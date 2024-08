Lucía Galán reveló cómo continúa su recuperación en Madrid

Lucía Galán en España recuperándose

Lucía Galán compartió con sus seguidores y fanáticos una actualización sobre su proceso de rehabilitación que continúa en Madrid. luego de someterse a una operación de un quiste premaligno en el páncreas. Instalada en la capital española junto con su hija Rocío, documentó en las últimas horas su primera salida social desde la intervención quirúrgica.

La artista, de 63 años, reapareció en las redes sociales desde mediados de julio para retomar el contacto a través de su cuenta oficial de Instagram. En su primera salida pública, asistió a la celebración del 28º aniversario del Hogar Pimpinela, una institución dirigida junto a su hermano Joaquín, donde cuidan de 25 niños.

“Bueno, acá estoy, mi primer día de recuperación. Trabajé como loca, y acá, la que me sigue a todos lados, la más linda del planeta, sigue sin hablar, tremendo”, dirigiendo las elogiosas palabras a su hija, mientras camina por las calles con una remera estampada con un diseño de The Beatles.

Tal como destacó la cantante, el pasado viernes 16 de agosto arribaron a Madrid para continuar con su rehabilitación física, comentó la cantante, a la vez que explicó que “ya tengo músculo y ya bajé cuatro kilos, es tremendo ¡Soy una genia!”. Tras ello, mostró lo vacía que se encontraba la ciudad, al cruzar las calles completamente solitarias. “No hay nadie en agosto en Madrid, absolutamente nadie”,

Tras sus problemas de salud Lucía Galán viajó a España

“Estamos volviendo al departamento, así que bueno, un beso, quería saludarlos con este aspecto tan maravilloso y este look casual de deportista, porque ahora soy una deportista, un beso a todos”, cerró entre risas mientras continuaba su recorrido.

A dos meses de ser intervenida quirúrgicamente por un quiste en el páncreas, y superar días de internación en terapia intensiva, la intérprete afronta su recuperación para volver a los escenarios lo antes posible. Mientras disfruta de la compañía de su hija, compartió varios videos en sus redes sociales en el comienzo de un viaje sanador.

Por caso, el pasado 16 de agosto relataba en las imágenes: “Estamos en el aeropuerto, rumbo a Madrid, acá Ro vino a acompañarme y a pasar unos días conmigo”, comenzó la también actriz, mientras se preparaba para abordar el vuelo que la llevaría a la capital de España. En el video se la puede ver caminando por los pasillos del aeropuerto Ezeiza con su hija Rocío, quien actualmente está instalada en la ciudad de Madrid.

Si bien el viaje tiene momentos de placer, toda la atención de la integrante de los Pimpinela estará concentrada en mejorar su estado actual. En ese sentido, Lucía aseguró en ese primer contacto con el público tras la intervención que tiene pensado dar todo lo que tiene en su arsenal para recuperarse: “Voy a trabajar para recuperarme, tengo que hacer mucha gimnasia, recuperar la masa muscular que perdí y la capacidad pulmonar”, para luego revelar que volverá al país durante la primera semana de octubre para comenzar los ensayos de los espectáculos que tiene planeados junto a su hermano Joaquín.

La felicidad de Lucía Galán durante su viaje a Madrid (Foto: Instagram)

“Feliz de viajar con Ro para compartir unos días en Madrid hasta la primera semana de octubre que vuelvo para trabajar. Muchas gracias a todos y sigamos trabajando en la medicina preventiva”, continuó, al dejar en claro que si no se hubiese realizado dicho estudio en su momento, hoy la historia sería distinta y su salud correría peligro.

“Yo no llegué a tener cáncer porque lo detectaron a tiempo por una resonancia que me hicieron por una infección en los bronquios. Ahí apareció el quiste. Si no hubiera hecho esa resonancia, y el técnico no hubiera tomado también el abdomen, es muy difícil que hubiera podido seguir adelante”, cerró prometiendo compartir con sus seguidores algunas postales desde la ciudad española.