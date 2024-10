Playlist, el ciclo que da voz a los artistas emergentes: hoy, Migrantes y el crecimiento en público

Playlist Capítulo N° 20 - Migrantes

Migrantes, banda de cumbia pop surgida en la ciudad de Lincoln, es la protagonista de esta nueva entrega de Playlist, el ciclo audiovisual en el que Infobae busca darle espacio a los artistas emergentes. Desde su surgimiento hasta hoy pegaron varios hits como “Si me tomo una cerveza”, “Se olvidó y bailó”, “Hasta la luna”, “Mi peor error” y “Hagámoslo, pero bien argentino”, entre muchos otros.

Su primer disco lo lanzaron en 2016, titulado Suena Migrantes!, en el que hicieron gala de su mezcla entre la cumbia y el pop, tomando elementos del reggaetón, salsa e incluso cuarteto. Hasta el momento no volvieron a editar un álbum, pero engrosaron su catálogo con una infinidad de singles y colaboraciones, siendo las más destacadas “No bailo pa’ ti” (con los MYA), “¿Ke tal si nos escapamos?” (con Rombai), “Superclásico” (junto a Rei y Fabro), “Mercho” (de Lil Cake), “Vikingos” (La Joaqui) y “Anti amor” (Ulises Bueno), entre muchas más.

María Figueiras: —Capaz no estaban acostumbrados a la industria de la música, que es muy competitiva. ¿Alguna experiencia que puedas compartir? ¿Se refugiaban entre ustedes para no caer en cualquiera?

Migrantes: —Al ser todos amigos, al principio la pasábamos bien. La verdad es que no teníamos mucha idea de lo que era la industria de la música. Nosotros realmente empezamos a hacer música y a tocar por diversión. Tocábamos por la pizza y la cerveza. Íbamos con los instrumentos arriba del bondi. Obviamente, teníamos el sueño de pegarla, de poder girar por todo el país y todo eso. Pero al principio era un hobby, una diversión. Todos estudiábamos y queríamos recibirnos de nuestra carrera. A la vez, estaba ese miedo de poder dedicarnos solamente a la música que hacía que sigamos estudiando. Nuestra familia sí nos apoyaba, pero a la vez tenés esa presión de decir: “Che, me está manteniendo mi viejo, se está rompiendo el lomo para que estudie y yo perdiendo el tiempo con la música”. Pero nos pudimos ir acomodando en los horarios para hacer las dos cosas a la vez. Y cuando empezamos a pegar canciones y a girar, pudimos mantenernos, tener nuestra plata. Nunca tuvimos mucha idea de lo que eran las regalías, los derechos de autor... Es más, hasta hace poco nos dimos cuenta de que una canción que habíamos sacado hacía un montón, no estaba registrada. Ahora estamos por cumplir 10 años como banda y ya empezamos a entender mejor el negocio.

Migrantes en Playlist (Fotos/Candela Teicheira)

María Figueiras: —El proceso creativo de la banda, ¿cómo es? ¿Componen entre todos y lo van escuchando?

Migrantes: —Es bastante variado, la verdad. A nosotros nos gusta mucho juntarnos con otros amigos artistas, pasar el rato haciendo música, cagándonos de risa... Por suerte, tenemos un grupo de amigos que no nos ponemos la presión de decir: “Tenemos que hacer un hit”. Vamos al estudio, hacemos música por diversión y porque nos gusta. A veces trabajamos juntos, otras por separado.

María Figueiras: —Otros artistas dicen que las bandas son como un matrimonio. ¿Coinciden? ¿Cómo resuelven las diferencias?

Migrantes: —Cuando éramos muchos teníamos peleas. A veces empieza a jugar un poco el ego acerca de quién hace cada cosa. Al fin y al cabo somos amigos y siempre estuvo todo bien. Pero a veces la situación se pone un poco difícil. Es que convivimos mucho tiempo y es inevitable tener choques por más de que te lleves superbién.

María Figueiras: —¿Sienten que al haber arrancado de tan chicos en algún momento se les subió la fama en la cabeza?

Migrantes: —No, no. Si algo nos caracteriza es tener los pies sobre la tierra. Nuestro equipo también nos ayuda en eso. Y me parece que es importante para el artista, si no, perdés tu horizonte. La esencia del artista creo que es eso, ser vos.

Migrantes - Si me tomo una cerveza

María Figueiras: —¿Alguna frustración grande que hayan vivido?

Migrantes: —Al principio, nos dolía bastante si alguna canción no era un hit. Sentíamos un poco de inseguridad. Pero con el tiempo fuimos entendiendo cómo funciona esto de las canciones: que no todas van a pegar, que a la gente no le va a gustar todo. Son etapas que vivimos los artistas. Algunas con un poco más de inspiración, otras con menos. También las ganas... Cada uno tiene su vida personal y hay que ir equilibrando eso porque no podemos estar todo el día armando contenido para TikTok o haciendo nuestras canciones. Tenemos nuestras cosas y eso hay que entenderlo.

María Figueiras: —¿Algún objetivo que quieran cumplir adelante? ¿Algo que quieran manifestar más adelante?

Migrantes: —Si es por manifestar, creo que nuestro sueño más grande es hacer un estadio o un teatro. Y creo que en las canciones nuevas se ve reflejado eso.

Fotos/Candela Teicheira.