Internaron al productor teatral Norberto Marcos: los detalles

Norberto Marcos se encuentra internado por una molestia menor

El reconocido productor teatral Norberto Marcos se encuentra internado en el Sanatorio de La Trinidad, tras serle detectada una molestia menor, según la información a la que pudo acceder Teleshow. La expareja de Fátima Florez, se había presentado allí con la intención de realizarse un chequeo de rutina, pero los médicos decidieron dejarlo en observación. A pesar de ello, confirmaron que se trata de una complicación menor.

Sin embargo, en las últimas horas, el foco de la atención no solo estuvo en la salud de Norberto. En Socios del Espectáculo (El Trece) la periodista Nancy Duré contó que Fátima Florez intentó acercarse a su ex a través de amigos en común y terceros, lo que demuestra que el vínculo afectivo entre ambos, a pesar de haberse separado sentimentalmente, sigue presente. “Fátima está sola y quiere llegar a él”, afirmó la integrante del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, dejando entrever que la comediante aún mantiene un fuerte lazo con quien fue su compañero de vida y también su productor durante años.

Según Lussich, aunque el cuadro de Marcos “no es grave”, tampoco debe minimizarse. De acuerdo con Duré, el parte médico fue “alentador”. “Llevamos tranquilidad a toda la gente que lo quiere”, concluyó la panelista, enviando un mensaje a los amigos y seguidores de Norberto, quien permanece bajo observación y rodeado del cuidado necesario para su pronta recuperación.

Fátima Florez y su (ahora ex) marido Norberto Marcos en una vieja postal familiar

La imagen de Fátima intentando tender puentes, mientras Norberto enfrenta esta complicación leve de salud, deja abierta la posibilidad de una nueva etapa en una relación que parece no haber dicho su última palabra, al menos en el ámbito de los afectos. “Le dije a Fátima que, más allá de la cuestión de pareja y de los 20 años que estuvieron juntos, ella es una chica joven que pensaba ser mamá. Puede haberse terminado el tema sentimental, pero la verdad es que, como productor, Norberto la ha cuidado como nadie e incluso estando separados, estando enojados, estando con juicio de por medio, me consta que él la ha cuidado”, destacó Duré.

“Ella me dijo que sí, que ella lo sabe, que lo reconoce y no descartó la posibilidad de, aun sin ser pareja, volver a trabajar con Norberto”, cerró Duré y dejó la puerta abierta a una reconciliación para una relación que tuvo en su momento altibajos, pero que en el último tiempo había quedado sepultada, con versiones cruzadas respecto de las razones que habían llevado a ese desenlace.

En ese sentido, en charla con A la tarde (América) en el último tiempo, Florez destacó: “De mi lado ustedes saben que yo soy paz, amor y me gusta estar bien con todo el mundo. Soy una persona a la que no le gustan las confrontaciones. De mi lado está todo bien. No sé si de su lado es así”, sostuvo. Además, al preguntársele por cuestiones monetarias que estarían reclamándose mutuamente, aclaró: “Creo que le corresponde a los abogados ocuparse del tema. En su momento, como dije ni bien nos separamos, estuvo ‘Mitad y mitad’, por así decirlo. Ya está todo saldado, nadie debe nada a nadie. Se encargarán los abogados porque ya no entiendo lo que está pasando y qué es lo que se está reclamando”.