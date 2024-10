Pampita volvió al trabajo luego de su viaje a Chile y habló con los medios: “Pensé que habíamos aclarado todo”

Pampita volvió a trabajar después de viajar a Chile (Video: América TV/Intrusos)

A casi una semana de confirmar su separación con Roberto García Moritán, Carolina Pampita Ardohain regresó al país tras su viaje a Chile, a donde fue por trabajo que tenía pactado antes de que estallara el escándalo. Al día siguiente, se reincorporó a sus obligaciones en suelo argentino y se hizo presente en un estudio ubicado en el barrio de Palermo, donde fue abordada por la prensa que la esperaba en el lugar.

Con una sonrisa de oreja a oreja, la jurado de Los 8 Escalones descendió del vehículo y rápidamente los micrófonos se acercaron a su boca, pero Carolina mantuvo la compostura: “Pensé que ayer habíamos aclarado todo ¿No hablamos ayer de todo?”, señaló. Pero los cronistas comenzaron a hacerle preguntas, la mayoría referida a las declaraciones de su ahora exsuegra, pero se mantuvo firme en su postura y no dio detalles de su separación.

“Ya les dije, no voy a hablar nada de esto. Por favor, déjenos vivir en paz, volver a la normalidad, volver a trabajar normal como siempre. Un beso a todos”, fue todo lo que comentó ante la prensa, sin perder la sonrisa. Una vez que llegó a la puerta del estudio, se tomó el tiempo de sacarse una fotografía con un fanático; ingresó y saludó con un beso a cada una de las personas que la esperaban allí dentro.

Desde que dieron a conocer el fin de su vínculo, con una serie de comunicados, ambas partes han tomado la decisión de dar pocas declaraciones ante la prensa, manteniendo un gran hermetismo en torno al futuro divorcio y se volcaron de lleno en el trabajo, ella con las distintas marcas que representa y él como ministro de Desarrollo Económico de CABA, cargó del que pedirá licencia.

Pampita y Roberto García Moritán le pusieron fin a su matrimonio tras cinco años casados

El jueves por la tarde Pampita llegó a Aeroparque con tan solo un carry-on y una cartera negra, fue interceptada por la prensa, habló un poco más acerca de la separación y aseguró que toda su preocupación está puesta en cuidar a sus cuatro hijos: Benjamín, Benicio, Beltrán y Ana.

“No voy a hacer comentarios de eso. Trato de estar lo mejor posible para mi familia, para mis hijos”, dijo, con la intención de dar por terminado el tema. “Sepan entender, voy a tratar de no hacer comentarios de nada, es algo privado. No voy a ir a ningún programa, no voy a hablar del tema en ningún lado. Ojalá que ni ahora ni nunca, voy a reservar todo para mí”, dijo haciendo referencia a los rumores de una entrevista con Susana Giménez.

Uno de los grandes temas en torno a la disolución de su matrimonio son las fechas de la misma y para demostrar que fue el 20 de septiembre, subió en sus historias de Instagram una serie de chats. Cuando le consultaron al respecto de esto declaró: “No voy a hacer comentarios, no voy a decir nada. Vamos a tratar de mantenerlo en privado. Ustedes ya me conocen, a mí me gusta la verdad”.

Y agregó: “A veces, si es necesario tener que salir a mostrar la verdad y no queda otra más que mostrar la verdad, me veo en esa situación que obviamente no me gusta. Pero tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son”. Todo el tiempo dejó en claro que no va a dar entrevistas, ni prestar el tema a un circo, pero cerró con un pedido: “Espero que entiendan y que termine el tema de una vez por todas. Y que nos dejen a la familia acomodarnos y pasar este momento con tranquilidad”.