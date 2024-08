Ola Ray, la actriz que protagonizó el video de “Thriller” junto a Michael Jackson, visitará la Argentina

La actriz que protagonizó el video de "Thriller" junto a Michael Jackson visitará la Argentina (Video/@california_dreaming_bodegon)

Ola Ray es una actriz y conejita Playboy estadounidense que, cuando tenía solo 23 años, se hizo muy famosa al coprotagonizar con Michael Jackson el inolvidable video de “Thriller”. Una puesta en escena inédita inspirada en las películas de terror clase B, una coreografía icónica y un desfile increíble de zombies y monstruos fantásticos: todo eso, junto a un temazo indestructible del álbum homónimo que el Rey del Pop editó en 1982, hace que sigamos hablando de ese artefacto pop, cuatro décadas después de que viera la luz.

Argentina cuenta con una gran comunidad de fanáticos de Michael y, justamente, en ese nicho se celebró con ganas la noticia de que Ola visitará Buenos Aires el 19 abril de 2025. Ella misma lo anunció en un video, como se ve en el clip que abre esta nota.

El lugar que la reciba será California Dreaming, un bodegón familiar ubicado en la ciudad bonaerense de San Justo. Es atendido por sus dueños y abrió sus puertas en 1985. “Por primera vez en Argentina, ¡un evento único e imperdible en California Dreaming Bodegón! Conocé a Ola Ray, la legendaria actriz que protagonizó el icónico videoclip Thriller. Sí, ¡la mismísima chica que hizo historia al lado del Rey del Pop estará con nosotros!”, detallan en una publicación de Instagram. “Con tu entrada, tenés incluida una foto exclusiva con Ola Ray para llevarte un recuerdo inolvidable. Además, disfrutá de los mejores imitadores de Michael Jackson de Argentina, DJ retro con los hits más icónicos y muchas sorpresas más que no te podés perder”, adelantan.

Según pudo saber Teleshow, las entradas saldrán a la venta en el mes de octubre. La llegada de Ola a nuestro país, particularmente a este lugar, tiene que ver con un vínculo personal que tiene con el dueño del restaurante, Sebastián Gutiérrez. “Él vivió un tiempo en California, la conoció y habla con ella seguido. Ola le dijo que sacó un libro y que quiere promocionarlo desde que se cumplieron 40 años de Thriller, entonces quiere venir a la Argentina”, le contaron a este medio los encargados del bodegón.

Michael Jackson y Ola Ray en el video de "Thriller"

Así las cosas, el evento será en torno al libro The Thrill of It All, la autobiografía que Ola Ray lanzó en 2022. Allí cuenta cómo fue su vida, desde haber crecido en un pequeño pueblo en St. Louis, del estado de Missouri, hasta alcanzar la fama internacional tras su aparición en el mentado videoclip.

“Siempre que estoy en público, la gente parece encontrar una manera de acercarse a mí, queriendo saber cómo fue estar en un video musical con el Rey del Pop. Permanecí en las sombras durante décadas, evitando entrevistas de televisión y radio, evitando a periodistas curiosos para proteger el golpe del destino que cambió mi vida para siempre. Cámaras con flashes, alfombras rojas, cuerdas de terciopelo, acosadores, fiestas llenas de libertinaje y relaciones abusivas. Pero solo por la gracia de Dios, sigo en pie. El repentino ascenso meteórico que experimenté me envió a una odisea inimaginable. Mi desaparición de la vista del público nunca fue intencionada, pero el misterio se volvió seguro. Michael y yo comprendimos el misterio. Excepto que el misterio de Michael era deliberado. Y el mío era un escudo de protección contra los lobos una vez que fui arrojada al foco de atención mundial”, cuenta Ola en el prólogo de su libro.

Portada de The Thrill of It All, la autobiografía que Ola Ray

“Hoy, reflexiono sobre mi vida antes y después de la fama, y todavía me parece una fantasía. He experimentado los altibajos, las trampas y los privilegios como figura pública en la cultura pop. Este extraordinario camino que me fue concedido no siempre ha sido fácil. La fama tiene un precio que puede traer trampas no deseadas. El reconocimiento y la notoriedad internacionales pueden ser cegadores. La expectativa de mudarme a Hollywood y hacer audiciones para papeles en películas era lo que deseaba, pero nunca en mis sueños más locos hubiera sabido cómo cambiaría mi destino y pronto estaría en todas las portadas de revistas. El giro repentino se convirtió en nada menos que un torbellino de aventuras, después de que comenzara mi carrera en Tokio, Japón, y después de aparecer en la página central de Playboy”, agrega allí.