Juan Alberto Mateyko habló de su cuadro de salud que lo llevó a ausentarse de la radio: “Me dieron 10 días de reposo”

El locutor de 78 años se sintió mal tras una discusión laboral

Esta tarde, el equipo de Intrusos (América) dio a conocer que Juan Alberto Mateyko sufrió un problema de salud. Tras sentirse mal, el locutor de 78 años decidió retirarse de su programa de radio La Movida de la Noche, por Radio Mitre Córdoba, para recibir atención médica. En diálogo con Teleshow, el presentador dio detalles de lo que le ocurrió, y se refirió a las indicaciones que recibió tras difundirse que atravesó un cuadro de hipertensión y ansiedad. “Después de diagnosticarme, los médicos decidieron darme siete días de reposo”, le confió Juan Alberto a este medio, tras salir del Sanatorio Allende, ubicado en la provincia de Córdoba.

Previamente, Pablo Layus brindó la noticia en plena emisión en vivo del ciclo que conduce Flor de la V. “Anoche, gente que lo escucha habitualmente al Muñeco Mateyko llamó diciendo que algo había pasado, ya que dejó su programa. Yo pensé que había tenido un problema de salud y efectivamente fue así”, comentó al respecto. La situación se disparó por un encontronazo con una persona de su ámbito laboral en la noche del miércoles.

“Ya tuvo problemas con algunos empleados de la radio. Le gritó y contestó muy mal al Muñeco”, continuó Layus respecto a lo que ocurrió con Juan Alberto y el involucrado. En ese sentido, aseguró: “Él se sintió mal, se fue de ahí y estuvo toda la mañana en observación con su médico”. También indicó: “Gente de su entorno me dijo que le ordenaron parar porque no lo vieron bien”.

El locutor se retiró de su programa de radio tras un declive en su salud (Mañanísima - El Trece)

“Lo mal que se debe haber sentido para dejar todo”, aventuró Pablo, quien dejó en claro que es difícil que el locutor abandone su lugar en la radio de manera imprevista. Y, de acuerdo con las últimas novedades sobre el caso, agregó que “no se descartaba que haga la denuncia correspondiente” por el maltrato que sufrió.

Pese a la preocupación que suscitó a sus fanáticos, Juan Alberto se encuentra viviendo un gran momento a nivel personal. A finales de agosto pasado confirmó una relación y habló sobre Ani, su flamante novia. Según contó el periodista de este medio, su pareja es mamá de tres hijos, vive en Córdoba, a tan solo 15 minutos de distancia. Además, si bien llevan tan solo dos meses y medio juntos, aseguró que tienen un vínculo muy amoroso y son muy atentos el uno con el otro.

Y, tan solo unos días antes, participó de la celebración del programa número 200 de Mañanísima (El Trece) y contó que le dio una nueva oportunidad al amor. Esto se dio a partir del comentario de uno de los compañeros de Carmen Barbieri, Lucas Bertero, quien se refirió a la buena pareja que harían ambos y, por su parte, solo le quedó hablar del momento en que posaron miradas por primera vez.

La ausencia de palabras del Muñeco encendió las alarmas en el estudio. Anonadada, Carmen le preguntó: “Qué silencio, ¿nunca te gusté?”. Por su parte, no solo destacó los motivos por los que no coincidieron y mantuvieron un vínculo romántico, sino que también destacó: “Yo estoy muy enamorado”. Sin dar vueltas, procedió a dar detalles sobre la mujer que robó su corazón.

“Yo la conocí en el año 2007, en un desfile de Roberto Piazza, en Córdoba”, rememoró el presentador. “Yo estaba sentado y, de pronto, vi a una mujer muy bien plantada. Y pregunté: ‘¿quién es esa mujer?’. ‘Es la familiar de...’, me dijeron”, explayó ante ese encuentro que lo dejó rendido a sus pies. “Y después pensé: ‘Es bellísima, es intrigante, pero no es provocadora, es naturalmente seductora’. Pasó el tiempo y al otro día de ganar el Martín Fierro por la trayectoria, revisé todos los mensajes que había recibido y había uno de ella, que me había felicitado”, contó sobre esas palabras que desembocaron en su primera salida juntos.