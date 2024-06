Lali Espósito apareció en el show de Dillom y enloqueció a los fans con un look gótico

Lali Espósito y Dillom llevaron adelante uno de los temas de su disco ante sus fanáticos (Instagram)

El miércoles por la noche, Dylan León Masa, mejor conocido como Dillom, brindó el primero de sus dos conciertos en el Luna Park. En el marco de su segundo disco de estudio, “Por cesárea”, el cantante llevó adelante una puesta en escena en sintonía con la estética de su disco, lo cual fascinó a sus fanáticos. Pero lo que se robó la atención del público fue la aparición de Lali Espósito, quien se subió al escenario y combinó su voz con la del protagonista del evento.

En medio de un show que hizo vibrar a los presentes, el compositor de 23 años sorprendió al entonar las primeras estrofas de “La carie”, el tema que forma parte de su último álbum y lanzó en colaboración con la artista, el pasado 26 de abril. No es la única canción que el rapero tiene en colaboración con otros músicos, pero sí Lali fue la única visita de la noche.

Con un look total-black a tono con el maquillaje para marcar un aspecto misterioso y macabro, al mejor estilo gótico. Lali no pasó desapercibida.

Los artistas sorprendieron a los presentes con su performance en el estadio (Instagram)

Ya sobre el escenario, juntos interpretaron dicha canción. Con una voz profunda y en un registro desconocido, Lali entonó: “Dios mío, dame mi sueño de paz y no de pastillas. El diablo que nunca duerme, penando me despabila”, mientras que Dillom aportó una parte más rapeada del tema. El verso corresponde a un homenaje a María Elena Walsh, teniendo en cuenta que con esa frase comienza la canción “Plegaria Desvelada” de la poeta argentina. “Le prometí a mi papá que iba a ser el mejor, pero ya no quiero ser el mejor, quiero ser el peor”, cantó él, como queriendo escaparle a su destino.

En los videos que se viralizaron en las redes se pudo observar el encuentro entre ambos, en un espacio rodeado de sombras. Al finalizar su performance, la cantante en el rol de meretriz lo toma del brazo a Dillom y lo lleva para la parte trasera del escenario, en medio de unos efectos de niebla que transmitían misterio en el desarrollo del concierto.

"La carie" fue el tema que entonó la dupla en el show de este miércoles (Instagram)

Cabe mencionar que la última entrega de Dillom causó sensación “desde el inicio para este lanzamiento”, ya que las estadísticas de su cuenta en la plataforma de Spotify llegaron a pasar los dos millones de reproducciones. Como su disco debut, “Post Mortem” (2021), que fue un álbum póstumo en vida, ya que le generaba ansiedad morir antes de publicarse su obra, tuvo el concepto previo a la concepción de los temas.

“Primero escribimos el guion y después empezamos a desarrollar los temas de a poco”, comentó Masa a Teleshow en una conversación informal que tuvo lugar previo al lanzamiento de su último disco, en una escucha privada que tuvo lugar en los Estudios Panda.

Su paso por el Cosquín Rock 2024

A inicios de este año, el intérprete de “Muñecas” se presentó en la inauguración de mítico festival de música. En esa oportunidad, no fueron sus canciones las que causaron revuelo entre el público, sino una reversión de “Sr. Cobranza”, de la banda Las Manos de Filippi, pero popularizada por Bersuit Vergarabat, que usó para marcar su postura sobre el gobierno actual.

El artista dio una reversión de una canción y apuntó contra Luis Caputo (Video: Star)

“A Caputo en la plaza lo tienen que matar”, lanzó el compositor en alusión al ministro de Economía, mientras entonaba del conocido tema musical, el cual se transformó en un himno contra la gestión de Carlos Menem, durante su paso por la Casa Rosada en los años 90. Su versión original hacía alusión a Norma Plá, una de las figuras principales de la lucha de los jubilados contra las medidas del extitular del Palacio de Hacienda, Domingo Cavallo.

Sus palabras no pasaron desapercibidas, ya que luego se llevó a cabo una denuncia en su contra. Sin embargo, terminó siendo desestimada por el juez Miguel Vaca Narvaja, quien resolvió en el fallo que el rapero no cometió ningún delito a la hora de reversionar el tema ni tampoco eludía al ministro. “Es portavoz de un discurso de crítica y protesta social”, sostuvo el magistrado en el documento.