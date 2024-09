Adiós a Selva Alemán: Facundo Arana y Natalia Oreiro despidieron a la actriz con profunda emoción

Facundo Arana, Selva Alemán y Natalia Oreiro

Este martes, la noticia por la muerte de Selva Alemán conmocionó al mundo del espectáculo y a todos los que siguieron su carrera. Según confirmaron a través de su cuenta en X, el Multiteatro Comafi anunció con dolor el fallecimiento de la querida actriz: “Nos embarga una pena indescriptible. Murió Selva Alemán. Sin más palabras”, se leyó del breve pero contundente mensaje. A los 80 años, un infarto masivo puso fin a la vida de una de las figuras más emblemáticas del teatro, el cine y la televisión argentina. Además, la noticia se la confirmó a Teleshow el productor Carlos Rottemberg.

A raíz de esta información, la comunidad artística no tardó en expresar su consternación. La Asociación Argentina de Actores dedicó un sentido homenaje a la trayectoria de Selva, destacando el respeto que se ganó “a lo largo de su extensa carrera artística”. En su mensaje en redes, la institución también extendió “sinceras condolencias a su compañero de vida, Arturo Puig, y a todos sus seres queridos en este difícil momento”.

Selva Alemán y Arturo Puig hace unos días, en los Premios Sur 2024

Considerada como una de las más talentosas y a su vez querida de la industria, el fallecimiento de Selva Alemán dejó una profunda tristeza en el ambiente. Entre los numerosos homenajes y mensajes de despedida, se destacaron los de figuras como Facundo Arana y Natalia Oreiro, quienes compartieron emotivos recuerdos de la actriz.

Natalia, quien trabajó con Alemán en la comedia Solamente vos, publicó una fotografía en blanco y negro de la intérprete en sus historias de Instagram y la acompañó de un simple pero sentido mensaje: “Hasta siempre, Selva”. La imagen, que mostraba el rostro de la actriz en todo su esplendor, fue su manera de rendir homenaje a quien tanto admiraba.

Natalia Oreiro despidió a Selva Alemán

Por su parte, Facundo Arana decidió compartir una anécdota especial que vivió con Selva durante la obra de teatro en la que trabajaron juntos: Cartas de amor. “Hace pocos años hicimos, con Solita Silveyra, una obra preciosa y nos dirigió Selva”, recordó. “Ella me citó en su casa para charlar sobre todo eso, y al rato se sumó Arturo. Ambos ya habían hecho la obra durante un montón de años”. En ese sentido, lo que ocurrió a continuación quedó grabado en la memoria del actor. “De pronto, sin aviso, se sentaron juntos frente a mí y me regalaron una función de Cartas, pero solo para mí. Por supuesto, de inmediato me enamoré de la obra... y de ellos dos. No me lo voy a olvidar nunca”.

“Arturo, te mando el más grande abrazo... El mundo entero, todos lloramos a Selva”, cerró Arana en su mensaje con palabras que reflejan el dolor compartido por toda la comunidad ya que la partida de Alemán deja una gran angustia debido a que su carrera, que se extendió por más de cinco décadas, abarcó todos los ámbitos de la actuación: desde la televisión, donde participó en recordadas telenovelas, hasta el cine y el teatro, donde su talento brilló con luz propia.

Facundo Arana recordó a Selva Alemán con una emotiva anécdota

Además de su éxito profesional, tal como se mencionó anteriormente, compartió su vida con Arturo Puig, con quien formó una de las parejas más queridas y admiradas del medio artístico. Juntos protagonizaron innumerables producciones y fueron un ejemplo de compañerismo tanto en la vida personal como en la profesional.

Desde sus inicios en el cine, hasta los teatros que la vieron crecer, su legado es un testimonio de su dedicación y amor por el arte. La actriz se consolidó como una de las grandes referentes del espectáculo argentino, y su partida deja un vacío imposible de llenar.