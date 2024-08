Jimena Barón explicó el verdadero motivo por el que no estuvo en el homenaje a Cris Morena

Jimena Barón en el Cris Morena day

Este miércoles se celebró el Cris Morena Day en el Gran Rex, el cual reunió a varias de las más grandes figuras del mundo de Cris Morena quienes formaron parte de series icónicas como Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta y Casi Ángeles. El evento solidario del streaming Olga, que tuvo como objetivo revivir momentos inolvidables de la televisión y apoyar una causa benéfica junto a la Fundación Sí, contó con la presencia de figuras como la China Suárez, Gimena Accardi, Agustina Cherri, Isabel Macedo, Lali Espósito, Felipe Colombo y Peter Lanzani. Sin embargo, hubo algunas ausencias que sorprendieron.

Entre ellas la de Jimena Barón, una de las actrices más queridas de Casi Ángeles, que al ver que no iba llamó la atención de muchos fanáticos. En ese sentido, y tras varias especulaciones, la Cobra decidió aclarar la situación y a través de sus redes sociales y en un video publicado antes de entrar al estudio de grabación, explicó los motivos que la llevaron a no formar parte de este evento tan especial.

“Quiero decir que hoy es el Cris Morena Day, me invitaron a cantar, me hubiese encantando y yo creo que debería estar ahí cantando, pero hoy es el lanzamiento de nuestra canción con Migrantes y con Emanero,” comenzó diciendo con evidente pesar.

Jimena Barón Emanero Migrantes Como si no nos amáramos

Ea que el día del evento coincidió con el lanzamiento de su nueva canción “Como si no nos amáramos”, un proyecto en colaboración con los músicos, lo cual terminó siendo prioritario para la artista. “Yo di por sentado que íbamos a hacer un lanzamiento, que al final lo estoy organizando yo pero no importa, lo vamos a hacer”, añadió Barón, dejando entrever cierta molestia con la situación y los retrasos que había enfrentado la producción de la canción.

Días antes del lanzamiento, Jimena ya había mostrado su descontento en sus historias de Instagram, compartiendo una conversación con uno de sus productores en la que se la veía furiosa por el retraso del tema. “Buen día a todos menos a Emanero que nos demoró la canción porque no tenía ni un día libre sin laburo”, escribió la actriz, acompañando el mensaje con una foto de su colega disfrutando de unas vacaciones en la nieve. A pesar de los contratiempos, confirmó que la canción se lanzaría esa misma noche a las 21 horas junto con un videoclip y, de hecho, así tal cual sucedió.

A pesar de todos los contratiempos que hubo, Jimena comentó tras la confirmación del estreno: “Hermoso tema que escribimos allá por 1924″, sumó a modo de broma reflejando su bronca frente a los obstáculos que enfrentó durante los últimos días porque el single no salía. A pesar de todo, la artista mostró su cariño hacia la telenovela que interpretó y sus compañeros del elenco, diciendo: “Amo mucho a mi personaje Esperanza, Casi Ángeles en mi corazón siempre. Quería mandarles un beso a todos, decirles que disfruten mucho y pedirles que me manden fotos”, concluyó la artista.

Gastón Dalmau otro de los ausentes

Además de Jimena, hubo otros ausentes al show como Gastón Dalmau, uno de los protagonistas de la novela quién también utilizó sus redes sociales para aclarar por qué no asistió al evento. “Volviendo caminando hace un ratito me encontré con esto y no podía no sacarme una foto para ustedes“, comenzó diciendo el joven junto a un mural que tenía unas alas pintadas, elemento bien característico de la historia de Cris.

“No voy a estar porque estoy lejos por trabajo pero pasenla de 10. En pocos días ya me voy para allá. Gracias por todo el cariño siempre”, concluyó Dalmau. Así las cosas, el Cris Morena Day fue sin duda un evento inolvidable para los fanáticos de las series que marcaron una época en la televisión argentina. Aunque Jimena o Gastón no pudieron estar presente, ambos se encuentran trabajando en su carrera artística y demostrando su dedicación por lo que aman hacer.