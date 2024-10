El novio de Jimena Barón le hizo un regalo misterioso que terminó en pelea: “Tiré dos ramos imaginarios”

El regalo que le hizo Matías a Jimena Barón (Video: Instagram/jmena)

Luego de tres años de relación y de haber apostado por la convivencia, Jimena Barón y Matías Palleiro se muestran felices en las redes sociales, con viajes en pareja y algunos detalles de su vida juntos. En las últimas horas, la cantante mostró el especial regalo que le hizo su novio, que terminó de la peor manera, pero que luego de muchos meses logró tener su final feliz.

En su perfil de Instagram, la actriz comparte con sus seis millones de seguidores, su día a día, las bromas que le hace a su novio, las recetas veganas que prepara para las comidas y la relación con su hijo, por lo que no es ninguna sorpresa que decidiera hacer partícipe a sus followers de este enternecedor gesto de Matías. Después de contar que estaban peleados y en diferentes puntos de la casa a causa del obsequio, subió una fotografía de unas bolsitas símil cuero negro: “Hace 4 meses, para nuestro aniversario, este señor apareció con estas dos bolsitas”, comenzó su historia la cantante.

“Una es para mí, dijo y en mi mente por supuesto ya estaba por tirar el ramo”, detalló, revelando la ilusión que le generó el regalo. Todo quedó en la expectativa de una propuesta de casamiento, ya que resultaron ser unos collares rectangulares “con nuestras iniciales y la fecha de nuestro aniversario”.

El gesto fue bien recibido por la mamá de Momo, pero las cosas no terminaron como ninguno de los dos esperaba: “Se rompieron al día siguiente”, confesó la actriz de Casi Ángeles. Matías no se dio por vencido, meses después decidió reparar las cadenas, sin embargo, eligió hacer una nueva versión del regalo original: “Ahí quedó la cosa hasta que ayer, medio misterioso, retomó el tema y me dijo que tenía que ir a arreglarlos”, escribió en una storie con fondo negro y letras blancas.

Matís y Jimena comenzaron su relación hace tres años

Segundos más tarde, compartió la foto que le envió Palleiro en el centro de la Ciudad de Buenos Aires: “El tipo me manda foto en microcentro y me dice que tiene un regalo”. En la misma imagen se puede ver el mensaje que le mandó su pareja: “No te doy el regalo que tengo entonces”.

La nueva versión del obsequio es una pulsera de plata, con pequeños eslabones que se unen en una placa que tiene un código de una canción, y nuevamente la idea de la propuesta de casamiento apareció en su cabeza: “De nuevo bolsitas misteriosas. Abro. Una pulsera pedorra. No es mi estilo, pero aparece un código de Spotify, okey. Debe ser una canción tipo cásate conmigo o algo así. Abro”, explicó acerca de lo que sintió. El tema que eligió para la pulsera fue “La Cobra”, canción que la lanzó al estrellato musical y que no tiene nada de romántico.

“Le tiró la idea la gente del local, el tipo fue a buscar unos canjes. Yo ya tiré dos ramos imaginarios. Estamos peleados. Besos”, detalló, dejando en claro que no le gustó mucho el gesto que tuvo su pareja. Fiel a su estilo, hizo una breve encuesta para que sus seguidores den su opinión acerca de lo que sucedió y dio dos opciones, la primera “no se juega así con el corazón” y la segunda “divina la pulserita”´; como no podía ser de otra manera la gran mayoría de sus followers seleccionaron la primera de las opciones.

Finalmente, la historia tuvo un final feliz, lograron solucionar la pelea que se generó a causa de esta situación y terminaron bailando en la cocina de la casa, dejando atrás todo lo sucedido.