Valeria Lynch recordó cuando venció a una famosa estrella internacional en un festival: “No sabés cómo lo disfruté”

Valeria Lynch le ganó a la hermana de Michael Jackson (Video: La noche perfecta/El Trece)

A lo largo de su carrera, Valeria Lynch logró cautivar no solo al público nacional, sino también fue furor en Estados Unidos, Japón, Italia y otras partes del mundo. Invitada a La Noche Perfecta (El Trece), conducido por Sebastián Wainraich, hizo un repaso de su gran carrera y recordó una anécdota que la vincula con La Toya Jackson, la hermana mayor del cantante Michael Jackson.

Uno de los segmentos del late show consiste en que el conductor presente tres anécdotas de la vida del invitado y este elija una para no volver a contarla. “Cuando le ganaste un concurso de canto a una de las integrantes de la familia del cantante más famoso del mundo, cuando tuviste un encuentro cercano con una nave extraterrestre y cuando Diego Armando Maradona te fue a ver a un concierto en Italia”, fueron las opciones que le dio el conductor y la cantante de “Qué ganas de no verte nunca más” eligió la primera.

La situación se remonta a 1985, cuando Lynch partió rumbo a Japón para ser parte del Festival Yamaha Tokio, donde se enfrentó a distintos artistas internacionales: “En la primera ronda que me eliminan, el jurado estaba medio comprado y dicen que si ellos no votan como debe ser el concurso, se termina el festival”, comenzó diciendo Valeria, generando la sorpresa del comediante. Durante la conferencia de prensa, realizada en las primeras semanas del programa, conoció a La Toya y entonces intuyó que querían hacerla ganar para que su hermano vaya a la celebración.

“La tenían puesta como ganadora a La Toya para que Michael accediera a ir, entonces todo era para ella. En la conferencia de prensa, el embajador argentino en Japón me lleva de la mano y me dice ‘acá están todos los periodistas’”, recordó, y agregó que uno de los periodistas presentes no le pudo hacer la entrevista, ya que se tenía pactada una con Jackson: “Está bien, cuándo yo gane no te voy a dar la nota”, fue la respuesta de la rubia.

Valeria Lynch se consagró ganadora del Festival Yamaha en 1985

Este festival estaba compuesto por 23 representantes de todo el mundo y tras la negativa del jurado de vender su voto, las cosas cambiaron y la cantante de “Señor amante” se consagró como ganadora: “Viene la primera ronda, el jurado le dice eso al señor Yamaha y todo cambia, votan como en verdad tiene que votar, entonces yo empiezo a pasar y pasar de ronda, y gané el concurso como mejor intérprete y el Grand Prix, que es el premio máximo que se da por la canción”, rememoró Lynch.

Una vez consagrada ganadora, la primera persona que se acercó para entrevistarla fue el mismo periodista que se negó a hacerle una nota por darle prioridad a la cantante estadounidense: “No sabes cómo lo disfruté, se me acercó y me dijo ‘podemos hacer la entrevista que querían’”, contó para luego confesar que se negó a hablar con él. “Le gané a La Toya”, cerró, agradecida de no tener que volver a contar la historia en el futuro.

Como no podía ser de otra manera, la compositora no dejó pasar la oportunidad de deslumbrar a todos los presentes con su voz, pero en esta ocasión fue a modo de broma: le dio un mensaje cantado a Sebastián de parte de sus compañeros de trabajo. A pesar de haberse tratado de un chiste, su talento se hizo presente y fue ovacionada por todas las personas que se encontraban en el estudio, incluido algunos de sus fanáticos, que se presentaron con la intención de apoyarla durante la grabación del programa.

Valeria Lynch deslumbró con su talento en La Noche Perfecta (Video: La Noche Perfecta/El Trece)