Lágrimas, chistes y un picante mensaje en Survivor Expedición Robinson: la caída del mayor estratega del reality

La tribu de Survivor decidió qué jugador debía abandonar el reality

Después de semanas de especulación e intentos por armar una estrategia en Survivor Expedición Robinson (Telefe), los últimos tres integrantes de la tribu sur se encontraban contra las cuerdas. Ante ese panorama, Mauro buscó la forma de crear una nueva alianza que le permitiera a su equipo continuar en el juego. Con todo en contra, ya que el empleado administrativo, Aixa y Baltasar no contaban con los votos suficientes, sumado a que Eugenia poseía la inmunidad y un veto, los participantes se dirigieron al concejo tribal.

La primera en emitir su voto fue Eugenia, quien además utilizó su beneficio y decidió dejar sin posibilidad de voto a su enemiga, Aixa. Luego de que todos los participantes pasaran por la urna, Marley anunció al decimoctavo eliminado. Con dos votos para Martín Colli, dos para Aixa y tres para Mauro, el mayor estratega del reality debió abandonar el programa.

Mientras tomaba su antorcha y se disponía a hablar con Marley, Guarnieri le pidió a sus compañeros: “Ahora quiero que vengan abrazarme adelante”. Cara a cara con el conductor, el empleado administrativo expresó sus sentimientos por su eliminación: “La verdad fue un sueño para mí, estoy muy feliz de haber estado en este programa. El reality es hermoso, es como lo soñaba, hice lo que pude, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero igual me voy muy orgulloso de haber estado casi 50 días viviendo un sueño”.

Mauro expresó sus sensaciones tras ser eliminado de Survivor (Video: Telefe)

Fue entonces cuando Marley le preguntó por su antigua amistad: “¿Te da una sensación de traición que tu gran amiga Eugenia no te haya defendido?”. Pero lejos de cualquier enojo, el participante respondió: “No, ya eso quedó atrás, lo tomo como un juego y ya no siento que sea una traición. Ella tomará las decisiones que cree más justas para llegar a la final, no tomo nada como una traición, una vez que me votaron y terminó el juego, para mí terminó también las enemistades. Supongo que era un peligro para ellos, vieron la jugada que hice anteriormente, no les cerraba que siga, sabían que podía llegar a hacer algo de nuevo, entonces supongo que por eso tomaron la decisión”.

Así, con la mirada puesta en sus compañeros, el jugador dijo: “Estoy muy feliz de haberlo compartido con todos ustedes, siento que se jugó una temporada muy buena, que todos están al nivel de lo que Survivor merece y me siento honrado de estar entre los últimos ocho. Que gane el mejor”. Tras decir estas palabras, el primero en ir a abrazarlo fue Juan Pablo. A su vez, Martina afirmó: “Sos lejos el mejor jugador de Survivor”. Uno a uno, los participantes le expresaron su cariño a Mauro, incluso Eugenia, quien lo había traicionado: “No quería que te vayas, te quería”, dijo entre lágrimas.

Inmersos en un clima de emoción, los siete jugadores restantes comenzaron a cantar por Guarnieri: “Mauro no se va”. Fiel a su estilo, el participante respondió con humor: “‘Mauro no se va’, pero me votaron, basuras. Ahora cantan, ¿no?. Falsos de mie...”. Minutos después, a solas con la cámara, el estratega confesó: “Yo creía que se iba Aixa. No me pensé que quisieran sacarme a mí todavía, no soy bueno en los juegos de inmunidad, ni beneficios, no representaba un peligro pero supongo que les asustó que sepa tanto del juego. No sé por qué tomaron esta decisión, yo no me hubiera sacado todavía”.

Survivor Expedición Robinson: Malena es la nueva eliminada de la isla

Durante su paso por el programa, Mauro fue la mente maestra detrás de grandes jugadas como: el ídolo falso que eliminó a Giselle, la táctica para sacar a Samanta, la creación de la jugada que terminó con la eliminación de Goldi y por supuesto, la salida de Malena.

Al momento de votar, algunos participantes argumentaron por qué querían que Mauro se fuera. “Es hora de que Mauro se vaya, es una persona muy inteligente, está del otro lado del juego y creo que es la que más puede manipular a la gente que tengo a mi favor”, sostuvo Juan Pablo. En la misma línea, Agustín comentó: “Me cansé de escucharlo predicar todas las mañanas que ya se entrega, que hasta acá llegó, todas esas excusas. Se lo ve muy enchufado, se nota que es un gran conocedor del juego y no estamos para comprar lo que nos vende. Saturó ese tema”.

Por su parte, Martín afirmó: “Te pido disculpas, sé que hoy con bronca no me lo vas a perdonar, es estrategia. Seguramente me digas que esto me va a llevar a la ruina y posiblemente tengas razón”. En la vereda opuesta, Guarnieri lanzó un último comentario contra Colli: “Martín, sos la persona más estúpida que conocí en mi vida. Te dan la oportunidad de volver y seguís jugando con las mismas personas que te expulsaron, patético”. Esa noche, los supervivientes restantes mostraron su tristeza por la partida del empleado administrativo con comentarios como: “Se lo va a extrañar”, “Lo pasaba bien con él”, “De los pocos que voy a invitar a mi casa”.