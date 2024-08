A los 78 años, Juan Alberto Mateyko volvió a darle otra chance al amor: “Recién empezamos”

Juan Alberto Mateyko confeso estar "muy enamorado" en charla con Carmen Barbieri (Video/Mañanísima-El Trece)

Este lunes Carmen Barbieri celebró los primeros 200 programas de Mañanísima (El Trece) y como parte de estos festejos contó con la presencia de Juan Alberto Mateyko para entrevistarlo mano a mano en su living. En un tramo de la charla, el panelista Lucas Bertero hizo un comentario sobre la buena química que había entre ellos.

“Cuando entraste al estudio y te recibió Juan Alberto, todos pensamos lo mismo. Qué linda pareja harían ustedes dos”, dijo el periodista. “Claro, en la vida, pero también en el show”, reaccionó la mamá de Fede Bal. Ante la no reacción del Muñeco, le preguntó: “Qué silencio, ¿nunca te gusté?”. Luego de algunas risas, el conductor de La Movida del verano, entre otros ciclos históricos, le respondió. “Cuando yo estaba con Naanim (Timoyko), vos estabas con (Santiago) Bal”, explicó. “Y además Naanim es mi amiga”, dijo Carmen. “Y amiga mía también. ¿Qué puedo decir de la madre de Rosa María y de Juan Bautista? Y además, yo quería muchísimo a Santiago, para mí, el mejor comediante argentino”, cerró Mateyko.

Sin embargo, en otro tramo de la charla, el tema del amor volvió a la mesa. “Tengo 78 años, pero no reflejo esa edad”, dijo Mateyko, algo que sorprendió a Barbieri por el número. Y para explicar su buen semblante, el conductor se justificó en su “actitud, la fuerza, la pasión”, a la vez en que contó que se ocupa mucho de él, realizándose aplicaciones permanentes de suero vitamínico, practicando actividad física, rutina de masajes y diversos cuidados en la alimentación. Pero, según confesó él mismo, el factor más importante en toda esta cuestión pasa por el corazón. “Yo estoy muy enamorado”, sintetizó Juan Alberto y pasó a detallar cómo fue que conoció a su actual pareja, apodada Ani.

“Miguel del Sel tiene una presunción con respecto al amor que es detestable”, preludió antes de su historia. “Yo lo adoro y lo amo, pero él dice: ‘A partir de tal edad...’. A partir de tal edad, mingo. Él no se atreve a encarar un amor y yo sí. Se da y cuando se da, hay que tomarlo. Y si no te suelta la mano, seguís ahí. Yo la conocí en el año 2007, en un desfile de Roberto Piazza, en Córdoba”, recordó Juan Alberto.

Juan Alberto Mateyko

“Fue un desfile impresionante, hacía mucho frío. Yo estaba sentado y de pronto vi a una mujer muy bien plantada. Y pregunté: ‘¿Quién es esa mujer?’. ‘Es la familiar de...’, me dijeron”, contó el conductor y no reveló el parentesco, manteniendo el misterio sobre su identidad. “Y después pensé: ‘Es bellísima, es intrigante, pero no es provocadora, es naturalmente seductora’. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y al otro día de ganar el Martín Fierro por la trayectoria, revisé todos los mensajes que había recibido y había uno de ella, que me había felicitado. “La llamé por teléfono al toque y le dije: ‘Hace como cinco años que nos estamos prometiendo almorzar, cenar, compartir un trago... Ya te doy fecha, aceptala o no. El día sábado, a la 1 y media de la tarde’”, siguió con su relato.

La mujer aceptó la cita y según Mateyko, aquel primer encuentro “empezó a la 1 y media y terminó a las 7 de la tarde. Después se fue cada uno a su casa y empezó una linda historia”.

En su relato, el conductor confesó que no convive con Ani. “Es que recién empezamos”, se justificó. “Ella hace obras de bien, acompaña a su hija a rescatar perritos. Su hija, además, cocina comida para gente que no tiene una situación cómoda. Ella además es una persona que tiene un cargo muy importante dentro de la provincia de Córdoba... ¡Por concurso ganó ese lugar! Y a su vez, es empresaria. Admiro a esa mujer, quiero a esa mujer, me quiere. Aparte, qué lindo es cuando te preguntan: ‘¿Llegaste bien? ¿Por dónde andás? ¿Te sentís bien?’. No hay invasión por parte de ella, no hay invasión por parte mía. No existen celos, me cree, conoce a mi hija...”, cerró Juan Alberto.