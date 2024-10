Alicia Barbasola tuvo un accidente de vestuario que la dejó casi desnuda en vivo en el Cantando 2024

Alicia Barbasola vivió un incómodo momento con su vestuario en el Cantando 2024 (Video: América TV/El Cantando 2024)

El Cantando 2024 (América TV) comenzó con todo hace dos semanas, con una intensa competencia y discusiones entre los participantes. Con ese panorama, las parejas se exigen al máximo para deslumbrar al jurado, no solo con sus voces, sino con su performance y un llamativo vestuario. Sin embargo, en el programa del día miércoles por la noche, Alicia Barbasola, la esposa de Andrés Nara, vivió un incómodo momento a causa de una falla en su ropa, lo que provocó que terminara casi desnuda en la pista. El jurado no pasó por alto este detalle y lo usó en su contra a la hora de dar la devolución.

Alicia hizo su segunda presentación en el certamen de canto junto a su compañero Juan López y en esta ocasión interpretaron “Despacito”, la canción de Luis Fonsi. Con la intención de deslumbrar a los cuatro jurados, Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, Barbasola lució un top de cuentas doradas, que dejaba la espalda al descubierto y una pollera haciendo juego.

Tras recorrer la pista e interpretar el éxito del puertorriqueño, la joven se dispuso a escuchar el análisis de los expertos. Fue en ese entonces que, mientras la participante escuchaba la devolución de Flavio Mendoza, se empezó a complicar la situación. Primero uno de los breteles del top se cortó, lo que hizo que tuviera que sostener la prenda con una de sus manos y Flor Peña, la conductora del programa, dio aviso de manera disimulada a la producción e intentó solucionarlo junto a la mujer, sin embargo, no tuvieron éxito.

El top le jugó una mala pasada y Barbasola quedó casi desnuda en vivo

Finalmente, durante la devolución de Milett Figueroa, la prenda se rompió en su totalidad, dejándola desnuda. “Perdón, se acaba de romper todo el vestido, nivel 100, no diez, nivel 100″, comentó Peña mientras Alicia se cubría con el cuerpo de su compañero y la conductora se posicionaba detrás de ella para poder tapar un poco más a la participante.

Esto generó la risa de algunos de los presentes, pero sobre todo la incomodidad de Nara, que se encontraba a un costado de la pista. Rápidamente, una de las asistentes del piso ingresó con una campera de cuero para que reemplazara el vestuario roto. Si bien el accidente no fue culpa de la esposa del papá de Wanda Nara, Figueroa le dio una advertencia: “Son cosas que pasan. Hay que tener cuidado con el vestuario porque la vez pasada no me concentré porque se te salía un pecho. Hay que tener un poco más de cuidado”. En esa misma línea, Milett agregó: “Tiene un cuerpo espectacular, hay que lucirse, pero hay que tener un poco más de cuidado porque te distrae a ti y nos distrae a todos”.

“Son las bubis estas que yo conozco, están como vivas, piden pista”, fue la defensa de Peña, dando un poco de humor a la situación. Marcelo Polino, el último de los jueces, no dudó en usar este accidente para bajarle puntos: “Fue un disgusto en general, no me gustó nada lo que vi, se le rompió el top”. Este comentario generó la pregunta de Alicia, que no obtuvo respuesta: “Que se haya roto el top, ¿por qué es algo negativo?”. La pareja logró tan solo 8 puntos: un 5 de parte de Nacha Guevara, un 3 de Flavio, el voto secreto de Milett y un cero de Polino.

El accidente de vestuario de Alicia Barbasola en su debut del Cantando 2024 (Video: América TV/El Cantando 2024)

Cabe recordar que esta es la segunda vez que le sucede, ya que en su debut en el programa, mientras interpretaba “Bronceado” de Marama, la remera le jugó una mala pasada y fue la pareja de Marcelo Tinelli la que resaltó este percance: “Lo único que vi fue que el vestuario un poco te incomodaba. Hubo un pequeño percance. Estaba muy preocupada por eso”.

“Se me salió una lola, pero creo que no se notó. Yo seguí bailando igual”, confesó Barbasola, quien estaba convencida de que nadie se había dado cuenta, pero fiel a su estilo, Polino señaló el error y la fulminó con un letal comentario: “No, yo te la vi. Todo el tiempo te la vi. Me tuve que poner un decadrón, mirá”.