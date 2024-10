Lali Espósito y Juani, el niño tejedor, se conocieron: “Me gustaría hacer algo con ella”

Juani, el niño que es popular en sus redes por enseñar a tejer, cumplió otro de sus sueños: conocer a Lali

Juan Ignacio tiene 10 años y ha captado la atención en las redes sociales por su habilidad para tejer desde hace más de un año. Fue así que llegó a muchos famosos como Moria Casán, Natalia Oreiro, María Becerra y Zaira Nara, quienes han compartido su historia en sus propias redes. La mamá de Juani es neurocirujana, y ella fue quien le enseñó el punto básico llamado Santa Clara. Desde entonces, no ha dejado de perfeccionar su técnica, al punto de crear su propia marca de tejidos en honor a su bisabuela, una talentosa tejedora de la familia.

Juani el niño que teje cumplió otro de sus sueños, conocer a Lali Espósito. “Este es mi momento, qué lindo conocerte”, dijo la cantante al abrazarlo. “¿Está tu vieja?”, le preguntó al chico para también abrazar y agradecer a la madre por llevarlo. “Pasa por mi living”, invitó a Juani para comenzar una charla entre ellos.

Horas después y en diálogo con Teleshow, el propio Juani contó cómo vivió el encuentro. “Conocerla fue espectacular, me sentí re bien. Es una mina re amorosa, me hizo acordar a Moria porque tiene la misma actitud”, dijo y contó que la artista le regaló la remera de su nuevo tema “Fanático”. “Me regaló la remera para vandalizarla pero la amoricé, miren cómo quedó: le puse te amo, amor en francés. La pasé re bien, fue muy lindo conocerla y para cerrar, les digo que me encantaría hacer algo con ella”.

Juani habla de la emoción de conocer a Lali.

Por su parte, Natalia, la madre del menor, habló de la experiencia: “Estuvo muy lindo. Juani la quería conocer, le encanta, aparte él canta también y su profesora de música, es fanática también de ella, así que fuimos todos juntos por una hermosa invitación de Lali. Ella es una persona muy cálida, muy simple, fue un encuentro muy lindo”.

A pesar de su corta edad, Juani maneja su cuenta de Instagram con la ayuda de su madre, quien también lo apoya en su deseo de romper estereotipos de género asociados al tejido. Juani ha expresado que su objetivo es invitar a todos a experimentar la alegría que le brinda la tarea, desafiando las normas tradicionales de género en las actividades recreativas.

Además de su éxito en las redes, ha decidido utilizar su popularidad para una causa benéfica. Junto a su madre ha iniciado un proyecto para tejer cartucheras que son donadas a niños en situación de vulnerabilidad al inicio del ciclo escolar. Este gesto solidario busca inspirar a sus seguidores a unirse a la iniciativa y aprender a tejer.

Juani se hizo viral en las redes sociales por enseñar a tejer y por una causa benéfica

La historia de Juani no solo destaca su talento y creatividad, sino también su deseo de promover la libertad de expresión y la igualdad de género a través de su pasión por el tejido. Su mensaje es claro: todos deberían ser libres de dedicarse a lo que les genera felicidad, sin importar las convenciones sociales.

Su encuentro con Moria Casán

Durante una aparición en el programa de streaming Nave Nodriza (Picnic Extraterrestre) de Moria Casán, Juani descubrió a la diva con una precisa imitación de una de sus frases más icónicas, lo que dejó a la conductora y a la audiencia impresionados.

Juani imita una de las frases más icónicas de Moria Casán

El interés por Juani no se limita a su imitación de Casán. Según declaraciones de su madre, Natalia, a Teleshow, el niño es admirado por figuras del espectáculo como Lali Espósito, Natalia Oreiro, Zaira Nara y Jimena Barón, quienes han elogiado sus diseños de tejido en redes sociales. Juani, quien cuenta con más de 300 mil seguidores en su red social ha logrado que varias de estas celebridades se interesen en adquirir sus creaciones.

El camino de Juani hacia el reconocimiento comenzó cuando expresó su deseo de conocer a Moria durante una entrevista en el verano. Gracias a la intervención de una periodista, se organizó un encuentro entre el niño y la conductora, lo que permitió que Juani demostrara su admiración y talento en vivo.

La historia de Juani es un ejemplo de cómo el talento y la pasión pueden abrir puertas inesperadas, incluso a una edad tan temprana. Su capacidad para conectarse con figuras del entretenimiento y su habilidad en el tejido han hecho de él un joven influencer que promete seguir sorprendiendo al público.