Elizabeth Vernaci: “Me hice controles, salieron mal y me tuve que operar de un tumor maligno”

Elizabeth Vernaci: “Tengo que empezar una quimio”

En la mañana del viernes, Elizabeth Vernaci sorprendió a sus oyentes de Radio Pop con una información vinculada a su salud. Al comienzo de La Negra Pop, y con el estilo que la convirtió en una de las referentes del medio, contó que tuvieron que operarla de un tumor maligno y deberá someterse a un tratamiento de quimioterapia, aunque no quiso entrar en detalles.

“Bueno chicos, me hice controles y lamentablemente salieron mal”, señaló Elizabeth en el micrófono. “Me tuve operar de un tumor, que era maligno y ahora tengo que empezar una quimioterapia. Es una verga. Me quiero matar. No me voy a matar. No me voy a morir. Pero obviamente estoy atravesando una situación compleja”, agregó.

En el mismo sentido, Vernaci adelantó que estos días podrán encontrarla un poco “irascible” y le habló a su equipo y a su audiencia. “Lo lamento. Les va a pasar. Pero gracias a Dios salió de mi cuerpo. No está mas, no pasa a ningún ganglio, no llego a ningún lado. Pero por una cuestión de prevención, y de qué no vuelva a pasar, me van a empezar a hacer quimio. Y me da miedo, obviamente”, admitió la locutora, revelando sus temores, un poco por la cuestión médica y otro por la incertidumbre de una situación inédita.

Posteriormente, Teleshow se comunicó con Vernaci que manifestó su alivio por haber compartido la información con su público. “Por suerte pude contarlo, imaginate, si también me quedo muda, me mato”, señaló con su voz y su carcajada inconfundible, dispuesta a enfrentarse a este nuevo desafío para su vida.

Noticia en desarrollo