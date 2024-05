María Eugenia Zorzenón habló de la relación entre Camila Velasco y Roberto García Moritán: “Mi hija no tuvo suerte”

María Eugenia Zorzenón habló de la relación entre Camila Velasco y Roberto García Moritán (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

Esta semana, el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece) dio a conocer una exclusiva entrevista con Camila Velasco, la hija que el conductor Sergio Velasco Ferraro tuvo con María Eugenia Zorzenón. En la conversación, la joven, con pasado mediático que incluyó hasta una tapa de Playboy, reveló que en el pasado tuvo un vínculo con Roberto García Moritán. “Él fue mi primer novio en serio. Estuve cuatro años y fue bastante formal la relación”, dijo Camila, quien hoy tiene 35 años.

“Fue una relación que tuvo mucho amor, mucho fuego… Fue una relación que arrancó hace, aproximadamente, 10, 8 años y terminó de la mejor manera, fue un amor muy intenso. Tengo buenos recuerdos y energías de eso”, agregó ella a la hora de caracterizar el vínculo con quien hoy es el actual marido de Carolina Pampita Ardohain y ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero ante esta revelación, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fueron a buscar la palabra de la mediática Zorzenón, quien en el pasado supo ser protagonista de momentos explosivos en televisión.

“Yo quiero que sepan que fue durante 4 años y medio esa relación”, comenzó contando Zorzenón sobre el noviazgo entre su hija y Moritán. “Yo tengo un álbum lleno de fotos con él. En mi casa, en la casa de mis familiares, en la casa de mis primos, en los restaurantes...”, dijo después. El programa mostró varias de esas imágenes en pantalla, en donde se la veía a la pareja en esa época disfrutando de distintos momentos sociales, como cumpleaños, salidas y brindis varios.

“Él fue buen yerno, muy atento. Camila estaba estudiando, era muy jovencita. No tuvo nada que ver después con infidelidades ni nada de eso, nada que ver. Él vivía en un complejo que era de Milagros Brito, su exmujer: a veces tenía a los chicos y Camila a veces los cuidaba. Ella se quedaba a la noche estudiando, con los dos nenes que eran chiquitos, y Moritán se iba a la noche a un bar que tenía”, contó después.

“Ella nunca dejó de estudiar en la UTN (Universidad Tecnológica Nacional, donde se recibió de ingeniera industrial). Ellos se conocieron porque él tenía un restaurant de mucha categoría, en la calle Lafinur y Libertador. Ahí nos invitó a comer. Creo que la contactó como tres años antes de que se pusieran de novios. Él no estaba en pareja, aunque capaz le escribía a todas las famosas. Ella vio la invitación como tres años después, que le decía que vaya con unas amigas. Después fue una vez conmigo, y él le mandó a la mesa unas flores”, recordó la exmujer de Velasco Ferrero.

“Camila no tuvo suerte. A ella no le tocó una racha maravillosa, ni ahora como está él. Le tocó una época en que compartían una hamburguesita con los hijos, de comer unos fideos con manteca. Por suerte zafaba porque tenía un barcito... Pero Camila siempre iba y llevaba el agua y el papel higiénico. Pero por favor, no me hagan hablar más...”, se frenó la propia María Eugenia en cuanto empezó a revelar lo peor de aquel vínculo. “No sé si alguna otra novia de él tuvo suerte con Moritán. Camila no tuvo suerte, le tocó una época desastroza de él”, remarcó luego.

“Si sos pobre, no tenés para comer y estás viviendo en el complejo de alguien, no es un pecado. Esto lo digo por si alguien cree que Camila estuvo con él por plata. Si la relación terminó o se pusieron de acuerdo y finalizaron, no lo sé. Pero yo me alegro de que no se haya casado con ella y que esté con Pampita. Lo mejor que le pudo suceder a él fue Pampita”, dijo después.

Pese a las polémicas declaraciones, Zorzenón concluyó en que Moritán “fue buena persona con Camila. Ella por suerte pudo terminar la carrera, porque este romance la hizo demorar un poco. Igual, yo quisiera que Camila se case con alguien que no tenga familia, hijos nada, que empiecen desde cero. Creo que ella se salvó”.