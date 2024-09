Susana Giménez contó el motivo por el que no pudo asistir al velorio de Selva Alemán

La actriz explicó el motivo detrás de su ausencia en velorio de Selva Alemán (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

A pocos días de su regreso a la televisión, Susana Giménez está en pleno rodaje de las grabaciones de su programa. El miércoles pasado, sin ir más lejos, rodó un sketch con los jugadores de la selección en el predio de la AFA. El día anterior, el mundo del espectáculo se vio conmovido por la muerte de Selva Alemán y, el silencio de la conductora generó tensión en el rubro. Sin embargo, este lunes, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), la diva aclaró los tantos e hizo referencia a su vínculo cercano con Arturo Puig. “Para mí son mi familia”, dijo este fin de semana a la prensa, en el evento de Silkey Moda & Coiffure 2024.

“(Con Arturo) estuvimos trabajando 8 años juntos. Es como un hermano para mí”, expresó la presentadora. Y siguió: “No pude ir ese día porque estaba en plena grabación. Estuve trabajando por 12 horas”, aseguró sobre su ausencia en el velatorio y posterior entierro de Selva.

Según indicó la rubia, todo eso no fue impedimento para comunicarse con Arturo. “Hablé con él y le dije: ‘Artu, ni bien termine, voy a darte un abrazo’. Traté de calmarlo y no hacerlo llorar. Le expliqué que es un bendecido por haber estado 50 años con el amor de su vida, y él me dijo: ‘Tenés razón’”, aseguró Susana respecto a aquella llamada telefónica que mantuvo con el actor. “No podía ir porque estaba en la AFA”, remarcó, una vez más.

"Para mí son mi familia", aseguró Susana sobre Selva y Arturo (Foto/Archivo)

Cabe mencionar que la animadora y el actor tienen una amistad que data de años, tras compartir elenco en la obra teatral La mujer del año en 1983. Si bien hubo romance en sus vidas, este fue dejado en el pasado y su vínculo se fortaleció. Luego volvieron a coincidir en Sugar, donde trabajaron con Ricardo Darín y se volvieron un grupo íntimo. Desde ese entonces, se encontraron en escenarios y en estudios de grabación, como también el programa de la animadora.

A mediados de 2017, Arturo tuvo la oportunidad de encarar el rol de director en Piel de Judas. Este proyecto lo llevó a tomar un nuevo desafío: dirigir a la presentadora. En ese entonces, habló con Teleshow sobre su relación laboral: “Antes de salir a ensayar, fui llamando uno por uno a todos, para decirles que ella era una compañera más. Y medio como que no me creían hasta que empezaron a trabajar con ella. Estaban todos encantados. Susana era una más del elenco, en ese sentido es bárbara”.

Susana junto a Ricardo Darín y Arturo Puig, con quienes formó una amistad tras su labor en Sugar (Foto/Archivo)

Una ausencia en su regreso

En otro tramo del reportaje, Susana Giménez se refirió a Antonio Gasalla quien, históricamente y con el personaje de la Abuela, le daba el toque de humor a sus programas. Sin embargo, por sus problemas de salud, la participación del capocómico quedó fuera de discusión. “No lo veo y lo extraño todos los días de mi vida. Ahora que voy a empezar el programa, siento que me falta un pedazo de mi cuerpo, de mí misma”, aseguró.

La conductora lamentó que el capocómico no esté en su regreso (Video/Socios del Espectáculo - El Trece)

Dejando en claro su lealtad hacia Antonio y su mítico personaje, Susana comentó: “¿Con quién puedo hacer eso? Nadie tiene el talento de Gasalla, no existe”. Esto dio lugar a que fuese consultada por el inminente reemplazo de ese rol. En los últimos días, resonó el nombre de Caro Pardíaco, interpretado por el cantante y actor Julián Kartun. La información la brindó el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales; pero lejos de confirmar la noticia, Susana se mostró cautelosa.

“No sé si va a estar. Nadie me dijo nada. Yo sigo grabando y no sé, vamos a ir probando. Nadie puede hacer lo que hace Antonio, ninguna persona que conozca. Veremos si alguno logra hacerme gracia como él. No lo creo, pero hay gente nueva, siempre”, cerró.