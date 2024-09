La última entrevista en conjunto de Selva Alemán y Arturo Puig: “Es toda la vida”

La historia de amor de Selva Alemán y Arturo Puig fue bastante pública, aunque tuvo un comienzo casi clandestino. Así lo hicieron saber durante la última entrevista que dieron juntos, a fines de julio pasado, y en un mano a mano con Héctor Maugeri, conductor de +Caras. Como se ve en el video que encabeza esta nota, en la conversación con el director de la reconocida revista, la pareja de actores habló de sus más de 50 años de relación, en la que pasaron por idas, vueltas, encuentros, desencuentros, pero siempre con la convicción de estar juntos pese a todo. “Nosotros no tenemos la menor idea del tiempo que llevamos juntos”, se rieron a dúo cuando el presentador les recordó los años de relación.

“Es toda la vida”, dijeron casi a coro para caracterizar su vínculo. “Es con quien uno ha vivido, más que con los padres, que con la familia paterna, mucho más”, ahondó Selva al respecto. “Se sostiene obviamente por el amor que nos tenemos, por el respeto, por el humor también, muy importante y bueno, tenemos una convivencia fácil, yo creo que eso es muy importante. Ella sostiene mucho todo. La vida no es todo color de rosa: discutimos, nos peleamos”, acotó Puig por su parte. “Somos de hablar mucho, nos decimos todo”, resumió Alemán con una sonrisa, como queriendo revelar el secreto del éxito.

Selva y Arturo se vieron las caras por primera vez en 1974, en la casa de Diana Álvarez, durante los ensayos y la primera lectura de los guiones de Fernanda, Martín y nadie más, una telenovela que protagonizaron. Si bien aquella producción no tuvo gran éxito, para la vida de ellos fue lo más relevante que podía pasar. “El primer encuentro fue un amor a primera vista. A mí lo que me pasó fue una cosa rarísima, que fue que yo me encontraba, me reencontraba con alguien de mi familia... Cuando nos dimos la mano, sentí que me reencontraba con alguien de mi familia. Nos conocimos en el ensayo. No lo había visto nunca, pero me parecía que lo conocía de toda la vida”, reveló la actriz acerca de aquel flechazo. “Siempre me había gustado Selva. Cuando la vi, me impactó. Yo la admiraba mucho, ya la había visto actuar”, dijo Arturo por su parte.

Selva Alemán y Arturo Puig en su última entrevista en conjunto

Pero pese a que el amor afloró entre los dos, se encontraron con ciertos límites, propios y externos, los cuales no permitieron que el romance anduviera con total libertad. Es que por aquel momento, Selva y Arturo estaban en pareja. Incluso, Puig ya era padre de Ximena y Juan. Por lo que esta inesperada situación los obligaba a sincerarse en sus sentimientos y tomar una decisión clave. “Teníamos que fingir con los demás lo que realmente nos pasaba. Tardamos un tiempo en decidirnos”, contaron ambos en esta conversación.

En ese punto de la nota, el conductor les preguntó cuál fue la reacción de sus respectivas parejas. “Yo fui la primera que se separó. Pude blanquear todo”, dijo Alemán por su parte. En tanto, Puig dio su versión y dijo que en su caso fue un poco más complicado, dado su armado familiar. “Mi mujer no se lo esperaba. Yo tenía hijos chicos. Era un tema”, recordó el actor.

Arturo y Selva se casaron por civil el 30 de abril de 2001 a través de una ceremonia muy discreta a la que solo asistieron sus familiares y amigos íntimos. Asimismo, ambos admitieron que pese a todos esos años de relación, supieron atravesar ciertas crisis e incluso separaciones que no trascendieron a lo público dado el perfil bajo que ambos adoptaron. “En 50 años tuvimos crisis muy agudas. Yo hacía la valija y me iba”, contó Alemán al respecto. “Yo también me he ido”, dijo por su parte Puig. “Pero menos”, acotó Selva con una sonrisa y mirándolo a los ojos.