicial. Esto llamó la atención de sus fanáticos, por lo que él salió a contestar sus inquietudes.

A través de su cuenta de Instagram, el compositor decidió utilizar la cajita de preguntas y permitirles a sus más de cinco millones de seguidores que le dejen sus mensajes. “¿Te gusta verte así? Me refiero al verdadero L-Gante de traje”, consultó un usuario en las últimas horas. Lejos de evadirlo, el músico compartió dos imágenes donde se lo podía apreciar vistiendo de traje, y respondió: “Antes tenía un punto de vista diferente hacia la gente que lucía una vestimenta formal, como una decepción o desilusión porque vi personas que lo usaban y no me parecían que fuesen decentes o profesionales”.

En esa misma línea, Elián continuó con su reflexión: “Pero, hoy en día, entendí que la formalidad y la elegancia se las da uno mismo; y es con actitud, respeto y educación”. Y a modo de conclusión, sentenció: “En fin, me gusta ser elegante, decente y educado en momentos serios y profesionales”.

El artista contestó las consultas respecto a su nuevo estilo formal en los últimos días (Instagram)

Además de esta consulta puntual, L-Gante recibió halagos en las redes por cambiar su vestuario para asistir al tribunal. “Siempre tan elegante”, escribió una fanática, y el intérprete de “El último romántico” contestó con una foto suya dentro de un estudio de grabación y sonriendo ante la cámara. “Vos sabés, amiga, como el nombre”, aseguró cómplice.

Cabe recordar que el cantante se enfrenta a un caso que se originó luego de que unos empleados municipales presentaran una denuncia por haberlos subido a su auto a la fuerza y, además, haberlos amenazado con un arma de fuego. Dicho suceso habría durado aproximadamente 20 minutos y su origen habría sido la detención de los amigos de Valenzuela, conocidos como “La Mafilia”, quienes habían quedado detenidos por un altercado en un boliche ubicado en el Conurbano. Según los documentos judiciales, el artista habría mantenido a los rehenes hasta conseguir la liberación de sus colegas.

El antes y después del estilo de L-Gante dejó sin palabras a los fanáticos (Instagram)

Si bien el panorama parece difícil para el compositor, lo cierto es que su círculo cercano mostró una mirada positiva al respecto. El martes pasado, Claudia, la madre del artista, charló con el equipo de A la Barbarossa (Telefe) y comentó: “Tengo buenas expectativas, hay que venir con fe. Hablé con él y le dije que estoy incondicional para él y que mucha fuerza para este momento”. En cuanto a cómo atraviesa ese momento, ella expresó: “Yo me sigo manteniendo en el mismo lugar con esperanza de que va a salir todo bien. Hay que enfrentar lo que sea y lo que venga. Él está tranquilo para afrontar esto como tiene que ser”.

El referente de cumbia 420 recibió halagos por su nuevo look formal (Instagram)

También las palabras del representante de Valenzuela llevaron tranquilidad respecto al juicio. En ese sentido, el manager comentó: “Está confiado en su inocencia como todos los días. La querella vive pidiendo la detención de Elián desde que es famoso, más o menos”. En otro momento ante los medios, explicó: “Él se lo toma muy normal, hablamos de este tema cuando estamos con los abogados pero después en el día a día, no. Nos enfocamos en la música y en otras cosas”, sentenció.