Sol Pérez y Guido Mazzoni recordaron cómo se enteraron del embarazo: “Él no entendía nada”

La panelista y su pareja relataron cómo se enteraron de la llegada de un miembro a su familia (Video: El noticiero de la gente - Telefe)

Luego de varios rumores que surgieron en la última ceremonia de los premios Martín Fierro 2024, Sol Pérez anunció su embarazo. El miércoles por la tarde, la panelista confirmó la buena nueva ante sus compañeros en Cortá por Lozano (Telefe). Al día siguiente y ya más tranquilos, la modelo y su marido, Guido Mazzoni, compartieron los detalles de cómo se enteraron de la noticia.

“Cuando vi las dos rayitas me puse a llorar”, aseguró la futura mamá en El Noticiero de la gente (Telefe), que trasnita los tres meses y medio de gestación. “Estábamos buscando. Yo venía de hacerme un test el mes pasado, por lo que Guido me había dicho que iba a ser un camino largo. Entonces entré al baño con uno nuevo. No le dije nada porque pensé: ‘Capaz da negativo’”, comenzó relatando Sol a Josefina La China Ansa, quien estaba con el micrófono a su costado.

En alusión a la reacción de su marido por su emoción ante la prueba positiva, la modelo comentó: “Él no entendía nada desde el otro lado”. El entrenador físico suscribió esas palabras: “Yo no tenía idea. Sí, me asomé al baño y vi que había algo raro. Recién llegaba de trabajar, ella sale y me dice: ‘Estoy embarazada’. No lo podía creer”. En esa situación de estupor, salieron a contar la noticia a sus seres queridos, una manera de pellizcarse para que sea cierto: “Fuimos a visitar a los viejos de Sol, luego a los míos, y yo seguía sin caer”, admitió Guido.

Sosteniendo esa línea, el futuro padre continuó: “Estábamos volviendo en el auto, le dije que ponga un tema para que ella quisiera que escuche el bebé y eligió Floricienta. Yo dije: ‘Malísimo’. Entonces le pedí que reproduzca uno de Tarzán. Empezó a sonar el tema y exploté en llanto”. Con un toque humorístico, entonó la letra que compuso el compositor inglés Phil Collins: “Toma mi mano...”.

El anuncio del embarazo que realizó la dupla a través de las redes sociales (Video: Instagram)

En otro momento de la entrevista, la dupla habló sobre el video que compartieron con la ecografía en las redes. “Estaba arreglando el deck de madera y sucedió así nomás. Apareció y dije: ‘Ah, mirá’. Ocurrió de la nada”. Ante las burlas por parte del equipo del noticiero, Sol se sumó: “Está complicado de la espalda. No se podía parar. Ya me imagino al chico en la adaptación del jardín. Le ponen la silla y no se levanta más”.

A continuación, el matrimonio se refirió a las versiones que surgieron el pasado 9 de septiembre en el Martín Fierro cuando circularon las versiones del embarazo: “Yo le consulté cómo estaba con el vestido. Ella me respondió: ‘Tranquilo, ni se nota’. La verdad, se notaba. Ella me empezó a hacer caras porque explotó Twitter”, expresó.

Por su parte, Ansa le consultó a Pérez si fue porque compró el vestuario previo a conocer su estado. “Yo me probé todo y pensé que estaba todo bien. Se ve que el bebé quería decir: ‘Hola, acá estoy. No me dejen afuera’. Me quería morir porque yo no quería contar nada”, dijo.

Sol Pérez en el Martín Fierro 2024 (Crédito/Prensa Telefe)

Como broche de oro, uno de los integrantes del ciclo, Mauro Szeta, le consultó por el anuncio. “Fue medio improvisado cómo lo conté. Venía esperando el momento para decirlo. Ni le avisé a Guido”. En el caso de su pareja, él comentó: “Me explotó el teléfono”.

Cabe recordar que la confirmación llenó de alegría a los miembros del programa que encabeza Verónica Lozano. En un móvil improvisado con ella, la influencer adelantó: “Se agranda el equipo”. En medio de un vaivén de emociones, tanto ella como la flamante integrante de Bake Off Famosos (Telefe) celebraron la noticia entre gritos y risas.