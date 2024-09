Laura Ubfal acusó a Virginia Demo de dejar a Martín Ku afuera de los Martín Fierro: la explicación de la comediante

Virginia Demo enfrentó a Laura Ubfal luego de que la acusara de dejar a Martín Ku afuera de los Martín Fierro

El lunes pasado, en la previa a la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2024, se generó una gran polémica en torno a Martín Ku, más conocido como El Chino de Gran Hermano. Resulta que el exparticipante del reality show habría sido invitado a la misma, pero desinvitado a último momento, quedándose afuera de la fiesta de la televisión con el smoking puesto. Ante este panorama, fue la periodista Laura Ubfal quien acusó a Virginia Demo, otra exconcursante de la última temporada del famoso juego, de dejarlo afuera. Sin embargo, la conocida en las redes como Virqueenia, respondió las acusaciones.

“Las barbaridades que dijo esta señora panelista, que ni la voy a nombrar, que es una lástima porque yo la respetaba muchísimo antes de conocerla mejor”, comenzó diciendo Virginia en referencia a Ubfal a través de un video que compartió en sus redes sociales, grabándose con la cámara frontal de su teléfono celular. “Cuanto más la conozco, menos la respeto, menos creo que sea una buena persona, más creo que inventa muchísimas cosas simplemente para salir a decir algo. Porque claramente no hace bien su trabajo y no tiene cosas reales para contar, entonces inventa”, agregó con dureza la actriz de la obra teatral Legalmente Rubia.

Por otra parte, Demo también habló de otra ex “hermanita” a quien no nombró, pero se especula con que podría ser Isabel de Negri, quien supuestamente fue quien le dio la versión a Ubfal de que Martín Ku se había quedado afuera de los Martín Fierro por pedido de ella. “Teóricamente, la información se la dio una compañera mía de Gran Hermano, con la que yo suponía que me llevaba bien, a la que hoy le pregunté si había dicho esto y me dijo que sí”, dijo Virginia acerca de la conversación que mantuvo con de Negri. “A esa compañera ya no le tengo afecto, según ella una fuente le había dicho que yo había metido a Catalina y eso hizo que saquen al Chino”, agregó al respecto.

Virginia Demo en los Martín Fierro 2024

“Esto que dijeron estas dos personas es todo inventado, todo inexistente. Yo de pedo estuve ahí, podría haber estado ahí como no”, se defendió la actriz, que además tiene su propio unipersonal, Benditas Imperfectas. “Echo por tierra todas las boludeces que dijeron estas dos personas, pero sobre todo lo de la periodista, me parece realmente con muy mala intención, tiene malas intenciones”, apuntó contra la conductora de Team Ubfal (América).

“No sé qué problema tiene conmigo, sigue empecinada en inventar cosas que tratan de hacerte quedar como lo que es ella, una mala persona. Pero yo no lo soy, todo el mundo lo sabe, yo sería incapaz de bajar a nadie, el Chino tenía que estar en esa mesa”, sentenció Virginia acerca de la supuesta polémica con Martín, quien terminó comiendo choripán en la Costanera.

“Muchas veces tira cualquiera, no tenía nada que decir, no encontró información certera, entonces inventa, lástima que inventa siempre para tratar de joder a alguien, pero a mí no me jode, se jode ella con estas cosas”, cerró Virginia.

Martín Ku, exparticipante de Gran Hermano, quedó afuera de la gala del Martín Fierro pese a que había sido invitado

A minutos de que comenzara la gala, el propio Martín Ku contó al aire de LAM (América) que se había quedado afuera de la ceremonia, ante la sorpresa de todas las angelitas. “Yo había entendido que estaba invitado, después no me aclararon nada y hoy me entero de esto. Pregunto nuevamente y no estaba mi nombre. Después pregunté de nuevo y al final no estoy invitado a la ceremonia. Estoy invitado a la previa, pero no a la gala”, explicó el exparticipante del reality show conocido como El Chino.

“Una silla para el Chino, una de las pelotas de Telefe al menos”, apuntó Yanina Latorre desde el piso, queriendo que el exjugador de Gran Hermano pudiera ser parte de la fiesta. De hecho, estaba vestido para la ocasión, con un smoking coronado por un moño. “Igual no pasa nada, realmente estaba muy ilusionado. Pero entiendo que las cosas se dan porque se dan, y bueno, ya está, no pasa nada. Estoy un poquito al pedo con el smoking, lo veré desde casa... realmente tenía ganas, pero bueno...”, dijo él, queriendo evitar un tono polémico.

Si bien trascendió la versión de un sorteo, o al menos Ku hizo referencia a ello en el móvil de LAM, este miércoles, consultado por este medio, se desdijo. “Lo del sorteo ni a mí me quedó claro. El tema fue que no me lo comunicaron de la manera correcta. Me invitaron a la previa, pero no sabía que iba solo a eso. Después, cuando me enteré de que no iba a la ceremonia, dije: ‘Bueno, listo, me saco unas fotitos en la alfombra azul y listo’. Y ahí justo me agarraron los de LAM, apareció alguien del canal y dijo que me iba a conseguir un lugar. Ahí como que me volví a ilusionar y, media hora después, me llamó una productora para decirme que no estaba invitado”, contó El Chino a Teleshow.

El Chino y su choripán solitario en Costanera (Instagram)

Minutos más tarde, subió una serie de fotos que daban cuenta de su decepción y de su suerte en esta noche. “Ilusiones que quedaron por vivir junto a mis compañeros en esa mesa. Un sueño frustrado. Agradezco la invitación a la previa”, comienza diciendo en el epígrafe. Y le agregó un remate a puro humor: “Lo que toca, toca, y hoy me tocó cenar un chori en La Costanera”. Para que no quedaran dudas, en la última foto del álbum se ve su menú solitario y sin el glamour de los Martín Fierro.