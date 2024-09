El radical cambio de look de Felipe Fort que causó furor en redes sociales: el gran parecido con su papá

El cambio de look de Felipe Fort que generó comparaciones con Ricardo (Video: La Casa/Rumis)

Hace varias semanas, Felipe Fort compartió con sus seguidores de Instagram la transformación física a la que se está sometiendo poco a poco. Por el día del chocolate, que se celebra el 13 de septiembre, el hijo de Ricardo fue como invitado a Rumis (La Casa Streaming) y sorprendió a todos al mostrar su radical cambio de look. Inmediatamente, en las redes no tardaron en hacer eco del parecido con su padre.

Felipe decidió dejar atrás el rubio natural que tiene su pelo y tomó la decisión de teñirlo de color negro, detalle que no pasó desapercibido por ninguno de los presentes y que lo asemeja aún más a la imagen de su progenitor. “Llegó Felipe Fort, con nuevo look”, comentó Lizardo Ponce, que se encuentra al frente de la conducción del programa de streaming, para presentar al joven.

Las preguntas por parte de los integrantes de Rumis no tardaron en llegar. Con la sonrisa que lo caracteriza, el joven contó: “Es de hace unos días, unas semanas”. El color no fue lo único que cambió, sino que el peinado es completamente nuevo, un poco más largo de lo habitual y con raya al medio, aspecto que recuerda a las épocas de juventud del famoso chocolatero.

En sus redes, Fort también mostró el cambio físico, que le costó mucho esfuerzo y lo motivó a cambiar hábitos de vida. A través de una serie de fotos, el joven se mostró con los músculos bien marcados y algunos tatuajes en su torso y brazos. Todo esto no hizo más que evocar a la imagen de El Comandante, apodo con el que se refieren en las redes sociales y que da nombre a la docuserie, que cuenta la historia de su vida. “Tu papá está orgulloso, 100% Fort”, “¡Qué pibe más fachero por Dios!”, “Él sabe que es lindo y la facha que trae”, “Está relindo Felipe Fort”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el vivo del stream.

El antes y después de Felipe Fort tras su cambio de look (Foto: Instagram)

Durante su paso por el programa, Ponce y sus compañeros le consultaron a Felipe cuándo comprendió lo que generaba su papá en el público. Entusiasmado, Fort reveló que tanto él como su hermana melliza se acostumbraron rápidamente, ya que es algo que está presente en sus vidas desde siempre. “Lo vivía con él, había cámaras todo el tiempo, lo acompañaba al teatro”, comenzó diciendo el heredero que en esa época tenía siete años.

“Él había creado una página que era Fort TV, que era una especie de tuits y subía en directo lo que hacía día a día”, recordó acerca de su padre, que fue un gran precursor en el tema. “Yo me crié con eso, estoy acostumbrado, no lo veo como algo diferente, es mi normalidad”; destacó al contar cómo él mismo se adaptó a ser una figura pública.

Felipe Fort habló de la posibilidad de tener su propio reality con Martita

Felipe Fort habló de la posibilidad de tener su propio reality (Video: La Casa/Rumis)

Hoy en día, los reality shows son moneda corriente en la vida de los famosos, como hicieron los hermanos Caniggia y la familia Tinelli, por esa razón no sería extraño pensar que los hermanos Fort sigan estos pasos. Cuando Sebastián Manzoni, conocido en las redes sociales como La Tía Sebi, le consultó al respecto no descartó la idea y se mostró emocionado.

“Creo que lo re tendría con Martu, con ella sí, me daría mucha risa. Una vez nos habían propuesto”, arrancó diciendo y dio las razones por las que se negaron en su momento y por las que no podrían llevarlo a cabo hoy en día: “No lo hicimos más por un tema de que yo estoy muy en la mía, ella está muy en la suya, yo viajo mucho. Estamos tan a mil, yendo de un lado para otro, que no podríamos mantenerlo”, cerró.