Bake Off Famosos: Wanda Nara contó el insólito motivo por el que la detuvieron en un aeropuerto

Wanda Nara contó el insólito motivo por el que la detuvieron en un aeropuerto (Video: Bake Off Famoso/Telefe)

A lo largo de los años, Wanda Nara siempre manifestó su amor por el mate. Desde sus viajes a Estados Unidos hasta sus mudanzas en Europa, la empresaria se acostumbró a acompañar su día a día con la típica bebida argentina. Por esa razón, este jueves en Bake Off Famosos (Telefe), la cantante aprovechó una de las pruebas para manifestar una vez más su gusto por la infusión local. Sin embargo, la conductora sorprendió a los participantes y al jurado al contar una curiosa anécdota que involucraba esta costumbre argentina.

Todo comenzó cuando Nara se disponía a explicar un nuevo desafío de pastelería: “Tienen en sus mesadas un juego de mate, acá tengo el mío. Le quiero preguntar al jurado si son materos, ¿con quién toman mate?”. Así, Maru Botana contestó: “Tomo con mis hijos, tengo uno que le encanta el campo y me encanta tomar con él. Me gusta mucho el mate dulce, que a nadie le gusta”.

Luego, la conductora siguió con Krywonis: “Christophe, ¿como extranjero lo veías raro cuando veías el mate? Porque a mí me han visto con una cara extraña cuando viajo por el mundo con el mate. Me han analizado la yerba, me ha pasado de todo”. Fue entonces cuando Nacho Elizalde reaccionó sorprendido. Luego, ante la cámara, el influencer dijo: “¿Yo escuché bien o a Wanda la pararon en un aeropuerto para revisarle la yerba? ¿Se confundieron de yerba? No entiendo”.

Wanda Nara manifestó que el mate es una de sus infusiones preferidas (Instagram)

Christophe retomó la pregunta de Wanda y afirmó: “El compartir el mate para mí es una ceremonia, la costumbre me ha gustado, es una de las razones por las que me quedo en Argentina”. Con ese punto de vista, la empresaria volvió a enfatizar: “Para mí el mate es eso, es familia, amigos, grupo, unión, viajes. No sé si en el mundo nos van a entender, pero bueno, es nuestro y hoy lo vamos a celebrar”.

En febrero de este año, Wanda aprovechó un breve viaje a Argentina para visitar a su hermana Zaira y celebrar el éxito de su canción “O bicho vai pegar”. En ese contexto, la conductora publicó un carrusel de fotos en su Instagram, el cual acompañó con un mensaje: “Mi semana en la Argentina: 200 termos de mate con amigos, presentación de O bicho vai pegar, festejé mucho escuchar mi canción en todas partes, celebramos el cumple 4 de Viggo, empezamos las grabaciones en Argentina para Netflix. Grabé otros tres temas increíbles”.

A finales de 2023, Nara se disponía a realizar un viaje a Italia para continuar con un tratamiento para mejorar su salud. Sin embargo, en el transcurso del viaje sufrió un percance. Luego de mostrar una imagen en el aeropuerto, decidió hacer un llamado a la solidaridad. “Estoy por despegar, y recuerdo que me olvidé el mate. Me quiero morir. ¿Argentinos en Roma solidarios?”, expresó.

Wanda Nara contó el insólito motivo por el que la detuvieron en un aeropuerto (Captura de video)

En 2021, cuando Wanda y Mauro se mudaron a una casa de campo en la ciudad de Milán, la pareja dejó ver parte de su colección de mates. Según las imágenes que habían compartido en redes sociales, se podía ver que el futbolista se inclinaba por los mates de calabaza, incluso combinados con cuero y metal. Por su parte, Wanda tenía uno de madera con el nombre Arnold grabado. En su recorrido por la casa, la pareja también había mostrado su biblioteca, donde además de libros, esculturas y jarrones, tenían un amplio surtido de mates y bombillas de diversos tipos y colores.