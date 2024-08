Con un look gótico, Lali Espósito volvió a cantar con Dillom: el gesto que hechizó al público

Lali volvió a colaborar con Dillom y la audiencia enloqueció ante el performance (Video: X)

Con una carrera prometedora por delante, Dylan León Masa, mejor conocido como Dillom, comenzó una nueva serie de shows en el Movistar Arena. En el marco de la presentación de su más reciente álbum de estudio, “Por cesárea”, el artista dio lugar a una performance en la que se ocupó de todos los pormenores. Por si fuera poco, el compositor no estuvo solo, sino que contó con la presencia de Lali Espósito, quien le dio una experiencia única a su público al combinar su talento con el del protagonista de esa noche.

La aparición de la cantante tuvo lugar en la función de este sábado 24 de agosto. La artista fue invitada a entonar las estrofas del tema “La carie”, que forma parte del último disco y que fue realizado como una colaboración entre ambos. Con un look gótico, que consistió en un top con un amplio escote y unos pantalones negros, Lali y el rapero hicieron gritar a su audiencia, en especial en el momento en que la joven lo rodea con sus abrazos, apoya su cabeza en su pecho y, tan solo unos segundos más tarde, lo toma de la mano y lo arrastra fuera del escenario para darle un cierre a su participación en el evento de la noche.

Cabe mencionar que esta no es su primera participación con el artista. A mediados de junio de este año, la intérprete de “Disciplina” se subió al escenario del teatro Gran Rex. En esa ocasión, su look fue mucho más escalofriante, ya que consistió en un vestido lleno de transparencias y un maquillaje oscuro, dándole así un tono más tenebroso al concierto de Dillom, con quien volvieron a entonar el tema. La frase inicial de esta emotiva canción, “Dios mío, dame mi sueño de paz y no de pastillas. El diablo que nunca duerme, penando me despabila”, fue interpretada por Lali con un registro inusual que sorprendió a los espectadores. Dando un giro a la pieza, el cantante introdujo su estilo en la interpretación, y así le agregó un aire contemporáneo a la performance.

Con un look gótico, la artista hizo su aparición en el concierto

Además, cabe destacar que su tema tiene un verso que rinde homenaje a María Elena Walsh. Dylan tomó la frase inicial de la canción “Plegaria Desvelada” de la poeta argentina y la interpretó a su estilo. Sus palabras fueron captadas por Lali, quien en ambas ocasiones supo transmitir un clima siniestro ante los fanáticos de su colega, que se emocionaron al escuchar la voz de la artista de 32 años.

La intimidad de los artistas causó furor entre los fans

Previo a su participación en el show de Dylan, la joven dio el presente en el concierto de CA7RIEL y Paco Amoroso. Con el fin de presentar el tema “Supersónico” por primera vez en vivo, la actriz se lució con sus habilidades vocales. En esa ocasión coincidió con estrellas como Wanda Nara, quien realizó su primer performance en vivo desde el inicio de su carrera como cantante.

En paralelo a su colaboración con figuras del ámbito musical, la compositora se mostró enfocada en su propio camino. Tan solo unos días atrás, un anuncio laboral logró enloquecer a sus fanáticos. A través de sus historias de Instagram, la propia cantante confirmó que tiene decidido su nuevo proyecto profesional para la segunda mitad del año. Para eso, renovó su contrato con la productora con la que lleva adelante sus múltiples proyectos desde hace años.

La primera aparición de Lali en el show del rapero (X)

“Firmé muchísimo”, aseguró con una foto donde se la vio sosteniendo una lapicera en su mano mientras era acompañada por Damián Amato, el presidente de la empresa. “Gracias por acompañarme, a vos y a todo tu equipo”, expresó en medio del emocionante momento que se encontraba viviendo en las oficinas de la discográfica. También aprovechó para fotografiarse junto a Javier Caso y Mauro de Tommaso, quienes forman parte de la compañía de la que continuará siendo parte por un largo periodo de tiempo.