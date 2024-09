Lali Espósito y su hermana Anita protagonizaron un emotivo momento en vivo: “No puedo no llorar”

Lali Espósito y su hermana Anita protagonizaron un momento emotivo en vivo

Anita Espósito es parte de Patria y Familia, uno de los ciclos que integran la programación del streaming Luzu TV, y que puede verse todos los días de 15 a 17. Junto a Fede Popgold, Lucas Spadafora, Camila Mayán y Guido Süller, la joven logró reconocimiento, despegándose de a poco de la etiqueta que venía arrastrando, como la de “hermana de Lali”.

Pero este lunes se dio un interesante cruce entre ambas, ya que la cantante estuvo de invitada en el ciclo y aprovecharon para dispensarse elogios mutuamente. “¿Qué es lo que más admira una de la otra?”, les preguntó Popgold en un tramo de la charla. “Efectivamente, vamos a llorar, negri...”, adelantó Lali dirigiéndose a su hermana, como avisando de antemano que estaban por protagonizar un momento emotivo al aire. “Pará, arranco yo, así llorás vos después...”, dijo Anita y habló sobre su hermana, cantante y actriz. “Lali es lo más del mundo, la admiro a ella... ¡No puedo no llorar!”, dijo y se interrumpió entre lágrimas. “Es la primera vez en la vida que estamos en esta situación, no sé cómo gestionar mis emociones reales”, agregó luego, entre risas y después de secarse el rostro.

“Admiro todo de Lali, todo, todo. Es lo más. Ojalá todos tuvieran una Lali en sus vidas”, prosiguió Anita. “Ay, te amo, Ani”, le devolvió Lali, con la mirada brillosa. “Y yo... Posta. Es un orgullo ser tu hermana, boluda, estoy muy orgullosa de vos, de la persona que sos, de los ovarios que tenés. Y de todo lo que nos has enseñado e incluido siempre”, redondeó la hermana mayor, mientras que la cantante de “Fanático” pidió cortar la conversación para abrazar a su hermana. Tras ella, todo el equipo del programa se fundió en un abrazo con las Espósito.

Lali y Anita Espósito

“Es una persona muy potente, Lali, es un honor ser su hermana”, redondeó Anita. Y a continuación fue el turno de la cantante. “Lo mismo digo, Anita. Yo tengo todo este costado de lo público, digamos, que entiendo que algo de lo que decís, si bien lo decís como mi hermana, tiene mucho de ese condimento de lo que yo puedo hacer o cómo me defino como persona también a través de lo que hago públicamente. En tu caso es lo mismo. Siento que ahora tenés la posibilidad de mostrarle al mundo y a un montón de gente quién sos y lo que tenés para decir. Y para los que ya lo sabíamos, solo es una reconfirmación de lo capa que sos”, dijo Lali en referencia a esta etapa de Anita al frente del ciclo de stream.

“Yo te admiro. Te lo digo siempre en privado. Me encanta poder decirle al público que además de una capa como ya saben, sos una hermana espectacular. No sé si está tan bueno lo que voy a decir, pero has sido una gran madre también para Pato, nuestro hermano, que le mandamos un beso. Y para mí, una hermana mayor de esas que decís: ‘Qué bueno que tengo a esta hermana en la vida’. Una mamá preciosa, te amo...”, cerró Lali y luego fue el turno de que Anita fuera a abrazarla, algo a lo que también se unió todo el equipo de Patria y Familia.

Al volver a su asiento, Anita se acomodó y trató de seguir el programa con normalidad, apelando a su costado más humorístico y superando la emoción al escuchar a su hermana hablar de ella. “Ustedes me hacen llorar, pero yo tengo un costado todo turro que sostener”, dijo la Espósito mayor y estallaron las risas en el estudio.