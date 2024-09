El duro gesto de Ivana Icardi hacia su hermano Mauro que despertó polémica

Ivana Icardi rompe fotos de recuerdos familiares (Video: Instagram)

Ivana Icardi, reconocida por su participación en el mundo mediático y por ser la hermana del futbolista Mauro Icardi, en las últimas horas desató una fuerte polémica en redes sociales al compartir un video en el que se la ve rompiendo fotos de su infancia, incluidas algunas donde aparece con su hermano. La publicación, que estuvo acompañada de profundas reflexiones sobre su “niña interior” y su pasado familiar, generó todo tipo de reacciones.

En el video, Ivana reflexionó al comienzo de su publicación en Instagram: “Todo lo que nos incomoda y todos los que nos incomodan nos obligan a transformarnos”. Sin embargo, lo que más impactó a sus seguidores fue la decisión de destruir algunas fotos de su niñez, mientras que otras las guardaba cuidadosamente. Entre las imágenes que rompió había una de ella junto al futbolista, algo que no pasó desapercibido. “¿Por qué rompía la foto con el hermano? Qué triste”, comentó una usuaria.

En ese sentido, Ivana continuó con su relato: “Mi pasado familiar está lleno de momentos tristes”, afirmó, mientras mostraba diferentes postales de su infancia, de ella embaraza y también de su paso por el reality show, Gran Hermano. En un gesto simbólico, algunas fotos las hizo un bollo y otras las rompió o quemó, casualmente en todas las que descartaba aparecía Mauro. “En el viaje de mi vida he descubierto algo muy importante. El renacer empieza en esa niña interior que todavía vive en mí”, siguió en su discurso.

En la grabación donde la influencer hizo catarsis, también habló de superación personal. “Hoy soy madre pero mi esencia sigue conectada con esa niña que todavía guarda sueños y valentía, aunque también, algún que otro dolor que le gustaría olvidar”, confesó. En ese momento del video, mientras se la escuchaba hablar, también se la vio rompiendo una postal de cumpleaños.

Ivana y Mauro Icardi hace años que no tienen relación

“Algunos hicieron las cosas mal, otros lo mejor que pudieron”, lanzó en referencia a las personas que formaron parte de su vida y si bien no quiso dar nombres ni apellidos, en la fotos que fue mostraron sí aparecen los involucrados. “No soy una víctima de mis circunstancias. Mi pasado no me define”, enfatizó.

Por su parte, la mediática expresó de manera reflexiva: “Cada cosa que me ha sucedido me ha dado la fortaleza para hacer frente a lo que venga. Ahora me levanto cada día con la creencia de que estoy en un continuo proceso de renacimiento”, expresó y concluyó con optimismo: “Mi niña interior es mi guía, mi inspiración. Y me recuerda que cada obstáculo es una oportunidad para crecer, he aprendido a abrazar mi pasado, a reconocer mis fortalezas y a mirar al futuro con más ilusión”.

Sin embargo, tal como se mencionó anteriormente, no todos compartieron su perspectiva. En la sección de comentarios de la publicación, las críticas no se hicieron esperar. “Creo que crecer es salir del rencor”, escribió una seguidora. “Si creciste no deberías romper fotos, eso es frustración y poca maduración”, comentó otra persona. “Sanar es perdonar, entraste a GH por ser hermana de Mauro”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.