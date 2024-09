Manuela Viale sorprendió al contar que perdió un embarazo: “Estuve tres semanas tirada en una cama”

La emoción de Manu Viale al contar que perdió un embarazo

Mientras los integrantes de Circuito Cerrado, ciclo del canal de streaming La Casa, intercambiaban opiniones acerca de la pérdida del embarazo de María Becerra, la actriz Manuela Viale sorprendió al contar que tuvo un aborto espontáneo. “Recién ahora estoy empezando a poder hablarlo”, sorprendió la hermana de Juana y Nacho Viale.

Todo comenzó este miércoles a la tarde. La primera en introducir el tema fue Mai Pistiner al comentar sobre otros casos similares a los de María Becerra. “El otro día estaba leyendo los chats en un grupo de mujeres y yo dije: ‘Yo perdí un embarazo’. Y otra dijo: ‘Yo también’”. En ese momento, Manuela interrumpió para contar su experiencia: “Yo perdí un embarazo hace dos meses. Y recién ahora estoy empezando a poder contarlo y hablarlo, porque me costó mucho llevarlo. Y lo hablo desde el lado del que lo sé”.

Ante la mirada atónita de sus compañeros, la actriz continuó relatando cómo le afectó este episodio. “Estuve tres semanas tirada en una cama, muy deprimida. También entendí que tenía que habitar ese dolor. En un momento dije: ‘Quiero salir’ y mi cuerpo no quería salir. Mi cuerpo no podía, o sea, mi cabeza era una cosa y mi cuerpo era otra. Hasta que mi mente entendió que esto no iba más; pero mi cuerpo todavía tenía todo adentro”, sostuvo.

Manuela Viale y su marido, Federico Freire, se casaron en diciembre de 2022

Aunque quiso seguir con su relato, la emoción la desbordó. “Perdón”, expresó Manuela con la voz quebrada. Luego de unos segundos, retomó la conversación y destacó la fuerza de María Becerra para seguir adelante con sus compromisos tras perder el embarazo ectópico: “Me sorprendió su presencia (en el programa de Susana Giménez). La vi y dije: ‘20 días y está parada’. Con todo eso adentro, con lo que requiere todo eso”.

En febrero de este año, la actriz se mudó a una nueva casa en la Provincia de Buenos Aires con sus dos perritas y su pareja, el futbolista Federico Freire. En una charla con Teleshow, la joven contó que siempre intentó resguardar su vida privada, lo que explica por qué mantuvo la pérdida de su embarazo en secreto por tanto tiempo. “No hay que mostrarlo todo y hay cosas que se pueden mantener en la intimidad”, dijo.

Manu Viale es actriz, modelo y conductora

La relación entre Viale y Freire comenzó en su adolescencia. Empezaron como amigos y, poco a poco, su vínculo cambió. Si bien su noviazgo no duró más de cuatro años, ambos se conocían desde hacía, por lo menos 15 o 16, ya que eran mejores amigos. Sin embargo, en un momento decidieron sincerarse, y al final se terminaron casando, luego de un soñado pedido de matrimonio en Disney.

“Y un día... me tocó decir SÍ. En uno de los lugares que más me gustan, con mi persona favorita. ¿Te lo esperabas? Ni en pedo. Vuelvo a ver el video y sigo sin poder creerlo”, comentó la actriz al compartir el momento en sus redes. “Gracias a vos por ser tan único y por querer compartir tu vida conmigo. Por pensar en cada detalle y hacer de este momento una peli que voy a guardar para siempre en mi cabeza. Te amo hoy y para siempre”, siguió.

Manuela Viale comenzó su carrera como modelo con apenas 15 años, luego comenzaron los estudios de maestra jardinera y ejerció durante 2 años. Ya a los 21 fue parte de la novela Dulce Amor, y un año después ser parte de Aliados, creación de Cris Morena y también por Telefe. Desde allí, su carrera no dejó de triunfar, aunque sin tanta exposición en los medios. Obras de teatro y radio la tuvieron al frente, y durante este pasado verano, fue parte durante una semana de 100 argentinos dicen, en momentos en que Darío Barassi se encontraba de vacaciones. Actualmente, se luce como conductora del ciclo Circuito Cerrado en La Casa streaming.