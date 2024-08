Carmen Barbieri se emocionó al aire por un logro que comparte con Fede Bal: “Lloro desde el corazón”

Carmen Barbieri se mostró emocionada y se quebró en vivo: “Así te lloro desde el corazón” (Video: El Trece)

La emoción desbordó a Carmen Barbieri al hablar de su nominación a los Martín Fierro 2024. Y para ponerle más condimento al asunto, el reconocimiento lo comparte con su hijo, Fede Bal, porque también está ternado aunque en otra categoría. Este especial momento se dio durante una entrevista en su programa Mañanísima (El Trece) donde la conductora no pudo contener las lágrimas al reflexionar sobre lo que significaba este momento para ella y su familia.

Todo sucedió mientras entrevistaba a Luis Ventura el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), el ente encargado de asignar las premiaciones. La actriz está nominada en la categoría labor en conducción femenina, mientras que el programa compite como mejor magazine. Y la Leona se mostró profundamente emocionada, destacando no solo el trabajo arduo de su equipo, sino también el hecho de que su hijo, Fede, también formará parte de la gran fiesta de la televisión.

“Estoy muy feliz, muy emocionada porque sé cómo trabaja este equipo, pero también me conmueve que mi hijo esté nominado en otra terna por Resto del Mundo”, expresó Carmen, dejando entrever la mezcla de orgullo y gratitud que sintió en ese momento. La conductora destacó además el esfuerzo conjunto de los cámaras, el director y todo el equipo de Mañanísima, quienes trabajaron “incansablemente para llevar el programa a un nivel de excelencia”, y que celebró que haya sido reconocido por APTRA.

La alegría por la nominación se entrelazó directamente con los sentimientos más profundos y personales de Carmen. “Estoy muy agradecida, estoy emocionada pero también me pasa algo muy extraño, porque es la primera vez que estamos los dos (por Fede) nominados en diferentes ternas”, confesó con la voz entrecortada. Este logro compartido con su hijo hizo que el momento fuera aún más significativo para ella y resaltó la importancia que tiene la familia en su vida.

“La madre y el hijo vamos al mismo evento, con la misma ilusión y la misma esperanza y es muy lindo, es hermoso”, declaró con lágrimas en los ojos. La emoción de compartir un evento de tal magnitud con Fede, con quien mantiene un lazo muy estrecho, se tradujo en un llanto genuino, nacido desde el corazón. “Es algo que no tengo palabras para agradecerte, Luis, así como te peleo, me voy del móvil, quedo como meme y todo, que me estás retando y me peleo, así te lloro desde el corazón”, exclamó dirigiéndose al presidente de APTRA.

Carmen Barbieri (Gustavo Gavotti)

La emotividad de la conductora también se reflejó en su vulnerabilidad ante el público. “Pero yo lloro, la gente va a pensar que estoy loca… Sí, estoy loca señora, señor. Así como lo peleo a Luis, así me emociono porque es hermoso que mi hijo, que quedamos solos él y yo, es decir, hay una gran familia pero somos los más unidos”, afirmó, refiriéndose al profundo amor que siente por su hijo y aludiendo a Santiago Bal, padre del actor, quien falleció en 2019.

Este año, Carmen Barbieri compite en una categoría difícil, enfrentándose a grandes figuras de la televisión como Georgina Barbarossa por A la Barbarossa, Verónica Lozano por Cortá por Lozano, Karina Mazzocco por A la Tarde y Lizy Tagliani por Got Talent. Todas ellas son mujeres de gran trayectoria, lo que hace de esta terna una de las más competitivas de la noche.

El reconocimiento por parte de APTRA no solo valora el trabajo profesional de Carmen Barbieri, sino que también pone en debate su capacidad para conectar con la audiencia que la elige todas las mañanas. Al finalizar la charla, Carmen no pudo evitar expresar nuevamente su gratitud: “Gracias Luis, gracias APTRA y mil veces gracias”, cerró.