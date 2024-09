El doloroso momento de Jimena Barón cuando fue a visitar a su papá al cementerio: “No estaba más”

El mal momento de Jimena Barón en el cementerio (Video: Instagram)

Jimena Barón tiene una gran presencia en las redes sociales y en cada ocasión que puede comparte fragmentos de su vida y su día a día. En esta ocasión la cantante compartió un doloroso momento que vivió en el cementerio cuando fue a visitar a su padre, Jorge Guevara, que murió hace 10 años.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete comentó que quiso ir a visitar la tumba de su papá. Cuando este falleció la actriz decidió sepultarlo en una cámara en vez de cremar su cuerpo, con la intención de poder seguir visitándolo y “charlar” con él. “En este episodio de tristeza me acuerdo de mi padre, que en paz descanse”, comenzó diciendo la mujer en su relato. En ese sentido, la joven contó por qué tomó esta decisión: “Yo no lo cremé a mi viejo porque tengo problemas con eso, entonces está en el cementerio, lugar donde él, en vida, se encargó de decir que no iba a estar, pero a mí hay algo de que esté ahí que me da tranquilidad”.

Jimena Baron con su padre, Jorge Guevara

“Tuve un papá abandónico que se tomó el palo. Entonces, con él muerto, experimento por primera vez en la vida la idea de que cuando yo quiero verlo o decirle algo, voy y lo hago. ¿Se entiende? Analicé que es algo así lo que me pasa. Como andaba perdido por su vida, y yo nunca sabía dónde estaba, ahora cuando quiero voy y lo veo”, explicó Jimena, a corazón abierto, agregando que en el mes de diciembre se cumplen 10 años del fallecimiento.

En ese contexto de tristeza y dolor, Barón decidió ir a visitarlo a su lugar de entierro: “Yo suelo ir al cementerio, sentarme un rato, tener una conversación. Ya sé que no está ahí, sé que está muerto, pero es como cuando uno va a la iglesia, yo no creo que Dios esté ahí en un escritorio diciendo ‘mirá, vino Jimena y me está pidiendo algo’”, detalló la cantante de “La Tonta” en sus historias de Instagram. Si bien su idea era compartir su angustia con el espíritu de su padre, las cosas no resultaron como ella esperaba, ya que cuando llegó al lugar se encontró una llamativa situación: “No está mi papá. No está en el cementerio. No estaba más”, lanzó con incredulidad en la voz y sin poder entender la situación.

Ante la sorpresa, la actriz de Esperanza Mía decidió recorrer la cámara del lugar, pero al no poder ver la placa con su nombre decidió intentar “percibir” energéticamente dónde se encontraba sepultado.“Dije: ‘Voy a intuir, voy a sentir cuál es mi papá', entonces en una que no tenía chapa, dije: ‘Voy a hablar con quién sea que esté acá'”, expresó. Llegado a este punto de la historia, Jimena no pudo contener más la risa por lo inverosímil de la situación y perdió completamente la compostura.

La cantante recordó a su padre en el día en que hubiera cumplido 62 años (@jmena)

“Tuve mi conversación con alguien y ahora tengo que ir a averiguar qué pasó con papá. Los papeles desaparecieron, su cuadrado también. Así que tendré que ir a las oficinas. La historia no tiene cierre todavía y yo tengo que ver qué hacer con el tema de las cenizas, sigo sin saber qué hacer”, cerró, y dejó abierta la posibilidad de, en un futuro, tratar el tema a fondo con un libro.

Más allá de la poca relación que tuvo Jimena con su padre, la actriz siempre manifiesta el cariño que le tuvo. Así lo destacó dos años atrás en el día en que su papá hubiera cumplido 62 años. La cantante compartió algunas fotos que atesora y habló a corazón abierto sobre los sentimientos que la invaden cada 15 de abril. Sincera con sus seguidores de Instagram, confesó que aunque pasaron ocho años desde la partida de su padre, permanece la tristeza a flor de piel cuando recuerda las últimas charlas que tuvo con él.

“Hoy papá cumpliría 62 años así que estoy medio bajón porque lo extraño, y una se pregunta dónde estará, si me verá. La vida, la muerte y esas cosas”, escribió en sus stories. Luego, la actriz mostró que encendió una vela junto a un retrato de su padre, y tomó un cuaderno para esbozar las primeras estrofas de un tema musical, que prefirió no publicar por el momento. “Iba a ir al cementerio donde no querés estar, pero yo aún, casi 8 años después de que te fuiste, no puedo hacerte cenizas porque me quedaría sin lugar a dónde ir; y aún no puedo hacer eso de pensar que estás en el aire, o en el agua, o en otro lado”, contó. Y agregó: “Me quedé acá, llorisqueando un poco, e hice eso que uno inventa para levantar el propio ánimo. Tipo, si me estuvieras mirando, no te gustaría que llore y esté mal, así que, en tu honor, voy a entrenar, cocinar e intentar tener un día alegre, o al menos, más normal”.