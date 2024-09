Agustina Córdova confirmó que será madre por segunda vez y contó el sexo de su bebé

Agustina Córdova anunció que será madre por segunda vez (@agustinacordova)

A cuatro años de ser mamá por primera vez, Agustina Córdova sorprendió a sus seguidores al anunciar que será madre nuevamente. La actriz confirmó la noticia a través de sus redes sociales con una serie de fotos en las que mostró su pancita de embarazada y anunció el sexo de su futuro hijo. “Una bebita en camino y todo es celebración”, escribió junto a las imágenes en las que se la vio disfrutando del calor de la playa con su pareja, el empresario Tomás Arizaga.

Las fotos compartidas en el anuncio mostraban escenas de la pareja disfrutando de un día soleado en la playa a bordo de un barco, y en otra imagen, las sombras de ambos dibujadas sobre la arena. También incluyeron un video romántico en el que se les ve compartiendo tiempo juntos, disfrutando del mar y dándose un beso apasionado.

La modelo celebró la llegada de su segunda hija con gran entusiasmo en sus redes (Instagram/@agustinacordova)

Inmediatamente, la noticia generó una gran repercusión en las redes sociales, donde en poco tiempo acumuló miles de “Me gusta” y comentarios. Entre ellos se destacó el mensaje de Zaira Nara, quien felicitó a la modelo: “¡Ay, que linda Agus! Felicidades”. En la misma publicación se sumaron Isabel Macedo, Paula Chaves y Luli Fernández, quienes felicitaron a la actriz junto a un emoji de corazón.

En 2020, Córdova se convirtió en madre por primera vez tras el nacimiento de Andes, fruto de su relación con el director de arte Martín Bustamante. En aquel momento, la joven compartió un emotivo posteo en las redes sociales junto a una foto de su primogénito.

“Atravesada por tanta inmensidad, llegaba Andes Bustamante a este mundo”, escribió en su cuenta personal de Instagram. Luego, la actriz se dirigió a todas las madres del mundo y expresó sus sensaciones sobre la maternidad: “Hola maternaje. Abrazo a todas las madres de este mundo. Las entiendo, las siento. Gracias por todos sus mensajes de amor!”, concluyó Agustina Córdova el mensaje que finalizó con el hashtag “Andes del amor”.

Agustina volvió a radicarse en Buenos Aires tras haber vivido en Mendoza (Instagram/@agustinacordova)

Previamente, Córdova contó que había ocultado su panza durante bastante tiempo. “Hace un tiempo que siento que estoy en un pulso hacia adentro, respetando lo que pide el bebé, principalmente sintiéndome. Recién ahora siento abrirlo, pero durante cuatro meses rechacé trabajos, escondí mi panza, lo abrí solo con mis seres queridos, sentí mi cuerpo expandirse y contraerse, tuve molestares del primer trimestre, sentí las hormonas revolucionarse…”, señaló en ese entonces en sus redes sociales.

La actriz espera una niña junto a su pareja, el empresario Tomás Arizaga (Foto/@agustinacordova)

Ahora, la actriz, quien participó en series como Súper M, Casi Ángeles y Botineras, se prepara para la llegada de su primera hija con Tomás Arizaga. En una reciente entrevista con Andy Kusnetzoff, Córdova comentó sobre su retorno a Buenos Aires tras haber residido en Mendoza junto al padre de su primer hijo.

En el reportaje, la modelo afirmó que encontró estabilidad y felicidad en su nueva vida junto a Arizaga, un empresario de bajo perfil y cofundador del exitoso Bla Food Group. Tras haber apostado a una vida en familia alejada del bullicio de la Capital Federal y sus alrededores, la joven explicó: “Yo me fui a vivir con el padre de Andes a Mendoza con un proyecto de familia y no sucedió. Él se volvió y, ahora, yo no quería dejar a mi hijo lejos de su padre y por mi trabajo que está acá y yo estaba haciendo malabares yendo y viniendo”, explicó la ex Casi Ángeles sobre su regreso.