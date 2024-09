Las confesiones hot de Gonzalo Heredia sobre lo que más le gusta de una mujer en la intimidad

Las confesiones hot de Gonzalo Heredia: "Me calienta mucho eso" (Video: Galanes en temporada baja, Blender)

Desde hace un mes, Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe conducen el programa de streaming Galanes en temporada baja (Blender) junto a Galia Moldavsky. Así, todos los martes a las 23 horas, sacan a relucir su vis humorística parodiando muchos de los personajes con los que se hicieron conocidos en las telenovelas. En tren de confesiones, los actores se sinceraron sobre sus fetiches a la hora del sexo. En la última emisión, la pareja de Brenda Gandini se despachó sobre sus gustos y la expareja de Julieta Zylberberg no anduvo con sutilezas.

“Me calienta mucho la media y me gusta mucho que esté medio floja”, arrancó Gonzalo, mientras daba detalles de sus preferencias en la cama. “O sea, ¿viste la punta de la media? Medio floja. Me calienta mucho eso”, contó, sorprendiendo a sus compañeros de ciclo. Pero eso no fue todo.

“Y te voy a tirar otra más, que no tiene nada que ver con la media. La pierna cuando te raspan los pelos...”, lanzó. “¿Viste el ‘raspaje’? Esa lija…”, comentó, en alusión a cómo nacen los vellos después de que pasa una máquina de afeitar. “¿En el pubis o en las piernas?”, indagó Lamothe. “Lija. Vos me das lija y papi está…”, completó, divertido. “Qué lindo encontrar una media y un calzón sucio en el fondo de la sábana allá abajo”, celebró Esteban.

“¿Bombacha puesta y después se la sacás?”, continuó indagando el actor de Las Estrellas y Educando a Nina. “Me gusta mucho la bombacha corrida y me gusta que el algodón esté medio roto, medio gastado”, siguió, sobre qué le gusta de una mujer en la intimidad. “Un cabeza, básicamente”, concluyó, dejando de lado otros fetiches muy populares, como la lencería de encaje.

Lamothe no se quedó atrás y también fue muy concreto sobre cuáles son su “Sí” sobre las mujeres y el sexo. “La bombacha corrida es un privilegio de Dios a los seres humanos”, lanzó. “Que tenga un poquito de olor a con… También es verdad que las mujeres que se lavan mucho, no tienen olor a nada, ni gusto a nada”, aseguró, picante.

“Vos necesitás que la vagina tenga olor a vagina”, intervino Galia. “No que esté sucia, pero que tenga gusto a eso. Sino me chuparía una pij… Me gusta chuparme una con… que tenga gusto a eso”, se despachó Lamothe.

El año pasado, Gonzalo Heredia contó que recibió una propuesta insólita por parte de un fanático. “¿Es verdad que leíste poesía desnudo?”, fue la pregunta de Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi (Telefe) que despertó la risa del galán. “No, no leí. Pero sí tuve un ofrecimiento. No lo hice. Pero sí es cierto que llamaron a mi representante y le preguntaron”, respondió Heredia. Curiosa, la anfitriona insistió: “¿Pero dónde tenías que leerla? ¡Qué divertido! Voy a tu casa y te leo la poesía en bolas...”.

En ese momento, el actor dio más detalles de la situación. “En la pandemia podría haberlo hecho. Era un señor que cumplía años y quería ese regalo. ¡No sé! Se ve que tenía ese fetiche, esa fantasía... Y preguntó en la agencia, a Alejandro Vanelli, que es mi representante, y dijo: ‘La propuesta es esta’. Y era que leyera poesía, desnudo, en el living de su casa”, recordó. “Parece un chiste”, señaló la conductora. “Es genial. Yo también pensé que era un chiste, pero me dijeron: ‘No, es en serio. Mandaron un mail y todo’”.

¿En qué quedó la oferta? “Yo dije: ‘No me da en este momento’”. Y Georgina reconoció que era “muy fuerte” imaginarlo en esa situación. Sin embargo, Heredia dejó la puerta abierta: “No sé en otro momento, no hay que descartar nada”. Y luego recordó su paso por la telenovela Lobo allá por el 2012: “Me disfracé de hombre lobo, ¿no voy a leer desnudo una poesía en el living de una casa de un señor al que, seguramente, le gustaba la poesía?”.

Frente a esta confesión, Barbarossa comentó: “Te pagaba en dólares, pensalo”. Y entre el actor y ella bromearon con la posibilidad de que el hombre en cuestión se volviera a comunicar para repetir la oferta. “Hoy puedo pensarlo, tranquilamente”, concluyó Heredia.