Los mejores momentos de los Martín Fierro: qué se comió, las perlitas y todo lo que no se vio

Impactante: así estaba todo dispuesto en el salón del Hotel Hilton para recibir a nominados, familiares y allegados en los Martín Fierro 2024

Ya nada puede sorprendernos... o sí. Pasó la 52° edición de los Premios Martín Fierro y este año -como tantos otros- se celebró en el Hotel Hilton de Puerto Madero y como siempre, dejó tela para cortar. En esta ocasión, durante la gala organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) se destacó a lo mejor de la televisión durante 2023.

Comandado por Luis Ventura -presidente de la entidad- y con la conducción de Santiago del Moro, la ceremonia duró casi cinco horas en las que pasó de todo. Antes de que ingresen los invitados, ya desde el salón se podía vislumbrar el lujo y la dedicación para que ningún detalle quede librado al azar, desde la disposición de la mesas, la decoración y hasta la elección de la vajilla.

Las mesas con centros de mesa con flores blancas e identificadas con un gran número dorado

Así fue como los 600 famosos presentes en el evento pudieron degustar de un menú diseñado para representar lo mejor de la cultura culinaria argentina, comenzando con un snack denominado “mapa culinario de la Argentina”, que incluyó bocados de humita, tomaticán, empanada y un tartar de trucha.

El menú diseñado por los chefs de Hilton fue pensado para representar lo mejor de la cultura culinaria del país, comenzando con un snack denominado “mapa culinario de la Argentina”

Para la entrada, los chefs del Hilton propusieron un sofisticado plato de zócalo de garbanzo especiado, acompañado de jamón crudo, queso mascarpone, esponja de albahaca, tomates asados y una crema de arveja y lima.

La entrada con una presentación muy original

El plato principal se trató de un lomo de novillo, acompañado de zanahorias asadas en miso, emulsión de zanahoria y chocolate blanco, roll de papa y ajo negro, todo bañado en una salsa de mostaza a la antigua. Para quienes optaron por una opción vegetariana, tuvieron una alternativa especial: berenjena ahumada con un cremoso de zanahoria y chocolate blanco, con ensalada de hojas recias y salsa de yogurt.

El plato principal llegó apenas pasadas las 23 horas

El postre le dio el toque final a una carta exquisita, con un corazón cremoso de limón, acompañado de confitura de frambuesas, crema de lima, crocante de chocolate blanco y almendras, todo sobre un colchón de copo de nieve que emulaba una gran nube blanca.

El postre, por demás original, presentado sobre un algodón de azúcar

Para los centros de mesa se pensó en ramos de flores blancas y para distinguir cada una de las mesas, se eligió un número grande calado, en color dorado. Cada uno de los sitios contaba con un cartelito con el nombre de quien debía ocupar el asiento y la servilleta negra tenía un detalle con un Martín Fierro dorado, a tono.

El detalle temático en las servilletas

La ceremonia

Promediando las 21 horas una voz en off dio el aviso de lo que vendría, una larga jornada de distinciones, homenajes y momentos emotivos recordando a los artistas que dejaron este plano en el último año y ciclos que hicieron historia en la pantalla chica. La presencia de Del Moro en el escenario el puntapié inicial para que todo el trabajo de los días previos en el hotel cinco estrellas vea la luz.

Salón completo: más de 600 personas disfrutaron de la ceremonia

Muchas horas antes, algunas de las celebridades se alojaron junto a vestuaristas, maquilladores y estilistas en las suites del Hilton para alistarse y descansar antes de la gran noche. Otros llegaron a la hora señalada para presentarse directamente en la alfombra roja. De cualquier forma, todos se encontraron con cientos de curiosos que se agolparon desde el mediodía a la espera de poder divisar algunos de los famosos que por allí pasarían con carteles y flores gritando los nombres de sus artistas preferidos y rogando por una selfie o videito.

Ya en el Salón Pacífico, todo se desarrolló según lo previsto. Los mozos van y vienen trasladando platos mientras que los sobres siguen develando ganadores y perdedores. Pantallas gigantes dispuestas a lo largo del salón registraron y proyectaron mucho de lo que pasó en la mesas.

Mirtha Legrand, Susana Giménez y Wanda Nara charlaron animosamente

Si hay algo que caracteriza esta gala es que los famosos hablan mucho y esta vez también sucedió. Besos, abrazos, reencuentros y felicitaciones. Una de las más aplaudidas fue Marcela Tauro, quien ganó por primera vez en la vida y estaba muy emocionada.

Otra de las más requeridas de la mesa fue Mirtha que, aunque su circulo íntimo intentaba que no la abrumen con saludos y pedidos de entrevistas exprés, la diva se sabe, es una amante de los eventos y saludó a todos. El momento que se robó más flashes fue cuando se acercaron a su mesa Susana Giménez y Wanda Nara y las tres mujeres conversaron animadamente.

Susana Giménez, Mirtha Legrand y Wanda Nara conversando en el Martín Fierro

El momento más emotivo

Hay un instante cada año reservado para las lágrimas y es el ya clásico segmento en el que se recuerda a los actores, conductores, periodistas, productores, columnistas y directores de la televisión fallecidos en el último año -período que comprende parte de 2023 hasta la actualidad-.

En el salón se sintieron los aplausos y la emoción tras ver el video de los obituarios. Selva Alemán, Claudio Rissi y Silvina Luna, entre los más recordados

Esta vez, con música en vivo nada más y nada menos que las voces de Abel Pintos y Nahuel Pennisi. Así se fueron sucediendo uno tras otros rostros, fechas y recortes de programas recordados en los que cada uno de los homenajeados pudieron destacarse. Entre lágrimas y caras de asombro, los asistentes comentaron y se lamentaron.

En el salón se sintieron los aplausos y la emoción tras ver el video de los obituarios. Selva Alemán, Claudio Rissi, Silvina Luna y la periodista Alicia Petti, entre los más recordados

Los bloopers de la noche

Martín Ku, el Chino de Gran Hermano, pasó lookeado por la alfombra azul pero no pudo entra a la ceremonia (Foto: Instagram)

Los bloopers también dijeron presente en esta noche. Desde Martín Ku, el Chino de la última edición de Gran Hermano intentando entrar a la ceremonia hasta Virginia Demo, una de sus compañeras que tuvo un episodio escatológico y Luciana Geuna, protagonista inesperada de una gran historia.

Acompañando de Catalina Gorostidi, el joven llegó al hotel de traje y caminó por la alfombra azul. Allí atendió a la prensa, contó sus expectativas y se dispuso a entrar al salón, pero no tuvo suerte. No había entradas para él y terminó comiendo choripanes en un carrito de la costanera porteña. “Gran Vergüenza”, escribió su novia Marisol en Instagram. “Igual, qué nos sorprende si no invitaron a la gran jugadora de esta temporada y no ponen en la mesa al jugador(azo) que la sacó y se llevó a Artur”, djo en referencia al perro que terminó que ingresó a la casa y terminó adoptando el Chino.

Así terminó la noche de Martín Ku, luego de no poder ingresar al salón junto al resto de sus compañeros: comiendo un choripán en un carrito de la costanera (Foto: Instagram)

En cuanto a la humorista oriunda de La Plata, lo suyo fue más preciso. “Me hice pis”, dijo a los cronistas que la agarraron en el ingreso. “Se me escapó un chorrito”, aseguró la integrante de Legalmente rubia, quien tuvo que cambiarse el vestido de urgencia y se volvió viral en redes sociales.

Todo empezó mientras describía su vestido rojo ante las cámaras, la comediante tuvo que abandonar la entrevista de manera repentina, dejando sorprendida a su entrevistadora, Josefina “La China” Ansa. “Me tengo que ir”, dijo la actriz finalizando la charla. “¿Cómo que te tenés que ir? Esto recién empieza. Bueno, Virginia Demo me dejó hablando sola...”, dijo la conductora.

El look inicial de Virginia Demo cuando llegó al Hilton (Foto: Nicolás Stulberg)

Minutos después, la exparticipante de Gran Hermano volvió a la alfombra pero lucía otro outfit. El detalle no pasó inadvertido y ante la cámara de Teleshow, contó qué sucedió realmente: “Me reí con la China, estornudé porque estoy resfriada, y se me escapó un chorro de pis. Hay que decirlo, son cosas que nos pasan a esta edad a las mujeres”. Pasado el incómodo trance, la actriz pasó una noche junto a sus excompañeros del reality sin mayores sobresaltos.

El plan B de Virginia Demo tras sufrir un percance en vivo: tuvo que cambiar su vestuario

Menos problemático fue lo de Geuna. Nominada como labor periodística, la rosarina no se veía con muchas chances y ya entrada la medianoche, optó por sacarse los zapatos y relajar después de tantas horas de stress. En eso, llegó su categoría y Santiago del Moro dijo su nombre.

Entonces, la exconductora de Telenoche, que se encontraba en una de las mesas del fondo, se paró y corrio a lo largo de todo el pasillo hacia el escenario en patas. “¿Estas descalza?”, lanzó el conductor que no podía creer lo que ocurría en el escenario. “Pensé que perdía, Santi, estaba descalza porque me dolían los pies”, se justificó la periodista con honestidad brutal. “¿Pensaste que perdías? Ganaste, te felicito”, le dijo el presentador antes que Geuna diera paso a su discurso.

Luciana Geuna subió a agradecer su premio "en patas"

Otra pareja que fue blanco de risas fue la conformada por Laurita Fernández y Claudio Peluca Brusca. La actriz y el productor querían aprovechar el icónico ascensor vidriado que desde su inauguración es la atracción del hotel pero un error de cálculos con la puerta no les permitía registrar la imagen deseada.

Y aunque otros asistentes aguardaban para utilizar el servicio, no se dieron por vencidos y lo intentaron una y otra vez. ¿El resultado? Las puertas se seguían cerrando y no lo lograron.

Laurita Fernández y Peluca Brusca intentaron una icónica foto en el ascensor del hotel pero algo se complicó (Video: Instagram)

Otro clásico de cada año: la pronta evacuación de las mesas. Promediando la noche y a medida que se sucedían las ternas, los famosos fueron abandonando el salón. Con centros de mesa en mano la mayoría de ellos, quizás porque habían perdido o simplemente, porque su nominación ya había pasado, no esperaron un minuto más.

La primera en irse fue Susana, en compañía de su hija Mecha. Luego partieron Wanda Nara, que asistió junto a su hijo mayor Valentino y luego dejó el salón Adrián Suar, quien había sido reconocido por sus 30 años al frente de Pol-ka.

Y así, cuando a la 1.20 Santiago del Moro anunciaba que Telefe Noticias era el ganador del Martín Fierro de Oro, ya casi no quedaba nadie para aplaudirlos.

Otro clásico de cada año: la pronta evacuación de las mesas y el salón vacío en los premios finales

La presencia de los hijos

Una particularidad se dio en esta edición de los premios que se puede destacar y es la presencia de muchos hijos de celebridades. Quizás el que más llamó la atención fue la dupla conformada por Federico D’Elía y su hijo Teo porque ambos se alzaron con una estatuilla.

Federico D’Elía y su hijo Teo compartieron la emoción de la ceremonia y ambos se alzaron con una estatuilla

El padre ganó en la terna como mejor actor protagonista de ficción por Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada. El joven, por su parte, carga con ser la tercera generación de una familia de actores -que comenzó con Jorge, su abuelo- y mal no le fue: ganó con la ficción Familia de Diván.

Pero no fueron los únicos padre e hijo que asistieron juntos. Nicole Neumann decidió dejar a su bebé Cruz y a la pequeña Sienna con Manu Urcera, y fue a la fiesta con Indiana y Allegra Cubero.

Nicole Neumann fue a la fiesta con Indiana y Allegra Cubero (Chule Valerga)

Nancy Pazos fue a los Martín Fierro con el menor de sus tres hijos, Tonio (Foto: RS Fotos)

Florencia Peña inseparable de su hijo, Juan Otero (Foto: RS Fotos)

Nancy Pazos fue a los Martín Fierro y compartió una inolvidable noche con el menor de sus tres hijos, Tonio.

Flor Peña, inseparable de su hijo Juan Otero -quien ya trabaja en los streams de Telefe-, lo eligió para que sea su +1 y se siente junto a ella en su mesa. La Joaqui dejó la canción por un rato y asistió a la gala por ser parte del jurado de Got Talent. Pero en esta ocasión no fue con su flamante amor, el cuartetero Luck Ra, sino que decidió ir acompañada por sus dos hijas, Shaina y Eva.

La Joaqui asistió a la gala por ser parte del jurado de Got Talent y decidió ir acompañada por sus dos hijas (Fotos: Prensa Telefe)

Abel Pintos sorprendió a todos cuando llegó con la hija de su pareja, Guillermina. Durante la breve entrevista en la alfombra azul, explicó los motivos de la elección de la niña a quien quiere como su propia hija: “Es justo que esté ella acá porque fue muy compañera durante el ciclo. Íbamos a todas las grabaciones, que fueron muchas. Me acompañó todo el año”.

Por su parte, la adolescente también se expresó: “A mí me encantaba ver el programa. Siempre que mi papá decía algo, pensaba ‘total’”, señaló al mostrar su apoyo al artista en su rol de jurado de Got Talent.

Abel Pintos con su hija, Guillermina (Chule Valerga)

Recuerdos para atesorar, como una ceremonia más que resalta lo mejor de la televisión y que reúne a sus máximas figuras en cada edición. Hasta el año que viene.