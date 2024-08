Fiorela Fraccaro, la última eliminada de Survivor: “Creí que se apagaban las cámaras y te daban de comer algo, pero no”

Fiorela se convirtió en la primera jugadora en abandonar la unificación y obtuvo un importante rol (Video/Survivor Expedición Robinson/Telefe)

A más de un mes de su llegada a la isla, las dos tribus de Survivor Expedición Robinson (Telefe) pasaron a la etapa de la unificación. En medio de peleas, alianzas y traiciones, los participantes tuvieron que definir su suerte en el primer desafío de inmunidad, lo cual dejó a dos de los 14 a salvo de la votación en el concejo tribal. La votación no fue para nada sencilla, en especial, porque definían al primer jurado del certamen, un detalle que sorprendió a los participantes y a los televidentes. En ese marco, Fiorela Fraccaro resultó ser la duodécima eliminada y quedó afuera del ciclo.

Este miércoles, a horas de su salida, la entrenadora de 32 años dialogó en exclusiva con Teleshow. Luego de convivir con hasta 25 personas, la exintegrante del certamen brindó detalles de su experiencia. “Aunque me anoté sabiendo que iba a haber competencias físicas y que iba a vivir en condiciones extremas, no creí que iba a padecerlo tanto”, aseguró Fiorela.

—Entonces, ¿la experiencia no cumplió con tus expectativas?

—No. Creí que se apagaban las cámaras y te daban de comer algo, pero no fue así. Bajé seis kilos debido al hambre que pasé en la isla. Todas las noches me acostaba con dolor de panza y, además, sufrí la presencia de los mosquitos, que nos devoraban; el clima; y la falta de abrigo. Muchas veces me acosté llorando.

"Bajé seis kilos debido al hambre que pasé en la isla", aseguró Fiorela sobre su experiencia (Foto/Prensa de Telefe)

—Creés que el hecho de ser entrenadora física, ¿te facilitó la supervivencia en la isla?

— Sin dudas avancé mucho gracias a mi estado físico. Esa preparación previa me ayudó a reconocer mi cuerpo y mis emociones ante cualquier circunstancia inesperada. Además, sirvió para ubicarme dentro de mi equipo, tanto a nivel competitivo como en la convivencia con mis compañeros.

—Después de 43 días lejos de tu casa y viviendo en la naturaleza, ¿cuáles fueron los objetos que más extrañaste?

—Los utensilios de cocina, mis productos para la rutina de cuidado facial, el protector solar, pero especialmente la ropa. No teníamos más que seis prendas, las cuales lavábamos en el mar y volvíamos a utilizarlas.

La entrenadora personal aseguró que su preparación física le fue una ventaja (Foto/@fiofrac)

—¿Cómo afrontaste la falta de higiene en la isla?

—Pude sobrellevarlo porque soy una persona muy positiva. Sin embargo, destaco que soy una virginiana insoportable con mi estética, mis uñas y el orden. Comer con las manos me costó muchísimo, en especial porque estaban sucias, despertarme para ir al mar a lavarme, no tener un peine, o la falta de jabón era incómodo para mí. También fue complicada la convivencia con mis compañeros porque ninguno se bañaba y había bastante olor.

—¿Cómo sobrellevaste tu dieta vegana?

—Yo estoy acostumbrada a comer frutas y verduras, pero la cantidad que comía en la isla no era suficiente. Hice un gran esfuerzo para no quejarme y mis compañeros de equipo me ayudaron bastante, sobre todo porque sabían que me costaba ver cómo mataban a los cangrejos o pescaban. En mi caso, comía cocos, mangos, palmitos y unas tortitas que hacíamos con las bananas y que dividíamos entre todos.

"Me costó ver cómo mis compañeros mataban cangrejos o pescaban", recordó Fiorela, que es vegetariana (Foto/@fiofrac)

—¿Fue difícil de afrontar el beneficio de los choripanes?

—No, yo estaba muy feliz con mi ensalada. Ellos recibieron choripanes que no eran los que acostumbramos a comer acá, sino los colombianos. No me gusta comer carne, pero los lácteos son difíciles de excluir en mi alimentación, por lo que pequé con las medialunas que teníamos en la isla. Si me ponés delante de una horma de queso, me la quiero devorar.

—¿Por qué estabas segura de que ibas a ser la primera eliminada de la unificación?

—Por el simple hecho de ser mujer. El campamento sur optó eliminarme para competir entre ellos, que son hombres “fuertes y viriles”. Si tienen que eliminar a una mujer, lo van a hacer sin importar que sea fuerte o les de una ventaja.

—¿Te ves preparada para tu rol de jurado?

—Sí, especialmente porque tendré la oportunidad de observar más concejos tribales de los próximos eliminados. Voy a ir con uñas y dientes contra mis excompañeros.

"Me ayudó a darme cuenta de lo poco que se necesita para sobrevivir y reforzó mi compromiso con el veganismo", dijo Fiorela (Foto/Gentileza Prensa de Telefe)

—¿Sentís que te llevás algún aprendizaje de esta experiencia?

—Mi tiempo en la isla me enseñó a ser más cautelosa al elegir en quién confío. Además, me ayudó a darme cuenta de lo poco que se necesita para sobrevivir, reforzó mi compromiso con el veganismo, y la importancia de mis relaciones afectivas, ya que extrañaba pasar tiempo con mis amigas y sobrinos.

—Y después de dejar la isla, ¿qué planes tenés?

—Me gustaría seguir cambiando la vida de las mujeres desde mi lugar como entrenadora. Además, tengo el objetivo de abrir un gimnasio para dar actividad física a toda persona que lo requiera. Por otro lado, la posibilidad de participar en un streaming, continuar mi vínculo con el canal y todo lo que esté relacionado a los medios me fascina, por lo que está dentro de mis planes.