"Tenía la panza muy inflamada desde el domingo; después de mi programa de radio me vine a la clínica y me atendieron en la guardia. Me hicieron una ecografía, una tomografía con contraste y ahí detectaron que son divertículos. Me dejaron internado en la madrugada con antibióticos vía endovenosa; espero que se me pase el dolor y que me manden para casa. Estoy en una habitación, dolorido, pero bien. Tranquilo", le explicó a Teleshow.