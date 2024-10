Sorpresa en Survivor Expedición Robinson: un participante se convirtió en el primer finalista del reality

Un participante ganó el desafío y se llevó el collar de inmunidad (Video: Survivor Expedición Robinson/Telefe)

Después de casi 60 días de supervivencia ante duras condiciones en una isla, la final de Survivor Expedición Robinson (Telefe) está cada vez más cerca. Tras la eliminación de Martina Musillo, solo tres participantes competían por un lugar en la final del reality: Baltasar López, Eugenia Propedo y Aixa Legarreta.

Así las cosas, Marley anunció que el primer finalista de la competencia se conocería a partir de un desafío de resistencia física. Los supervivientes debían mantener el equilibrio en una especie de ruleta al tiempo que sacaban los peldaños que el conductor les indicaba. El último en permanecer de pie ganaría la ansiada inmunidad.

Al cabo de unos minutos, la primera en caer fue Eugenia. Molesta por la situación, la joven manifestó su enojo. Al punto que al final de la prueba ni siquiera quería hablar con Marley. De esta manera, Baltasar fue quien demostró más condiciones y se convirtió en el primer finalista del reality.

Baltasar y Aixa volvieron a dejar en claro su buena relación de cara a la final

“Por primera vez en el programa Baltasar ganó la inmunidad”, expresó Marley para destacar el sorpresivo batacazo que había dado el joven frente a sus compañeras. Tanto Eugenia como Aixa se destacaron a lo largo del programa por ser las participantes que más inmunidades habían ganado.

Luego de la prueba, Baltasar manifestó su deseo de competir contra Aixa en la final: “Tanto ella como yo somos unos guerreros, hoy afortunadamente me tocó a mí estar resguardado, quiero que ella llegue a la final conmigo. No me molestaría nunca que me gane, estaría muy contento, tengo fe en que va a llegar”.

Y si bien el joven mantiene una buena relación con Aixa, por el contrario, no logró conectar con Eugenia. “Siempre quise hablar con Euge, quise que ella esté bien, siempre me quise llevar bien con ella. Pero cuando ves que alguien está todo el día hablando mal de vos, no deja de sacarte el cuero por atrás, nunca te dice nada de frente. En un momento te cansás, es como el caso de Agustín que dije que hay personas con las que es mejor no relacionarse”, explicó Baltasar.

Del otro lado, Eugenia dio su perspectiva de la situación: “Sinceramente, la relación está bien, solo quiero tener tranquilidad en estos últimos días. Por eso seguramente me muestre un poco aislada de ellos dos, porque necesito un poco de paz mental para concentrarme, pero está todo bien”.

Horas más tarde, en el concejo tribal, Aixa habló sobre su última jugada en la cual había utilizado el ídolo de inmunidad para ayudar a Baltasar: “Si me arrepiento o no lo seguiré analizando, pero no me arrepiento de lo que hice. Durante 56 días siempre hice lo que me convenía y por primera vez decidí hacer algo que no me convenía pero que de última el día de mañana no me voy a arrepentir porque hice lo que siento. Prefiero dormir con la conciencia tranquila de saber que no me cag…en mis pares, antes que cualquier cosa”.

Cómo será la final de Survivor

Este viernes, desde las 22.30, la gran final de Survivor Expedición Robinson determinará quién será el ganador del reality. Con una transmisión en vivo desde los estudios de Telefe, el programa dará a conocer al ganador del premio de 50 millones de pesos.

Si bien el ciclo fue grabado el año pasado, los participantes no conocen al ganador del certamen. Esto se debe a que, una vez que terminó la competencia, los exjugadores emitieron su voto, y este fue guardado en una urna. Con el objetivo de que dicho nombre no se filtre en las redes sociales, el contenido de la caja será revelado por Marley este viernes.

En el estudio no sólo estarán los dos finalistas y los otros 23 exparticipantes, sino también el equipo de panelistas del debate conformado por Juariu, Pía Shaw y Fefe Bongiorno.