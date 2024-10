Matías Bagnato recuerda a su abuela: “Siempre estarás viva en mi corazón, te amo y te extraño con locura”

Matías Bagnato Recuerda a su abuela que lo crió después de perder a sus padres y hermanos

Matías Bagnato recuerda a su abuela Norma quien hizo todo por él, después de la historia trágica que le tocó vivir. Norma Calzaretta , abuela de Matías, falleció a los 91 años, pasaron cuatro años. Ella y su nieto eran los únicos sobrevivientes de la trágica Masacre de Flores , un incendio intencional que en 1994 acabó con la vida de cinco personas, incluyendo a los padres y hermanos del joven. El responsable del ataque fue Fructuoso Álvarez González , quien buscaba venganza contra todala familia.

Matías Bagnato junto a su abuela Norma (Instagram)

En un mensaje grabado expresa sus sentimientos a cuatro años de la muerte y en el día de su cumpleaños de esa persona que lucho junto a él para salir adelante en la vida, sin bajar los brazos: “Hola. ¿Cómo están todos? Bueno, hoy es un día muy especial para mí. Hoy cumple años la persona más importante en mi vida, que era mi abuela. Mi abuela Norma . Creo que bueno para todos, el amor que uno tiene con los abuelos es algo único. En este caso para mí, mi abuela era, por supuesto, más que una abuela. Era todo en mi vida . La persona que como siempre digo, me me me salvó en todos los aspectos en que se puede salvar a una persona. Desde enseñarme a convivir con un dolor tan grande como el que nos había tocado, el enseñarme que bueno, a crecer sin, sin odio, sin rencor, siempre mirando para adelante y sacando fuerzas desde el lugar que uno nunca sabe que tiene, ¿no?.

Matías Bagnato y su abuela Norma quienes juntos lucharon para seguir adelante

La verdad que bueno, pasaron cuatro años desde que se fue y así todo, es como que no me acostumbro a estos pasar días de octubre sin ella ya veces como que tengo esas ganas de compartir con todo el mundo lo increíble que era la abuela . Y no lo digo porque era mi abuela, sino porque créanme que no creo que haya muchas personas en este mundo que hayan tenido la fortaleza, la valentía, la fuerza que ha tenido ella . No creo que pocas personas puedan enterrar a su única hija en una noche, nietos. Quedarse sola con una adolescente de 16 años como hizo enfrentar una causa judicial en Argentina , que no es un dato menor. Y así todo fue una. Una mujer que siempre fue para adelante transmitiéndome esos valores tan importantes que han hecho que hoy yo pueda ser una persona como ella siempre me decía, lo más normal posible. Le agradezco mucho a Infobae y a Teleshow por por permitirme estos minutos y recordar a mi abuela Norma en el día de su cumpleaños. Nada abu, donde estés, como puse hoy en Instagram , me consuela pensar que estás junto a mami y papi y Fer y Ale festejando allá en el cielo y saber que siempre, siempre estás viva en mi corazón y que te amo y extraño con la locura más grande del mundo. Te amo, abuela” , expresó Matías emocionado.

La tragedia de Flores

El 17 de febrero de 1994, Álvarez González ingresó a la casa de la familia Bagnato en el barrio de Flores, Buenos Aires. En el siniestro murió José Bagnato , de 42 años, su esposa Alicia , de 40, sus hijos Fernando , de 14, y Alejandro , de 9, así como un amigo de la familia, Nicolás Borda , de 11 años. Matías, que entonces tenía 16 años, logró escapar gracias a la ayuda de los vecinos y de los bomberos que llegaron a la casona de Flores donde vivía toda la familia.

Norma, quien había viajado a Mar del Plata el día anterior para protegerse de las amenazas de Álvarez González, se salvó del ataque. La familia había decidido enviarla lejos debido a un incidente previo en el que el agresor la había golpeado y amenazado, según relató Matías en varias oportunidades.

Los padres de Matías Bagnato, sus hermanos y un amiguito, todos muertos en la masacre de Flores

El conflicto entre Álvarez González y los Bagnato se originó por una disputa económica. Álvarez, quien estaba casado con una prima de José Bagnato, había ofrecido ayuda financiera para la fábrica de zapatillas de la familia. Sin embargo, las diferencias surgieron cuando Álvarez reclamó una deuda mayor a la acordada, lo que llevó a un enfrentamiento violento con Norma. A lo largo de los años, Matías Bagnato ha luchado para evitar la liberación de Álvarez González, quien ha reiterado sus amenazas de completar su venganza. En varias ocasiones, Matías ha recurrido a los medios para expresar su temor y pedir justicia.

Norma Calzaretta, quien fue un pilar de apoyo para Matías tras la tragedia, falleció en un geriátrico. Durante la pandemia por COVID, Matías mantenía contacto con ella a través de videollamadas, ya que no podía mantenerse cerca. La historia de la familia Bagnato ha sido un símbolo de lucha y resistencia frente a la adversidad. Matías ha sido un activo promotor de leyes que protegen a las víctimas de delitos violentos, buscando que los familiares sean notificados sobre las medidas de excarcelación de los agresores.