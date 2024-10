Tras ser padre de gemelas, Thiago Medina fue al hospital para hacerse la vasectomía, pero se arrepintió: “Me agarró miedo”

Thiago Medina fue a hacerse la vasectomía, pero se arrepintió. "Me agarró miedo", dijo a Teleshow

Thiago Medina, conocido por su paso por Gran Hermano 2022, había decidido someterse a una vasectomía a los 21 años, después de convertirse en padre de gemelas junto a su pareja, la también ex participante del reality, Daniela Celis. Sin embargo, a último momento, la intervención quirúrgica fue postergada cuando el joven experimentó un repentino ataque de miedo que lo hizo desistir temporalmente de la operación.

Luego de que trascendió la noticia, en diálogo con Teleshow, Medina explicó lo sucedido. “Fui a hacerme la vasectomía. Estaba recontento, pero cuando llegué me agarró miedo y dije: ‘No quiero, no quiero’. No sé qué me pasó, me dio cagazo. Dije: ‘Ahora no quiero, mejor otro día’. Así que me volví a mi casa sin hacérmela. (Vamos a decir que) lo pospusimos, porque hacérmela, me la voy a y hacer igual”, detalló.

El camino hacia la paternidad fue algo que tomó por sorpresa a Thiago, quien saltó a la fama a los 19 años por su participación en el programa. Un año después de salir de la casa, su vida personal cambió radicalmente cuando, en enero de 2024, se convirtió en padre de Laia y Aimé, sus hijas, que acaban de cumplir ocho meses.

En ese sentido, y a lo largo de varias entrevistas, el Influencer mencionó que jamás imaginó que sería padre a esta edad, y que la situación lo hizo reflexionar sobre cómo afrontar el futuro. Fue en ese que contexto que, junto a su pareja, decidieron que él se sometiera a este método anticonceptivo definitivo, para evitar embarazos no planificados. “Hace varios meses que con Daniela hablamos sobre el tema, y yo decidí hacerme la vasectomía”, comentó en una reciente entrevista con Teleshow.

Las fotos de Daniela Celis y Thiago Medina por el festejo de los cuatro meses de Aimé y Laia

Días atrás, en diálogo con revista Pronto, Medina contó por qué tomaron la decisión de que él se haga en vez de que Daniela se ligara las trompas. “Porque ella ya pasó por mucho y volver a someterse a una operación nuevamente sería un montón. Todavía no se terminó de curar y volver al quirófano sería muchísimo. Le dije que no tenía problema en hacerme yo la vasectomía”, afirmó Medina, quien se interiorizó en el proceso.

“Me informé y sé que es reversible. Hasta podés congelar esperma si querés a futuro tener otro hijo. Tiene un 60 por ciento de chances de ser reversible y por eso me lo haré yo. Estoy contento igual con mis dos hijas”, dijo.

La vuelta a la casa de GH con las gemelas

En marzo de este año, Daniela, Thiago y sus nenas regresaron al reality en el que nació su amor. Su ingreso se dio dentro del segmento Congelados, el juego del programa en el que ingresan familiares, amigos o celebridades de diversa índole y los participantes tienen que quedarse como “estatuas” sin poder moverse.

Conmovedor momento Daniela Celis y Thiago Medina en GH con su entrada con las gemelas a la casa

Así las cosas, los exconcursantes llegaron acompañados de sus bebas y su aparición ablandó hasta el corazón más duro. “Hola, bienvenidas. Acá nos conocimos mamá y papá. Tenemos muchos recuerdos”, comenzó relatando Pestañela, vestida con un look con brillos mientras llevaba uno los carritos y les relataba a sus hijas cómo había nacido el romance de sus papás. “Está un poco cambiada la casa, con nuevos participantes”, comentó, mientras ingresaba al living y entre los concursantes se derramaban algunas lágrimas.

Unos minutos después, el conductor Santiago del Moro hizo su ingreso a la casa a través de la televisión y compartió su felicidad por lo que veía. “Si alguien le cambió la vida Gran Hermano, es a vos Thiago”, comentó. “Nosotros pensamos que era un piquito y terminó en Laia y Aimé”, señaló, mientras él le daba la razón: “Nos cambió la vida”.

La joven reflexionó sobre este momento y, antes de fundirse en un beso para repetir el primero de todos que se dieron en el reality, expresó toda su emoción. “Yo venía por un sueño y se me terminaron cumpliendo otros”, señaló, al asegurar que la maternidad es lo mejor que le pudo.