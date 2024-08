Juan Alberto Mateyko presentó a su nueva pareja: “Estoy en el mejor momento de mi vida”

Quién es Ani, la nueva pareja de Juan Alberto Mateyko (Video: Instagram/jmateyko)

A los 78 años, Juan Alberto Mateyko decidió darle una segunda oportunidad al amor luego de su divorcio con Naanim Timoyko, en 2008, y al aire de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por El Trece, confesó que se encuentra en pareja hace tan solo unos meses, pero su historia de amor se remonta varios años atrás. Teleshow habló con el locutor de radio luego de sus declaraciones y contó quién es Ani, la mujer que logró conquistar su corazón.

Para anunciar esta relación eligió un corto video en el que se los puede ver caminando juntos por el jardín de un hotel y lo musicalizó con: “Estoy enamorado” canción de Donato y Estéfano. Según contó el periodista a este medio, Ani es mamá de tres hijos, vive en Córdoba a 15 minutos de distancia de su casa y tienen una relación muy amorosa, en la que se preocupan el uno por el otro y no dudan en mandarse mensajes en todo momento. Entre sus planes favoritos, contó que se juntan a cenar y charlar hasta altas horas de la noche.

Si bien este romance tiene dos meses y medio, se conocieron hace varios años en un desfile de moda en Córdoba en el año 2007 y el conductor de La Movida del verano aseguró: “La vi, me gustó, pero ella no me miraba mucho”. Ante esta indiferencia, el tiempo pasó y cuando ganó el Martín Fierro a la trayectoria recibió un mensaje de ella y decidió llamarla para salir. Sobre esta primera cita comentó: “Fuimos a almorzar un día a la 1 y media del mediodía y terminamos a las 7 de la tarde”, dejando en claro que la química estuvo presente desde el primer encuentro.

“Estoy en el mejor momento de mi vida, tanto en lo físico, lo espiritual y lo amoroso. Ella es un sol y es el amor”, declaró cuando se le preguntó cómo se encontraba con su nueva pareja, con la que tiene planeado hacer un viaje, ya sea solos o para reencontrarse con sus respectivos hijos y formalizar la relación.

Ani, la pareja de Juan Alberto Mateyko (Foto: Captura de video)

En la entrevista que dio en el living de Barbieri se tomó el tiempo de dar más detalles acerca de cómo es la vida de la mujer con la que comparte su vida: “Ella hace obras de bien, acompaña a su hija a rescatar perritos. Su hija también cocina comida para gente que no tiene una situación cómoda. Ella además es una persona que tiene un cargo muy importante dentro de la provincia de Córdoba... ¡Por concurso ganó ese lugar! Y a su vez, es empresaria”.

“Admiro a esa mujer, quiero a esa mujer, me quiere. Aparte, qué lindo es cuando te preguntan: ‘¿Llegaste bien? ¿Por dónde andás? ¿Te sentís bien?’. No hay invasión por parte de ella, no hay invasión por parte mía. No existen celos, me cree, conoce a mi hija”, cerró Mateyko en Mañanísima (El Trece). Con el objetivo de proteger a su novia, no la muestra en sus redes sociales y tan solo compartió un corto video de ellos dos.

Esta confirmación llegó luego de que lo vincularan con Ana Rosenfeld, tras el fallecimiento de su marido Marcelo Frydlewski. Si bien ellos nunca confirmaron su vínculo amoroso y aseguran que son amigos hace muchos años, sus respectivos seguidores no tardaron en iniciar rumores luego de verlos juntos en distintos eventos, entre ellos uno de los conciertos de Luis Miguel. También se mostraron disfrutando de la noche porteña, viendo el show de Los Nocheros y cenando en varias ocasiones.