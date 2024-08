Cris Morena Day: cómo es espectáculo que tendrá lugar en el Gran Rex, pero podrá verse en todo el mundo

Cris Morena y Nati Jota anunciaron el Cris Morena Day (Video@seriaincreible)

Este miércoles 28 desde las 18 horas se realizará el Cris Morena Day, espectáculo producido por el canal de streaming Olga. Aunque tendrá lugar en el Teatro Gran Rex, podrá ser visto en todo el mundo a través de YouTube.

Después de haber realizado transmisiones especiales como la del Día del Trabajador o el Spinetta Day —ocurrido el 22 de mayo en el Teatro Colón— esta vez, llega el turno de homenajear al universo Cris Morena a través de las canciones que se volvieron icónicas para más de una generación en programas como Chiquititas, Casi Ángeles, Rebelde Way y Floricienta, entre otros.

Del show participarán artistas que fueron parte de estas producciones, pero también otros que no. Hasta el momento, fueron anunciadas las apariciones de Lali Espósito, Rusherking, Agustina Cherri y su hija Muna, Emilia Attias, Evelyn Botto, Isabel Macedo, Joaquín Levinton, Migue y Mery Granados, Mike Amigorena, Francisco Charco, Nicolás Vázquez, Peter Lanzani, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Rocío Igarzábal. La conducción del evento, en tanto, estará a cargo de la propia Cris Morena junto a Nati Jota y Gimena Accardi.

La grilla de artistas que cantarán en el Cris Morena Day

Las entradas para ingresar al teatro Gran Rex y ser espectador in situ de este show fueron entregadas el pasado lunes en Olga. Por este motivo fue que, durante el último fin de semana, se formó un gran campamento iniciado en la esquina de Humboldt y Cabrera, en el barrio porteño de Palermo, donde está ubicado el canal. Para hacerse de las entradas, cada persona debió entregar un kit de alimentos que incluyó 2 litros de leche, 1 caja de té o mate cocido, 1 paquete de lentejas y 1 kilo de harina. Todo lo recaudado será entregado por la Fundación SI a la residencia universitaria de Corrientes que lleva el nombre de Romina Yan.

Los artistas que participarán del show están en plena etapa de preparativos y ensayos. De hecho, en las últimas horas Grego Rosello publicó distintas imágenes de esta intimidad y logró captar un abrazo entre Lali y Cris después de que la cantante hizo una pasada de la canción que interpretará en el show. “¿Te gustó?”, se le escucha decir a Lali y se ve cómo la productora aprueba su performance.

El abrazo de Lali Espósito y Cris Morena en los ensayos para el Cris Morena Day (Instagram)

El anuncio de que se realizaría este Cris Morena Day ocurrió en Sería Increíble, el programa que conduce Nati Jota de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en Olga. Luego de contar que iba a suceder este espectáculo, la periodista entró en comunicación con la histórica productora, quien se mostró muy emocionada por este homenaje.

“Es volver a lo que más amo... Sería increíble que fuera en el Rex, porque el Rex es en mi casa...”, dijo Cris antes de que la conductora develara el teatro en el que, finalmente, se realizaría esta movida. “De verdad que me muero de ganas por hacerlo. Desde el 2019 que no hago el Rex, que fue Vive Ro. Y me encantaría, sería muy, pero muy feliz”, dijo Cris y se le quebró la voz al recordar el show que realizó en homenaje a su hija, fallecida en septiembre de 2010.

Luego, Nati contó que del espectáculo serían parte “varias figuras del universo Cris Morena, pero también artistas conocidos de otros mundos que van a estar cantando canciones del mundo Cris Morena”, a lo cual Cris confirmó y agregó al respecto: “Sería eso y una sorpresita más que dejamos para el final, también, que va a ser muy grande”. “Sería increíble que sucediera, chicos”, cerró Cris, muy conmovida.