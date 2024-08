El video viral de Carla Peterson en la cocina de su casa que despertó el comentario de su hijo: “Mamá, qué inteligente”

Carla Peterson quiso mostrar su talento para la pastelería y le salió mal (Video: Instagram/ Petersoncarla)

Carla Peterson es conocida por sus grandes actuaciones en la televisión argentina y en el teatro, pero en las últimas horas quiso mostrar en sus redes sociales una nueva faceta en su vida. Sin embargo, la actriz falló de manera magistral y todo quedó registrado en un video que compartió en sus historias. Como si fuera poco, Gaspar, su hijo fruto de su relación con Martín Lousteau, no le perdonó el error.

Tras la viralización de recetas, tips de cocinas y secretos de pastelería en las redes sociales, muchos famosos se animaron, poco a poco, a mostrar su talento con los postres. En ese contexto, a pesar de no ser una profesional, Peterson quiso compartir el espectacular budín de banana, con cobertura de chocolate con leche, que hizo para su familia, pero cuando lo presentó pasó lo peor.

La actriz de Guapas se había esmerado por hacer una gran decoración para deslumbrar a su familia. Una vez montada en el pie de madera que eligió para presentarla, tuvo la idea de mostrarla en video. Para eso, Carla dio un paso atrás con la preparación dulce en sus manos, con el objetivo de aparecer de sorpresa y mostrar el resultado final a la cámara.

Carla Peterson junto a su hijo mostrando su intento fallido en la pastelería

Fue en ese momento que el budín se deslizó de la base y golpeó contra la mesada de la cocina, sufriendo algunos daños menores y tirando el celular, que quedó apuntando al techo. “Mamá, qué inteligente”, se escuchó gritar a Gaspar, quien luego agregó: “Intentando hacerte la capa con un video, en serio, me sorprendés”.

Más allá del accidente, la esposa de Lousteau no dudó en compartir todo el proceso en su perfil de Instagram y escribió: “Contenido logradísimo gracias a Gaspi, mi asesor de redes. Me dijo que con esto me vuelvo viral. El budín de banana está muy rico. No les paso la receta. Les mando un beso grande. Seguiré intentando. En mis stories está el audio que es bastante polémico”. A modo de chiste hizo una referencia al cine y bromeó: “Ninguna torta salió lastimada para grabar esto”.

La broma de Carla Peterson tras su pequeño accidente en la cocina (Foto: Instagram/petersoncarla)

En la sección de comentarios del video no tardaron en aparecer los fans que mostraron su apoyo a la actriz de 100 días para enamorarse, no solo por el hecho de haber intentado una nueva actividad, sino para asegurarle que “un tropezón no es caída”. “Que pinta que tiene ese budín chocado y todo jaja”; “Al menos la apreciamos antes de que se desarmara, se ve muy rica”; “Un resbalón no es caída… se la ve riquísima”; “Iba bien pero pasaron cosas”; “No pasa nada, todavía sirve, todavía sirve”; “Tu cara en la caída!!!!! Tiene una pinta bárbara”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fans.

La película animada que protagoniza Carla Peterson

La actriz regresó a la pantalla grande con una película animada llamada Gigantes, una aventura extraordinaria que es una coproducción argentino-alemana que fue furor en varios países de Europa y que llegó a las carteleras argentinas hace tan solo unas semanas.

Este largometraje sigue la historia de Alfonso, un niño con una gran imaginación que cada vez que una tormenta azota el pueblo en el que vive, y obliga a sus habitantes a resguardarse, toma la situación como una oportunidad para lanzarse a la aventura junto a dos amigos para detener al monstruo que se encuentra detrás de las nubes.

Con grandes figuras, además de Peterson, el film cuenta con las voces de Karol Sevilla, de origen mexicano, Patricio Lago, Demian Velazco y Facundo Reyes como los encargados de hacer el doblaje para la película en Argentina.