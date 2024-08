Ricky Maravilla habló luego de que la Justicia confirmara su nuevo ADN de paternidad: “Esperó 40 años para ubicarme”

Ricky Maravilla habló luego de que la Justicia confirmara su nuevo ADN de paternidad (América TV)

Este viernes, la Justicia determinó que Ricky Maravilla es oficialmente el padre biológico de Guadalupe Oliva, la joven que buscaba confirmar su parentesco con el cantante de la movida tropical. De esta manera, tras años de declaraciones y pruebas, el vínculo entre ambos fue ratificado gracias a las pruebas de ADN a las que ambos se sometieron el 14 de agosto.

La noticia se dio a conocer en A la tarde (América) cuando Diego Esteves, panelista del programa, indicó que aunque el procesamiento de los datos por parte del laboratorio tomó siete días, la abogada de Oliva tuvo acceso a los resultados en solo 48 horas a través del sistema informático judicial. En ese sentido, el informe pericial del laboratorio de genética forense también mostró que Máxima Nicolasa Oliva, madre de Guadalupe, también se sometió al análisis. Las pruebas concluyeron que existía una compatibilidad genética del 99.99%, confirmando así el vínculo de paternidad.

La Justicia determinó que Ricky Maravilla es oficialmente el padre biológico de Guadalupe Oliva

Al ser consultado por el tema, Ricky Maravilla se mostró receptivo hacia a la decisión judicial. En un mensaje de audio enviado al periodista Daniel Ambrosino, expresó: “Es lo que dije siempre. Yo estoy a entera disposición de la Justicia. Agradezco el tiempo que se han tomado y bienvenido sea todo lo que dice la Justicia. Si esto es lo que dice, estoy de acuerdo. Perfecto”.

Luego, el intérprete de “Cuidado con la bomba” opinó sobre el momento que había elegido Guadalupe para ponerse en contacto: “Bienvenida sea esta chica, si se ha dado todo bien. Bueno, bienvenida. Lo único que puedo decir es que se ha esperado 40 años para recién ubicarme a mí, ahora me ubican y a través de un canal de televisión. Eso es lo que me duele y me molesta”.

Ante esta situación, la joven fue invitada al ciclo que conduce Karina Mazzocco para contar sus sensaciones sobre la noticia. “¿Tenés ilusiones de que Ricky, con este resultado, te hable, te acepte o se acerque a vos?”, comenzó preguntándole la conductora del ciclo. Fue entonces que la joven expresó: “No lo espero pero si él quiere hablar conmigo, yo estoy dispuesta, pero lo dudo”. De esta manera, Guadalupe dejó la puerta abierta para mantener un ida y vuelta con el cantante de la movida tropical.

Ricky Maravilla se mostró receptivo hacia a la decisión judicial

Ante la consulta de cómo había vivido el proceso por la búsqueda de su identidad, la chica se mostró segura al afirmar que había empezado desde hace años

Por otro lado, la hija del artista declaró que sabe sobre el vínculo que la une a Ricky desde que nació y resaltó que los resultados la hacen sentir aliviada. “Yo siempre hablé con la verdad. No es que me enteré de un día para el otro. Es algo que yo viví desde chica. El día a día fue saber que él era mi papá. Sabía que él tenía otra familia y para mi mamá siempre era una molestia tener que hablarle (a Ricky Maravilla) porque él también tenía su carrera y su vista ante la gente”.

Además, Oliva destacó que su mamá estaba totalmente segura de que las pruebas de ADN iban a ser positivas: “Ella ya sabía”. Por último, en cuanto a su nueva identidad, Guadalupe dijo analizar el hecho de sumar el apellido del artista a su nombre.