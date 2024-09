Benito Fernández tuvo que asistir a una guardia médica por un problema respiratorio y una foto suya causó preocupación

A horas del debut del cantando, el diseñador tuvo que recibir asistencia médica por sus problemas respiratorios (Video: Team Ubfal - América)

Este fin de semana, Benito Fernández tuvo problemas respiratorios y debió asistir a una guardia médica. Si bien no quedó internado, su estado de salud generó preocupación a horas de su debut en el Cantando 2024 (América). Fue la periodista Laura Ubfal quien dio la noticia en su programa Team Ubfal (América). Este domingo por la tarde, la conductora explicó: “Fue un susto que ocurrió a la mañana. Se quedó sin aire debido a que tenía los pulmones afectados. Recordemos que Benito tuvo un surmenage en su momento y se quedó en una clínica”.

En ese marco, Teleshow se comunicó con su jefa de prensa, Mariana Metzger para conocer los detalles de la salud del diseñador. “Benito está bien. No se encuentra internado, sino que fue a la guardia médica y le dieron antibióticos”, aseguró respecto a la recuperación del modisto. Ante su compromiso con el ciclo que conduce Florencia Peña, Metzger fue clara: “Mañana no va a arrancar como tenía previsto. Le van a dar más días para tener una recuperación. Está bien. Es una gripe”.

La periodista compartió una imagen del diseñador de alta costura siendo asistido en la clínica (Team Ubfal - América)

Momentos más tarde, el propio diseñador dio a conocer su versión de los hechos a través de un llamado telefónico al equipo de Ubfal. “Lamento mucho no poder ir a tu programa. Ayer me sentía mal, me vinieron a ver los médicos a casa y me dijeron que tenía una especie de neumonía”, comenzó a explicar Benito. En ese sentido, continuó: “Si seguía respirando mal, me indicaron que vaya a la clínica. Pero ya estoy bien, por suerte. Y no debuto el lunes en el Cantando, sino el miércoles. Ahora estoy descansando”.

Respecto a la imagen que enseñó la conductora, Benito explicó: “Ahí me estaban haciendo nebulizaciones en el centro médico. Nada grave, por suerte. Solo fue un susto y, además, por haber salido a hacer un montón de cosas. Esto me bajó las defensas”. Por su parte, el panelista del equipo, Daniel Ambrosino, aventuró: “También pudo haber sido el estrés, ¿no?”. Sin dar vueltas, Benito le respondió: “Sí, esto de haber salido con el desfile, que fue un éxito y volver tan arriba luego del bajón que tuve…”. Este comentario le dio lugar a la conductora, quien lo felicitó: “Fue Pampita, Sofía Jujuy Jiménez… ¡Estuvieron todas!”.

Una vez más, el modista le contestó a la animadora: “La verdad que fueron todas. Es increíble el apoyo de la gente y su contención. Y el miércoles me van a ver cantando. Así que pongan todo el sueldo en mí”. Si bien se guardó los detalles de su primera presentación, Benito no dudó en referise a la posible presencia de su nieto Fermín. “Vamos a ver si aguanta. Estaría bueno que esté presente en la primera gala”.

Benito junto a su hija Marina y su nieto, Fermín, a quien espera ver en su debut en el certamen

Respecto a su estado emocional, Ambrosino intentó indagar: “Pero, ¿te dan permiso para que puedas seguir con los ensayos, trabajando y atendiendo tu atelier?”. Con un tono jocoso, Benito contestó: “Por suerte, mi psicóloga y psiquiatra no ven la televisión, por lo que no saben qué es el Cantando. Sin embargo, regulé las cosas. Por ejemplo, no estoy asistiendo a ciertos eventos. Me tocó justo en una parte del año que tengo mucho para hacer y, después, tengo enero y febrero para bajar los decibeles”.

Y, como cierre de su participación en el ciclo, el equipo le consultó sobre sus problemas económicos. En ese sentido, el diseñador se refirió a la situación, que se conoció en julio pasado: “Todo se está ordenando de a poco”. Cabe recordar que, en ese entonces, su jefa de prensa le confió a este medio: “Benito está atravesando una situación complicada como todas las pymes del país, pero no está pasando por una situación de quiebra”.