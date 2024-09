Fernanda Vives, expareja de La Tota Santillán: “Hablan de su muerte como si despidieran a un ser de luz”

El durísimo descargo de Fernanda Vives sobre la muerte de La Tota Santillán: “Creen que hay que santificarlo” (Video: Instagram, Fervivesok)

En medio de unas vacaciones en México con su familia, Fernanda Vives recibió la noticia de la muerte de La Tota Santillán, quien fue su pareja desde 2000 hasta 2008, vínculo que terminó en medio de acusaciones de violencia de género por parte de la exvedette contra el conductor. A través de un video que compartió en sus redes sociales, lanzó un fuerte descargo donde compartió sus sensaciones sobre el fallecimiento de quien era su novio cuando se volvió famosa.

“Obviamente estoy al tanto de todo lo que pasó. No quiero hacerme la bolud… y no decir nada y seguir en mi Instagram como si nada”. afirmó, en un video que subió a su Instagram. Sin hacer referencia al turbulento vínculo con el productor musical y referente de la música tropical, Fernanda lanzó punzantes frases.

“Primero, me quiero solidarizar con sus hijos. A él no lo voy a nombrar, para mí es un tema absolutamente terminado, pero sí me quiero solidarizar con sus hijos que no tienen por qué pagar los platos rotos de los padres. Así que les doy mi más sentido pésame a sus cuatro hijos”, comenzó diciendo.

Fernanda Vives y La Tota Santillán estuvieron juntos durante 8 años

“Por otro lado, voy a ser breve. Me indigna y me pone mal la gente políticamente correcta, loco. La gente que no tiene huevos. Se creen que porque hay un muerto en el medio hay que santificarlo o dignificarlo. No me parece bien y me hace mal leer todo esto”, señaló, en un video al que acompañó con la leyenda “Lo tenía que decir”.

La exvedette manifestó toda su molestia por las reacciones que despertó el fallecimiento del conductor, en especial en su historial de violencia con quienes fueron sus parejas. “Estoy intentando leer lo menos posible, seguir con mis vacaciones con mi familia, feliz como estoy. Lo quería decir porque no puedo creer que haya tanta gente del medio soret… que hable como si estuviera despidiendo a un ser de luz”, arrojó.

“Perdón pero eso es lo que siento. La verdad es que no me alegra la muerte de nadie, no es mi manera de ser. Como me están llamando para saber qué siento, todos los periodistas me están llamando y gente que nunca lo hice, sepan que siento eso”, concluyó, durísima.

En junio del año pasado Fernanda Vives recordó entre lágrimas la pesadilla que había vivido al lado de quien era el presentador y amigo de Rodrigo. Al aire de LAM, la exvedette se presentó en los estudios de América junto a su abogada, para dar su versión de los hechos vividos hace más de diez años.

La Tota Santillán junto a Fernanda Vives en una relación marcada por las denuncias de violencia de género y escándalo

“Viví cosas terribles, pero mucho no quiero contar porque tengo una hija de 11 años. En algún momento voy a tener que sentarme a hablar con ella cuando me lo pregunte. Lamento ser la línea cronológica de una muerte anunciada, cuando yo hablé ya los hechos estaban prescriptos, porque hice la denuncia en el 2019 de hechos que habían ocurrido en el 2005, pero lo hice por las chicas que estaban denunciando en ese momento”, comenzó relatando Fernanda.

Más adelante, continuó profundamente conmovida. “Lamento que en su momento no se me haya escuchado. La denuncia yo la hice pero prescribió. Yo creo que él está protegido políticamente, pueden entrar en sus redes sociales y verlo. Y creo que los medios también lo protegieron un montón. Él ya estaba procesado y le preguntaban: ‘¿Cómo está la Totita?’”, destacó la pareja de Sebastián Cobelli.

Ya quebrada en llanto, Fernanda reveló un hecho que la marcó para toda la vida. “Yo no sabía si podía ser mamá, por ejemplo. Hasta ese extremo. Dios me iluminó y hoy tengo dos hijos hermosos. Cuando yo declaré el hecho en la Justicia estuve muchas horas, hasta las 4 de la madrugada. Para mí fue muy difícil hablar aunque había pasado un montón de tiempo. Yo no tengo que perdonar nada”, dijo entre lágrimas.