La dura crítica de Miguel Romano, histórico peluquero de Susana Giménez, sobre el peinado de la diva en su debut: “Me dolió verla así”

Miguel Romano criticó el estilo de Susana Giménez en su vuelta a la televisión (Video: Socios del espectáculo, El Trece)

Este domingo Susana Giménez regresó a la televisión argentina y su presencia en los medios fue blanco de muchos comentarios de todo tipo, desde todos los flancos. Entre ellos, habló Miguel Romano, quien durante más de 50 años fue el peluquero de la diva, y fue muy crítico con el estilismo que la conductora mostró en su primer programa.

“Yo la he visto anoche. Había momentos que me dolía mucho verla. Hay chicos que son novatos, yo conocía el pelo de Susana como conozco mi vida. Ella no tenía ni forma, ni movimiento en el pelo y se va para cualquier lado”, comenzó diciendo Romano en una conversación con el programa Socios del Espectáculo (El Trece).

“No sé cómo Susana se dejó hacer eso, no lo voy a entender nunca. Yo no tengo ningún egoísmo para enseñarle a la juventud cómo va el pelo. No se puede comparar 60 años que yo tengo de profesión, conociendo los pelos, cómo los manejo y cómo los trabajo yo”, agregó en diálogo con el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Susana es una mujer muy linda, una mujer muy dulce, nunca tuve un ‘sí’ y un ‘no’ con ella. Tantos años de mi vida, los dos juntos. Me podría haber dicho: ‘Miguel, prepárate un poquito de pelo, dirigilo un poquito a este idiota o venite un rato y estamos juntos y le indicás’”, siguió en referencia no tan solapada hacia su exasistente, quien terminó trabajando con Giménez. “No me gustó nada el pelo, ha sufrido mucho. Es un pelo de muñeca abandonada, un pelo muerto. No sé qué le pasa a Susana”, cerró Romano con dureza.

Horas más tarde y en contacto con el programa A la tarde (América), Romano amplió su crítica pero por otro lado dijo que se iba a comunicar con la conductora para volver a peinarla, con quien se distanció en 2021 después de que ella contrató a un exasistente suyo rompiendo una relación de 50 años.

“Esta noche la voy a llamar para saber qué es lo que le está pasando, porque no sé qué es lo que le estará pasando. Primero quiero hablar con ella para saber esto. Los domingos yo puedo estar, yo he faltado a las fiestas más importantes de mi familia: cumpleaños, comunión, 15 años, bautismo, Año Nuevo, Navidad... No he estado nunca en mi casa en estas fechas, he estado tantos años con ella”, dijo ante la consulta de Karina Mazzocco, conductora del programa.

Miguel Romano, histórico peluquero de Susana, opinó sobre el peinado de la diva (Video: A la tarde, Telefe)

Susana volvió a la televisión con su histórico ciclo por Telefe. El programa arrancó pasadas las 22 horas del domingo 22 con el sketch que incluyó la participación especial de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Claudio “El Chiqui” Tapia. Hacia el final, Lionel Messi sorprendió con un saludo especial. “Hola Su. Bueno, no pude estar... yo que tanto te miraba con mi mamá cuando era chiquito. Me alegro mucho de que hayan participado los chicos y que la hayan pasado bien un ratito. Darte un beso grande y espero la próxima poder participar. Un beso”, dijo el capitán.

Minutos después, cerca de las 22.25, Susana ingresó al estudio con un espectacular vestido negro con estrellas plateadas, rodeada de bailarines, mientras sonaban sus históricas cortinas musicales, desde “Hola, Susana” hasta “Detrás de todo solo hay una mujer”. “Estaba medio nerviosa”, comenzó diciendo, pero fue interrumpida por los gritos de la tribuna, que le declaró su amor y apoyo en su regreso a la televisión.

A pesar de sus más de tres décadas de trayectoria, la diva hizo hincapié en la intranquilidad que estaba teniendo desde la previa a su debut. Luego mostró su outfit y con orgullo aseguró: “¿Vieron qué flaca estoy? Eso es lo primero que quiero que vean. Hace cuatro años y medio que no nos vemos, no puedo creer que pase tan rápido el tiempo. Ni les digo cuantos años cumplí, no quiero que lo sepan en ningún lado, yo sé que me van a querer siempre”, comentó.