Marina Calabró y Rolando Barbano disfrutan de su amor en Londres: la foto del romántico viaje

Marina Calabró y Rolando Barbano viajaron a Londres

“Después de la tormenta llega la calma”, dijo Marina Calabró cuando la entrevistaron para LAM (América) apenas se conocieron unas imágenes suyas con Rolando Barbano en Brasil. Con esas fotos se confirmaba la reconciliación entre ellos, después de la polémica separación que tuvieron a lo largo del año. De esa manera, la politóloga y el periodista de policiales volvieron a demostrarse su amor en público.

En un principio, la pareja viajó a Brasil, a disfrutar de unos cálidos días soleados en Río de Janeiro. Por esos días, Ángel de Brito mostró en su programa de América algunas imágenes de ellos en la playa. “No me van a creer pero no vi nada de los comentarios que hicieron en las redes”, comenzó diciendo Marina cuando el notero hizo alusión a su buen estado físico. “Vi la foto y fue de recontra mega afano, no estoy ni en pose ni en nada, esas fotos son un peligro”, exclamó sobre la instantánea en la que se la veía en traje de baño mientras le daba un beso a su novio en la orilla del mar. “Estas fotos son a suerte y verdad, así que no me quejo”, dijo, risueña.

Antes de terminar la entrevista, Calabró aseguró que su romance no era para nada pasajero. No soy de andar con alguien, sobre todo a esta edad, a los 50 años. Uno no se termina de acostumbrar nunca a la cosa mediática a pesar de haber trabajado toda la vida de esto. Pero estoy feliz”, cerró, visiblemente contenta.

En ese momento, Pepe Ochoa en LAM había anticipado que la pareja tenía programado un viaje a Londres, para la semana del 29 de septiembre al 7 de octubre. “Recordemos que antes de separarse se iban a ir a Inglaterra, cosa que se van ahora en 20 días también. Y para este viaje ella le dijo, ‘bueno, ¿no querés ir a Inglaterra? Vayamos a Brasil’. Se van a un mega hotel”, anticipó.

Marina Calabró y Rolando Barbano están de vacaciones en Londres (Instagram)

Este lunes, la cuenta El Ejército de LAM compartió una historia de Fernanda Iglesias en la que se podía ver a Marina y a Barbano juntos, mientras fueron captados de frente en el British Museum of London (Museo Británico de Londres). Distendidos y con un mapa del lugar entre sus manos, la pareja se mostró disfrutando de las atracciones de la ciudad europea.

Cabe recordar que durante la escapada romántica que realizaron a Brasil, Yanina Latorre especificó algunos detalles del viaje. “Fueron a un país vecino. El hotel es carísimo. Se fueron en turista, medio miserable el tema, pero es el mejor hotel de Brasil. Están en Río de Janeiro. La situación en el check in fue muy hermosa. Él miraba al piso y ella sacó la tarjeta y pagó. Él no puso nada. Ella es inconfundible. Marina Calabró y Rolando Barbano”, informó la esposa de Diego Latorre.

Los rumores de reconciliación entre la politóloga y el especialista en policiales comenzaron a finales de julio. La noticia comenzó a circular a raíz de una infracción de tránsito que la periodista había cometido. “Me dijo que le había llegado un mensaje que decía que Marina Calabró había estacionado mal su auto tapando una cochera”, comenzó relatando De Brito en su programa. Luego, se vieron imágenes del automóvil de la periodista en los alrededores de la casa de Barbano. Así fue como los vecinos, indignados porque ella había estacionado frente a un garaje, dieron aviso a la policía y así se conoció la noticia de que la pareja había pasado la noche junta.